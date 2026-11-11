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https://sputniknews.uz/20261111/moscow-duma-delegatsiya-tashkent-61927036.html
Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентда Мангу олов пойига гул қўйди
Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентда Мангу олов пойига гул қўйди
Sputnik Ўзбекистон
Москва шаҳар думаси раиси Алексей Шапошников бошчилигидаги делегация Тошкентда "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрди. Депутатлар Мангу оловга гулчамбар қўйиб, уруш қурбонларини ёд этди.
2026-11-11T12:41+0500
2026-11-11T12:44+0500
россия
ташриф
тошкент
ўзбекистон
депутатлар
улуғ ватан уруши
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ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди.Москва шаҳар думаси раиси Алексей Шапошников ва депутатлар Ирина Слуцкая, Александр Даванков, Александр Лиханов ҳамда Вячеслав Арбузов Мангу олов пойига гулчамбар қўйди.Маросимда, шунингдек, халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши раиси Рустам Каланов ва Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Азизхон Шавкатов иштирок этди.
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россия, ташриф, тошкент, ўзбекистон, депутатлар, улуғ ватан уруши
россия, ташриф, тошкент, ўзбекистон, депутатлар, улуғ ватан уруши

Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентда Мангу олов пойига гул қўйди

12:41 11.11.2026 (янгиланди: 12:44 11.11.2026)
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Москва шаҳар думаси депутатлари Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасига ташриф буюриб, уруш қурбонлари хотирасини ёд этди
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Москва шаҳар думаси раиси Алексей Шапошников ва депутатлар Ирина Слуцкая, Александр Даванков, Александр Лиханов ҳамда Вячеслав Арбузов Мангу олов пойига гулчамбар қўйди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Маросимда, шунингдек, халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши раиси Рустам Каланов ва Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Азизхон Шавкатов иштирок этди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
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