https://sputniknews.uz/20261104/putin-russia-nutq-61745638.html
Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир
Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталигининг ялпи мажлисида нутқ сўзламоқда. Давлат миллий сиёсати ва миллатлараро бирлик масалаларига бағишланган чиқиш — жонли эфирда.
2026-11-04T17:47+0500
2026-11-04T17:47+0500
2026-11-04T17:47+0500
видео
владимир путин
байрам
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61745740_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_97c9f301f74953203e90e257967fedaa.jpg
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасида ташкил этилган ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.Форумда давлат миллий сиёсати, миллатлараро тотувлик, Россияда яшовчи халқларнинг тиллари, маданияти ва анъаналарини сақлаш, шунингдек, халқаро гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинмоқда."Россия халқлари" халқаро ҳафталиги 2–8 ноябрь кунлари Москвада, 2026 йил — Россия халқлари бирлиги йили доирасида ўтказилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/04/61745740_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_5b79ac12c6f24c0e18bfd0214de5e66b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, владимир путин, байрам, россия, видео
видео, владимир путин, байрам, россия, видео
Путин "Россия халқлари" халқаро ҳафталигида нутқ сўзламоқда — жонли эфир
Россия президенти Владимир Путин Москвада ўтаётган "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасидаги ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.
ТОШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Москвадаги "Россия халқлари" халқаро ҳафталиги доирасида ташкил этилган ялпи мажлисда нутқ сўзламоқда.
Форумда давлат миллий сиёсати, миллатлараро тотувлик, Россияда яшовчи халқларнинг тиллари, маданияти ва анъаналарини сақлаш, шунингдек, халқаро гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинмоқда.
"Россия халқлари" халқаро ҳафталиги 2–8 ноябрь кунлари Москвада, 2026 йил — Россия халқлари бирлиги йили доирасида ўтказилмоқда.