https://sputniknews.uz/20261110/uzbekistan-oltin-zaxiralar-61904923.html
Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди
Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари октябрда 2,963 млрд долларга камайди. Бироқ олтиннинг жисмоний ҳажми 14,3 млн трой унциядан 14,6 млн унцияга ошди. Захиралар таркиби ва ўзгаришлар — Sputnik инфографикасида.
2026-11-10T19:52+0500
2026-11-10T19:52+0500
2026-11-10T19:52+0500
инфографика
марказий банк
олтин-валюта захиралари
олтин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61882880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f27901a9a95ffe8e64c597f0b4856057.png
2026 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари 63,625 млрд долларни ташкил этди. Бу 1 октябрга нисбатан 2,963 млрд долларга кам.Захираларнинг асосий қисми олтиндан иборат — 58,044 млрд доллар. Унинг қиймати бир ойда 2,041 млрд долларга пасайган.Олтиннинг жисмоний ҳажми эса ошган: 1 октябрдаги 14,3 млн трой унциядан (тахминан 445 тонна) 1 ноябрда 14,6 млн трой унцияга (454 тонна) етган.Хорижий валюта захиралари 5,012 млрд долларни ташкил этди. Шундан 1,149 млрд доллари қимматли қоғозларга тўғри келади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61882880_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_26985d88ca52fcf1e73ec3f2ea5d0211.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин, инфографика
инфографика, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин, инфографика
Ўзбекистоннинг захиралари 2,96 млрд долларга камайди, аммо олтин ҳажми ошди
1 ноябрь ҳолатига захиралар 63,625 млрд долларни ташкил этди. Олтиннинг жисмоний ҳажми эса 454 тоннага яқинлашди.
2026 йилнинг 1 ноябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари 63,625 млрд долларни ташкил этди. Бу 1 октябрга нисбатан 2,963 млрд долларга кам.
Захираларнинг асосий қисми олтиндан иборат — 58,044 млрд доллар. Унинг қиймати бир ойда 2,041 млрд долларга пасайган.
Олтиннинг жисмоний ҳажми эса ошган: 1 октябрдаги 14,3 млн трой унциядан (тахминан 445 тонна) 1 ноябрда 14,6 млн трой унцияга (454 тонна) етган.
Хорижий валюта захиралари 5,012 млрд долларни ташкил этди. Шундан 1,149 млрд доллари қимматли қоғозларга тўғри келади.