Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261106/oktyabr-inflyatsiya-61802946.html
Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди
Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди
Sputnik Ўзбекистон
Ой давомида озиқ-овқат маҳсулотлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, пулли хизматлар эса 0,6 фоизга қимматлашган. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T19:05+0500
2026-11-06T19:05+0500
инфографика
ўзбекистон
инфляция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce73f9e8599d33b2f3c19f1e38a1a7a2.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг октябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.Октябрда зиқ-овқат маҳсулотлари нархлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар 0,6 фоизга қимматлашган.Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан тухум 5,2 фоизга, қўй гўшти 1,4 фоизга, суякли мол гўшти 1,2 фоизга, қийма1,1 фоизга, сут ўртача 1 фоизга, олий навли буғдой унидан нон 0,7 фоизга қимматлашган. Шакар нархи эса 2,2 фоизга арзонлашган.Мева-сабзавот маҳсулотларидан бақлажон ва бодринг 9 фоизга, помидор 8,8 фоизга, булғор қалампири 8,7 фоизга, картошка 5,3 фоизга қимматлашган.Шу билан бирга, лимон 15 фоизга, узум 7,5 фоизга, олма 3 фоизга, банан 1,3 фоизга арзонлашган.Октябрда бензин нархи ўртача 1 фоизга, пропан 0,4 фоизга қимматлашган. Метан нархида ўзгариш кузатилмаган.Шунингдек, совуқ сув ва канализация хизматлари 4,7 фоизга, такси хизматлари 1,3 фоизга, репетиторлик хизматлари 1,6 фоизга, чет тилларини ўргатиш курслари 0,8 фоизга қимматлашган.Ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталаридан 3 млндан ортиқ нархлар қайд этилган. 419 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 98 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797237_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b7c7fb3c403427e99c0eb649bfb413cc.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, инфляция, инфографика
инфографика, ўзбекистон, инфляция, инфографика

Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди

19:05 06.11.2026
Oбуна бўлиш
Ой давомида озиқ-овқат маҳсулотлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, пулли хизматлар эса 0,6 фоизга қимматлашган.
Инфляция в октябре - Sputnik Ўзбекистон
Инфляция в октябре - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг октябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.

Йил бошидан буён истеъмол нархлари 4,8 фоизга ошди. Йиллик инфляция даражаси 6,5 фоизни ташкил этиб, 2025 йилнинг октябрь ойидаги кўрсаткичга нисбатан 1,3 фоиз пунктга пасайган.

Октябрда зиқ-овқат маҳсулотлари нархлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар 0,6 фоизга қимматлашган.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан тухум 5,2 фоизга, қўй гўшти 1,4 фоизга, суякли мол гўшти 1,2 фоизга, қийма1,1 фоизга, сут ўртача 1 фоизга, олий навли буғдой унидан нон 0,7 фоизга қимматлашган. Шакар нархи эса 2,2 фоизга арзонлашган.
Мева-сабзавот маҳсулотларидан бақлажон ва бодринг 9 фоизга, помидор 8,8 фоизга, булғор қалампири 8,7 фоизга, картошка 5,3 фоизга қимматлашган.
Шу билан бирга, лимон 15 фоизга, узум 7,5 фоизга, олма 3 фоизга, банан 1,3 фоизга арзонлашган.
Октябрда бензин нархи ўртача 1 фоизга, пропан 0,4 фоизга қимматлашган. Метан нархида ўзгариш кузатилмаган.
Шунингдек, совуқ сув ва канализация хизматлари 4,7 фоизга, такси хизматлари 1,3 фоизга, репетиторлик хизматлари 1,6 фоизга, чет тилларини ўргатиш курслари 0,8 фоизга қимматлашган.
Ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталаридан 3 млндан ортиқ нархлар қайд этилган. 419 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 98 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0