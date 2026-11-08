Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261108/barglar-tashkent-kuz-61795829.html
Олтинранг барглар оғушида: Тошкентнинг бир куз куни
Олтинранг барглар оғушида: Тошкентнинг бир куз куни
Sputnik Ўзбекистон
Куз Тошкент кўчалари ва хиёбонларига ўзгача ранг берди. Баланддан кўринган дарахтзорлар, "Ўзбекистон" меҳмонхонаси, фавворалар, пиёдалар кўчаси ва шаҳар аҳлининг кундалик ҳаёти — Sputnik фотолавҳаларида.
2026-11-08T19:31+0500
2026-11-08T19:31+0500
фото
тошкент
кўча
шаҳар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797810_0:198:2500:1604_1920x0_80_0_0_2f80034341c83e7134453539211f83f9.jpg
Тошкент куз рангларига бурканди. Дарахт баргларида сариқ, мисранг ва ҳали яшил туслар уйғунлашган, йўлакларга хазон тўкилган. Шохлар орасидан тушаётган қуёш нурлари гоҳ гулзорларни, гоҳ ўриндиқларни, гоҳ йўловчиларнинг юзларини ёритади.Баланддан қараганда, пойтахтнинг кузги қиёфаси янада яққол намоён бўлади. Бинолар орасидаги қалин дарахтзорлар ранг-баранг оролларга ўхшайди.Кўчаларда эса одатий ҳаёт ўз маромида давом этмоқда. Йўлаклар узра эгилган олтинранг шохлар остида кимдир манзилига шошади, кимдир пиёдалар ўтиш жойида кутиб туради. Йўлларда машиналар қатнови тўхтамайди, хиёбонларда эса одамлар оҳиста қадам ташлаб, суҳбатлашади.Фавворалар ёнида дўстлар суратга тушмоқда, ўриндиқларда шаҳар аҳли ҳордиқ чиқармоқда. Қуёш нурида жилоланаётган сув ва сарғайган дарахтлар эсдалик суратларига ўзгача кўрк бағишлайди.Пиёдалар кўчасидаги сайр эса картиналар ва эсдалик буюмлари оралаб кичик саёҳатга айланади. Кимдир намойишга қўйилган асарларни диққат билан томоша қилади, яна кимдир суҳбатга берилиб, йўлида давом этади. Шундай оддий ҳолатларда ҳам пойтахтнинг ўзига хос муҳити сезилади.Гавжум кўчалар орасида сокин гўшалар ҳам бор: панжарага қўнган зағизғон, хазон тўшалган йўлак, бир-бирига туташган шохлар остида кетаётган йўловчи.Кузги Тошкентнинг ўзига хос жозибаси ана шундай кичик деталларда ҳам намоён бўлади. Бу ерда кундалик ташвишлар билан бирга, шошилмасдан сайр қилиш, табиат рангларидан баҳра олиш учун ҳам имкон топилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797810_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_c1a62aaea2a03dbdb6fe2b037cd8c5e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, кўча, шаҳар, фото
фото, тошкент, кўча, шаҳар, фото

Олтинранг барглар оғушида: Тошкентнинг бир куз куни

19:31 08.11.2026
Oбуна бўлиш
Ранг-баранг дарахтзорлар, қуёшли хиёбонлар, фавворалар бўйидаги ёқимли сайрлар — Тошкентнинг кузги қиёфаси фотолавҳаларда.
Тошкент куз рангларига бурканди. Дарахт баргларида сариқ, мисранг ва ҳали яшил туслар уйғунлашган, йўлакларга хазон тўкилган. Шохлар орасидан тушаётган қуёш нурлари гоҳ гулзорларни, гоҳ ўриндиқларни, гоҳ йўловчиларнинг юзларини ёритади.
Баланддан қараганда, пойтахтнинг кузги қиёфаси янада яққол намоён бўлади. Бинолар орасидаги қалин дарахтзорлар ранг-баранг оролларга ўхшайди.
"Ўзбекистон" меҳмонхонасининг таниш қиёфаси, кенг чорраҳалар ва узоқда енгил хиралик ортидан кўринаётган баланд иморатлар шаҳар манзарасини тўлдиради. Йўлдаги қизил автобус эса куз ранглари орасида алоҳида ажралиб туради.
Кўчаларда эса одатий ҳаёт ўз маромида давом этмоқда. Йўлаклар узра эгилган олтинранг шохлар остида кимдир манзилига шошади, кимдир пиёдалар ўтиш жойида кутиб туради. Йўлларда машиналар қатнови тўхтамайди, хиёбонларда эса одамлар оҳиста қадам ташлаб, суҳбатлашади.
Фавворалар ёнида дўстлар суратга тушмоқда, ўриндиқларда шаҳар аҳли ҳордиқ чиқармоқда. Қуёш нурида жилоланаётган сув ва сарғайган дарахтлар эсдалик суратларига ўзгача кўрк бағишлайди.
Пиёдалар кўчасидаги сайр эса картиналар ва эсдалик буюмлари оралаб кичик саёҳатга айланади. Кимдир намойишга қўйилган асарларни диққат билан томоша қилади, яна кимдир суҳбатга берилиб, йўлида давом этади. Шундай оддий ҳолатларда ҳам пойтахтнинг ўзига хос муҳити сезилади.
"Кузда кўпроқ пиёда юришга ҳаракат қиламан. Бу пайтда Тошкент айниқса чиройли бўлади: дарахтлар ранг-баранг, фаввора ёнида ўтириб дам олиш, дўстлар билан учрашиш мумкин. Ҳатто таниш кўчалар ҳам бошқача кўринади", — дейди Тошкент шаҳрида яшовчи Мирхалил Саттаров.
Гавжум кўчалар орасида сокин гўшалар ҳам бор: панжарага қўнган зағизғон, хазон тўшалган йўлак, бир-бирига туташган шохлар остида кетаётган йўловчи.
Кузги Тошкентнинг ўзига хос жозибаси ана шундай кичик деталларда ҳам намоён бўлади. Бу ерда кундалик ташвишлар билан бирга, шошилмасдан сайр қилиш, табиат рангларидан баҳра олиш учун ҳам имкон топилади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Кузги Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кузги Тошкент

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0