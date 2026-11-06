https://sputniknews.uz/20261106/oktyabr-inflyatsiya-61802946.html
Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди
Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди
Sputnik Ўзбекистон
Ой давомида озиқ-овқат маҳсулотлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, пулли хизматлар эса 0,6 фоизга қимматлашган. 06.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-06T19:05+0500
2026-11-06T19:05+0500
2026-11-06T19:05+0500
инфографика
ўзбекистон
инфляция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce73f9e8599d33b2f3c19f1e38a1a7a2.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг октябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.Октябрда зиқ-овқат маҳсулотлари нархлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар 0,6 фоизга қимматлашган.Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан тухум 5,2 фоизга, қўй гўшти 1,4 фоизга, суякли мол гўшти 1,2 фоизга, қийма1,1 фоизга, сут ўртача 1 фоизга, олий навли буғдой унидан нон 0,7 фоизга қимматлашган. Шакар нархи эса 2,2 фоизга арзонлашган.Мева-сабзавот маҳсулотларидан бақлажон ва бодринг 9 фоизга, помидор 8,8 фоизга, булғор қалампири 8,7 фоизга, картошка 5,3 фоизга қимматлашган.Шу билан бирга, лимон 15 фоизга, узум 7,5 фоизга, олма 3 фоизга, банан 1,3 фоизга арзонлашган.Октябрда бензин нархи ўртача 1 фоизга, пропан 0,4 фоизга қимматлашган. Метан нархида ўзгариш кузатилмаган.Шунингдек, совуқ сув ва канализация хизматлари 4,7 фоизга, такси хизматлари 1,3 фоизга, репетиторлик хизматлари 1,6 фоизга, чет тилларини ўргатиш курслари 0,8 фоизга қимматлашган.Ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталаридан 3 млндан ортиқ нархлар қайд этилган. 419 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 98 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/06/61797237_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b7c7fb3c403427e99c0eb649bfb413cc.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, инфляция, инфографика
инфографика, ўзбекистон, инфляция, инфографика
Октябрда инфляция 0,6 фоизни ташкил этди
Ой давомида озиқ-овқат маҳсулотлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, пулли хизматлар эса 0,6 фоизга қимматлашган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг октябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.
Йил бошидан буён истеъмол нархлари 4,8 фоизга ошди. Йиллик инфляция даражаси 6,5 фоизни ташкил этиб, 2025 йилнинг октябрь ойидаги кўрсаткичга нисбатан 1,3 фоиз пунктга пасайган.
Октябрда зиқ-овқат маҳсулотлари нархлари 1 фоизга, ноозиқ-овқат товарлари 0,2 фоизга, аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар 0,6 фоизга қимматлашган.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан тухум 5,2 фоизга, қўй гўшти 1,4 фоизга, суякли мол гўшти 1,2 фоизга, қийма1,1 фоизга, сут ўртача 1 фоизга, олий навли буғдой унидан нон 0,7 фоизга қимматлашган. Шакар нархи эса 2,2 фоизга арзонлашган.
Мева-сабзавот маҳсулотларидан бақлажон ва бодринг 9 фоизга, помидор 8,8 фоизга, булғор қалампири 8,7 фоизга, картошка 5,3 фоизга қимматлашган.
Шу билан бирга, лимон 15 фоизга, узум 7,5 фоизга, олма 3 фоизга, банан 1,3 фоизга арзонлашган.
Октябрда бензин нархи ўртача 1 фоизга, пропан 0,4 фоизга қимматлашган. Метан нархида ўзгариш кузатилмаган.
Шунингдек, совуқ сув ва канализация хизматлари 4,7 фоизга, такси хизматлари 1,3 фоизга, репетиторлик хизматлари 1,6 фоизга, чет тилларини ўргатиш курслари 0,8 фоизга қимматлашган.
Ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталаридан 3 млндан ортиқ нархлар қайд этилган. 419 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 98 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.