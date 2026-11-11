Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентда Мангу олов пойига гул қўйди
12:41 11.11.2026 (янгиланди: 12:44 11.11.2026)
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
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Москва шаҳар думаси депутатлари Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасига ташриф буюриб, уруш қурбонлари хотирасини ёд этди
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Москва шаҳар думаси делегацияси Тошкентдаги "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида Улуғ Ватан урушида ҳалок бўлганлар хотирасига ҳурмат бажо келтирди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Москва шаҳар думаси раиси Алексей Шапошников ва депутатлар Ирина Слуцкая, Александр Даванков, Александр Лиханов ҳамда Вячеслав Арбузов Мангу олов пойига гулчамбар қўйди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik
Маросимда, шунингдек, халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши раиси Рустам Каланов ва Тошкент шаҳар ҳокими ўринбосари Азизхон Шавкатов иштирок этди.
© SputnikДелегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
Делегация Московской городской думы в Ташкенте почтила память погибших в Великой Отечественной войне
© Sputnik