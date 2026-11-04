Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261104/putin-russia-nutq-61745638.html
Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир
Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталигининг ялпи мажлисида нутқ сўзламоқда. Давлат миллий сиёсати ва миллатлараро бирлик масалаларига бағишланган чиқиш — жонли эфирда.
2026-11-04T17:47+0500
2026-11-04T17:47+0500
видео
владимир путин
байрам
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61745740_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_97c9f301f74953203e90e257967fedaa.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасида ташкил этилган ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.Форумда давлат миллий сиёсати, миллатлараро тотувлик, Россияда яшовчи халқларнинг тиллари, маданияти ва анъаналарини сақлаш, шунингдек, халқаро гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинмоқда."Россия халқлари" халқаро ҳафталиги 2–8 ноябрь кунлари Москвада, 2026 йил — Россия халқлари бирлиги йили доирасида ўтказилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61745740_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_5b79ac12c6f24c0e18bfd0214de5e66b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, владимир путин, байрам, россия, видео
видео, владимир путин, байрам, россия, видео

Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир

17:47 04.11.2026
Oбуна бўлиш
Россия президенти Владимир Путин Москвада ўтаётган "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасидаги ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасида ташкил этилган ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.
Форумда давлат миллий сиёсати, миллатлараро тотувлик, Россияда яшовчи халқларнинг тиллари, маданияти ва анъаналарини сақлаш, шунингдек, халқаро гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинмоқда.
"Россия халқлари" халқаро ҳафталиги 2–8 ноябрь кунлари Москвада, 2026 йил — Россия халқлари бирлиги йили доирасида ўтказилмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0