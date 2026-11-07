https://sputniknews.uz/20261107/ozbekiston-palov-61807128.html
Ўзбекистон ҳудудларида 1 кг палов тайёрлаш қанчага тушади?
Ўзбекистон ҳудудларида 1 кг палов тайёрлаш қанчага тушади?
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Палов қийматини ҳисоблашда масаллиқларнинг ўртача нархлари инобатга олинган. 07.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-07T18:36+0500
2026-11-07T18:36+0500
2026-11-07T18:36+0500
инфографика
палов
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Миллий статистика қўмитаси 2026 йил октябрь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 134 146 сўм. Сентябрда 132 625 сўм эди.Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 113 356 сўмни ташкил этди. Сентябрда 111 955 сўмга тушарди.Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг эслатишича, келтирилган қийматлар палов тайёрлаш учун зарур маҳсулотлар нархи асосида ҳисобланган бўлиб, улар ҳудудларда сотилаётган бир килограмм палов нархини ифодаламайди.
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инфографика, палов, ўзбекистон, инфографика
инфографика, палов, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон ҳудудларида 1 кг палов тайёрлаш қанчага тушади?
Палов қийматини ҳисоблашда масаллиқларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил октябрь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 134 146 сўм. Сентябрда 132 625 сўм эди.
Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 113 356 сўмни ташкил этди. Сентябрда 111 955 сўмга тушарди.
Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг эслатишича, келтирилган қийматлар палов тайёрлаш учун зарур маҳсулотлар нархи асосида ҳисобланган бўлиб, улар ҳудудларда сотилаётган бир килограмм палов нархини ифодаламайди.