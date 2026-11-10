Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261110/uzbekistan-oltin-zaxiralar-61904923.html
Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди
Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари октябрда 2,963 млрд долларга камайди. Бироқ олтиннинг жисмоний ҳажми 14,3 млн трой унциядан 14,6 млн унцияга ошди. Захиралар таркиби ва ўзгаришлар — Sputnik инфографикасида.
2026-11-10T19:52+0500
2026-11-10T19:52+0500
инфографика
марказий банк
олтин-валюта захиралари
олтин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61882880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f27901a9a95ffe8e64c597f0b4856057.png
2026 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари 63,625 млрд долларни ташкил этди. Бу 1 октябрга нисбатан 2,963 млрд долларга кам.Захираларнинг асосий қисми олтиндан иборат — 58,044 млрд доллар. Унинг қиймати бир ойда 2,041 млрд долларга пасайган.Олтиннинг жисмоний ҳажми эса ошган: 1 октябрдаги 14,3 млн трой унциядан (тахминан 445 тонна) 1 ноябрда 14,6 млн трой унцияга (454 тонна) етган.Хорижий валюта захиралари 5,012 млрд долларни ташкил этди. Шундан 1,149 млрд доллари қимматли қоғозларга тўғри келади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61882880_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_26985d88ca52fcf1e73ec3f2ea5d0211.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин, инфографика
инфографика, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин, инфографика

Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди

19:52 10.11.2026
Oбуна бўлиш
1 ноябрь ҳолатига захиралар 63,625 млрд долларни ташкил этди. Олтиннинг жисмоний ҳажми эса 454 тоннага яқинлашди.
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год - Sputnik Ўзбекистон
Золото в международных резервах Узбекистана за 2026 год - Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари 63,625 млрд долларни ташкил этди. Бу 1 октябрга нисбатан 2,963 млрд долларга кам.
Захираларнинг асосий қисми олтиндан иборат — 58,044 млрд доллар. Унинг қиймати бир ойда 2,041 млрд долларга пасайган.
Олтиннинг жисмоний ҳажми эса ошган: 1 октябрдаги 14,3 млн трой унциядан (тахминан 445 тонна) 1 ноябрда 14,6 млн трой унцияга (454 тонна) етган.
Хорижий валюта захиралари 5,012 млрд долларни ташкил этди. Шундан 1,149 млрд доллари қимматли қоғозларга тўғри келади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0