Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261107/shahlo-turdiqulova-61807016.html
Кимётерапия эмас, биотерапия: Шаҳло Турдиқулова саратонни даволаш ҳақида
Кимётерапия эмас, биотерапия: Шаҳло Турдиқулова саратонни даволаш ҳақида
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбек олимлари кўкрак бези ва ошқозон саратонига қарши биотерапевтик препаратлар яратиш устида иш олиб бормоқда. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T14:12+0500
2026-11-07T14:12+0500
видео
ўзбекистон
илм-фан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61806788_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_10f9b91d024ddb6f7e1cd1c82206002d.jpg
Ўзбекистон Фанлар академияси вице-президенти, профессор, Бутунжаҳон фанлар академиясининг (TWAS) Марказий ва Жанубий Осиё бўйича 2027–2028 йиллардаги вице-президенти Шаҳло Турдиқулова Sputnik мухбирига берган интервьюсида мамлакат илм-фанининг устувор йўналишлари, ўзбек олимларининг халқаро миқёсдаги ютуқлари ва биотехнология соҳасидаги янги лойиҳалар ҳақида сўзлаб берди.Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон олимлари олдида нафақат мамлакатнинг долзарб муаммоларига ечим топиш, балки жаҳон илм-фанига интеграциялашиш вазифаси ҳам турибди.Суҳбатда, шунингдек, ерларнинг шўрланиши ва сейсмология каби муаммоларни илмий имкониятга айлантириш, халқаро нуфузли журналларда мақолалар чоп этиш ҳамда биотехнологияни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Шаҳло Турдиқулова янги лабораторияларда гриппга қарши вакцина ва онкологик касалликларга қарши биотерапевтик препаратлар ишлаб чиқиш бўйича олиб борилаётган ишлар ҳақида ҳам маълумот берди. Хусусан, кўкрак бези ва ошқозон саратонига қарши биотерапевтик препаратлар яратиш режалаштирилмоқда.Тўлиқ интервьюда Ўзбекистон илм-фанининг бугунги имкониятлари, халқаро ҳамкорлик ва келажакдаги илмий режалар ҳақида билиб оласиз.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61806788_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_0c2549d486c833dfbc38822eac970f3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, ўзбекистон, илм-фан, видео
видео, ўзбекистон, илм-фан, видео

Кимётерапия эмас, биотерапия: Шаҳло Турдиқулова саратонни даволаш ҳақида

14:12 07.11.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Ўзбек олимлари кўкрак бези ва ошқозон саратонига қарши биотерапевтик препаратлар яратиш устида иш олиб бормоқда.
Ўзбекистон Фанлар академияси вице-президенти, профессор, Бутунжаҳон фанлар академиясининг (TWAS) Марказий ва Жанубий Осиё бўйича 2027–2028 йиллардаги вице-президенти Шаҳло Турдиқулова Sputnik мухбирига берган интервьюсида мамлакат илм-фанининг устувор йўналишлари, ўзбек олимларининг халқаро миқёсдаги ютуқлари ва биотехнология соҳасидаги янги лойиҳалар ҳақида сўзлаб берди.

Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон олимлари олдида нафақат мамлакатнинг долзарб муаммоларига ечим топиш, балки жаҳон илм-фанига интеграциялашиш вазифаси ҳам турибди.

Суҳбатда, шунингдек, ерларнинг шўрланиши ва сейсмология каби муаммоларни илмий имкониятга айлантириш, халқаро нуфузли журналларда мақолалар чоп этиш ҳамда биотехнологияни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.

Шаҳло Турдиқулова янги лабораторияларда гриппга қарши вакцина ва онкологик касалликларга қарши биотерапевтик препаратлар ишлаб чиқиш бўйича олиб борилаётган ишлар ҳақида ҳам маълумот берди. Хусусан, кўкрак бези ва ошқозон саратонига қарши биотерапевтик препаратлар яратиш режалаштирилмоқда.

Тўлиқ интервьюда Ўзбекистон илм-фанининг бугунги имкониятлари, халқаро ҳамкорлик ва келажакдаги илмий режалар ҳақида билиб оласиз.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0