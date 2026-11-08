Олтинранг барглар оғушида: Тошкентнинг бир куз куни
Oбуна бўлиш
Ранг-баранг дарахтзорлар, қуёшли хиёбонлар, фавворалар бўйидаги ёқимли сайрлар — Тошкентнинг кузги қиёфаси фотолавҳаларда.
Тошкент куз рангларига бурканди. Дарахт баргларида сариқ, мисранг ва ҳали яшил туслар уйғунлашган, йўлакларга хазон тўкилган. Шохлар орасидан тушаётган қуёш нурлари гоҳ гулзорларни, гоҳ ўриндиқларни, гоҳ йўловчиларнинг юзларини ёритади.
Баланддан қараганда, пойтахтнинг кузги қиёфаси янада яққол намоён бўлади. Бинолар орасидаги қалин дарахтзорлар ранг-баранг оролларга ўхшайди.
"Ўзбекистон" меҳмонхонасининг таниш қиёфаси, кенг чорраҳалар ва узоқда енгил хиралик ортидан кўринаётган баланд иморатлар шаҳар манзарасини тўлдиради. Йўлдаги қизил автобус эса куз ранглари орасида алоҳида ажралиб туради.
Кўчаларда эса одатий ҳаёт ўз маромида давом этмоқда. Йўлаклар узра эгилган олтинранг шохлар остида кимдир манзилига шошади, кимдир пиёдалар ўтиш жойида кутиб туради. Йўлларда машиналар қатнови тўхтамайди, хиёбонларда эса одамлар оҳиста қадам ташлаб, суҳбатлашади.
Фавворалар ёнида дўстлар суратга тушмоқда, ўриндиқларда шаҳар аҳли ҳордиқ чиқармоқда. Қуёш нурида жилоланаётган сув ва сарғайган дарахтлар эсдалик суратларига ўзгача кўрк бағишлайди.
Пиёдалар кўчасидаги сайр эса картиналар ва эсдалик буюмлари оралаб кичик саёҳатга айланади. Кимдир намойишга қўйилган асарларни диққат билан томоша қилади, яна кимдир суҳбатга берилиб, йўлида давом этади. Шундай оддий ҳолатларда ҳам пойтахтнинг ўзига хос муҳити сезилади.
"Кузда кўпроқ пиёда юришга ҳаракат қиламан. Бу пайтда Тошкент айниқса чиройли бўлади: дарахтлар ранг-баранг, фаввора ёнида ўтириб дам олиш, дўстлар билан учрашиш мумкин. Ҳатто таниш кўчалар ҳам бошқача кўринади", — дейди Тошкент шаҳрида яшовчи Мирхалил Саттаров.
Гавжум кўчалар орасида сокин гўшалар ҳам бор: панжарага қўнган зағизғон, хазон тўшалган йўлак, бир-бирига туташган шохлар остида кетаётган йўловчи.
Кузги Тошкентнинг ўзига хос жозибаси ана шундай кичик деталларда ҳам намоён бўлади. Бу ерда кундалик ташвишлар билан бирга, шошилмасдан сайр қилиш, табиат рангларидан баҳра олиш учун ҳам имкон топилади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кузги Тошкент