https://sputniknews.uz/20261106/toshkent-61793947.html
Тошкентда МДҲ давлатлари журналистлари ва блогерлари учун медиамактаб қандай ўтди
Тошкентда МДҲ давлатлари журналистлари ва блогерлари учун медиамактаб қандай ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Тадбир дастуридан сунъий интеллект имкониятларини ўрганиш, рақамли контент яратиш, шахсий брендни ривожлантириш ва бошқа кўплаб мавзулар ўрин олди. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T16:23+0500
2026-11-06T16:23+0500
2026-11-06T16:23+0500
видео
журналистлар
тошкент
мдҳ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61801904_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_061e4b332bb8a63cec347e4f411541f3.jpg
Тошкентда ёш журналистлар ва блогерлар учун “Келажак ёшлари: рақамли технологиялар ва ижодий ечимлар” медиамактабининг III босқичи бўлиб ўтди. У “Ziyo Forum” илм-фан ва таълим-тарбияни ривожлантириш жамғармаси базасида бўлиб ўтди.Тадбир МДҲга аъзо давлатларнинг Давлатлараро гуманитар ҳамкорлик жамғармаси кўмагида “Шимол – Жануб” сиёсатшунослик маркази томонидан ташкил этилди. Ўқув дастури “Медиа 2026: инсон, сунъий интеллект ва янги эътибор иқтисодиёти” мавзусига бағишланди.Медиамактаб Ўзбекистон, Россия, Арманистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан 70 га яқин иштирокчини бир жойга жамлади. Улар орасида ёш журналист ва блогерлар, шунингдек, устозлар, экспертлар ва амалиётчилар бор.Қирғизистон халқи Ассамблеяси ёшлар бирлашмаси раҳбари Юнусжон Илахунов мамлакат делегацияси Тошкентдаги медиамактабда иштирок этаётганидан мамнун эканлигини айтди.Халқаро формат ёш мутахассисларга нафақат янги билимлар олиш, балки ўзаро тажриба алмашиш, ўз мамлакатларидаги медиамуҳитнинг ўзига хос жиҳатларини муҳокама қилиш ҳамда касбий алоқаларни йўлга қўйиш имконини берди.“Шимол – Жануб” сиёсатшунослик маркази ижрочи директори Анжелика Трапезникованинг айтишича, лойиҳа 2024 йилда бошланган.Унинг сўзларига кўра, медиамактабнинг асосий вазифаларидан бири фақат назария билан чекланиб қолмай, иштирокчиларга олинган билимларни амалда қўллаш ҳамда ўз медиалойиҳаларини тайёрлаш имкониятини беришдан иборат. Ташкилотчилар сифатли журналистика ва блогерликнинг пойдевори бўлиб қолаётган медиасаводхонликка алоҳида эътибор қаратишмоқда.Икки кунлик медиамактаб дастури замонавий медиасаноатининг долзарб талабларига қаратилди. Қозоғистонлик ижтимоий-сиёсий арбоб ҳамда жамоатчилик муҳитида ижодий ёндашувларни ривожлантириш бўйича эксперт Рустам Қайриев иштирокчиларга туристик контентга одатий қолиплардан кенгроқ қарашни таклиф қилди. Унинг фикрича, мамлакат ҳақида ҳикоя қилиш — бу нафақат диққатга сазовор жойлар, тоғлар, музейлар ва ибодатхоналарни, балки, энг аввало, одамларни кўрсатиш демак.Россия президенти ҳузуридаги Россия халқ хўжалиги ва давлат хизмати академиясининг Миллий хавфсизлик факультети профессори Наталья Харитонова “Шаффофлик ва манипуляция: AI Deepfake дунёсида малакалар, маърузачи обрўси, OSINT ва инқирозни бошқариш” мавзусида маҳорат дарси ўтказди. Тошкентдаги “Faces” реклама агентлиги асосчиси Сабина Бакиева ортида пул, алгоритм ва блогер турган ҳикояни яратиш ҳақида гапириб берди, Артемий Лебедевнинг медиапродюсери ҳамда Art. Lebedev Media раҳбари ижтимоий тармоқларда шахсий бренд яратиш сирларини очиб берди.Шахсий медиалойиҳалар устида якка тартибда ва гуруҳ бўлиб мустақил ишлаш дастурнинг муҳим қисмига айланди. Иштирокчилар ўз ишланмаларини экспертлар, ҳакамлар ҳайъати аъзолари, ҳамкорлар ва тадбир меҳмонлари эътиборига тақдим этишди. Тақдимотлар якунига кўра энг яхши лойиҳалар эътироф этилиб, тақдирланди, барча иштирокчиларга эса сертификатлар топширилди.Медиамактаб МДҲнинг турли мамлакатларидан келган ёш мутахассислар ўртасида касбий мулоқот ўрнатиш, тажриба алмашиш ҳамда медиа соҳасида янги халқаро алоқаларни йўлга қўйиш майдонига айланди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61801904_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_47e8a04428f587608083a65e7fe800c7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, журналистлар, тошкент, мдҳ, видео
видео, журналистлар, тошкент, мдҳ, видео
Тошкентда МДҲ давлатлари журналистлари ва блогерлари учун медиамактаб қандай ўтди
Эксклюзив
Тадбир дастуридан сунъий интеллект имкониятларини ўрганиш, рақамли контент яратиш, шахсий брендни ривожлантириш ва бошқа кўплаб мавзулар ўрин олди.
Тошкентда ёш журналистлар ва блогерлар учун “Келажак ёшлари: рақамли технологиялар ва ижодий ечимлар” медиамактабининг III босқичи бўлиб ўтди. У “Ziyo Forum” илм-фан ва таълим-тарбияни ривожлантириш жамғармаси базасида бўлиб ўтди.
Тадбир МДҲга аъзо давлатларнинг Давлатлараро гуманитар ҳамкорлик жамғармаси кўмагида “Шимол – Жануб” сиёсатшунослик маркази томонидан ташкил этилди. Ўқув дастури “Медиа 2026: инсон, сунъий интеллект ва янги эътибор иқтисодиёти” мавзусига бағишланди.
Медиамактаб Ўзбекистон, Россия, Арманистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан 70 га яқин иштирокчини бир жойга жамлади. Улар орасида ёш журналист ва блогерлар, шунингдек, устозлар, экспертлар ва амалиётчилар бор.
Қирғизистон халқи Ассамблеяси ёшлар бирлашмаси раҳбари Юнусжон Илахунов мамлакат делегацияси Тошкентдаги медиамактабда иштирок этаётганидан мамнун эканлигини айтди.
“Бугунги кунда медиа ҳаётимизнинг ажралмас қисмидир, айниқса, ёшлар медиасаводхонлик асосларини эгаллаши ниҳоятда муҳим”, — деди у.
Халқаро формат ёш мутахассисларга нафақат янги билимлар олиш, балки ўзаро тажриба алмашиш, ўз мамлакатларидаги медиамуҳитнинг ўзига хос жиҳатларини муҳокама қилиш ҳамда касбий алоқаларни йўлга қўйиш имконини берди.
“Шимол – Жануб” сиёсатшунослик маркази ижрочи директори Анжелика Трапезникованинг айтишича, лойиҳа 2024 йилда бошланган.
“Бундай учрашувлардан сўнг ўзаро ишонч, касбий алоқалар ва биргаликда янги лойиҳаларни яратиш истаги сақланиб қолиши биз учун айниқса қадрлидир”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, медиамактабнинг асосий вазифаларидан бири фақат назария билан чекланиб қолмай, иштирокчиларга олинган билимларни амалда қўллаш ҳамда ўз медиалойиҳаларини тайёрлаш имкониятини беришдан иборат. Ташкилотчилар сифатли журналистика ва блогерликнинг пойдевори бўлиб қолаётган медиасаводхонликка алоҳида эътибор қаратишмоқда.
“Бугунги кунда муаллифда ўз воқеасини гапириб бериш учун имкониятлар кўп, аммо катта ахборот оқими ичида аудитория эътиборини жалб қилиш ҳам керак. Шунинг учун, якунда ўқувчига қандай маънода етиб бориши, у кўрган нарсасига ишона олиш-олмаслиги ҳақида ўйлашимиз муҳим”, — дея таъкидлади у.
Икки кунлик медиамактаб дастури замонавий медиасаноатининг долзарб талабларига қаратилди. Қозоғистонлик ижтимоий-сиёсий арбоб ҳамда жамоатчилик муҳитида ижодий ёндашувларни ривожлантириш бўйича эксперт Рустам Қайриев иштирокчиларга туристик контентга одатий қолиплардан кенгроқ қарашни таклиф қилди. Унинг фикрича, мамлакат ҳақида ҳикоя қилиш — бу нафақат диққатга сазовор жойлар, тоғлар, музейлар ва ибодатхоналарни, балки, энг аввало, одамларни кўрсатиш демак.
Россия президенти ҳузуридаги Россия халқ хўжалиги ва давлат хизмати академиясининг Миллий хавфсизлик факультети профессори Наталья Харитонова “Шаффофлик ва манипуляция: AI Deepfake дунёсида малакалар, маърузачи обрўси, OSINT ва инқирозни бошқариш” мавзусида маҳорат дарси ўтказди. Тошкентдаги “Faces” реклама агентлиги асосчиси Сабина Бакиева ортида пул, алгоритм ва блогер турган ҳикояни яратиш ҳақида гапириб берди, Артемий Лебедевнинг медиапродюсери ҳамда Art. Lebedev Media раҳбари ижтимоий тармоқларда шахсий бренд яратиш сирларини очиб берди.
Шахсий медиалойиҳалар устида якка тартибда ва гуруҳ бўлиб мустақил ишлаш дастурнинг муҳим қисмига айланди. Иштирокчилар ўз ишланмаларини экспертлар, ҳакамлар ҳайъати аъзолари, ҳамкорлар ва тадбир меҳмонлари эътиборига тақдим этишди. Тақдимотлар якунига кўра энг яхши лойиҳалар эътироф этилиб, тақдирланди, барча иштирокчиларга эса сертификатлар топширилди.
Медиамактаб МДҲнинг турли мамлакатларидан келган ёш мутахассислар ўртасида касбий мулоқот ўрнатиш, тажриба алмашиш ҳамда медиа соҳасида янги халқаро алоқаларни йўлга қўйиш майдонига айланди.