https://sputniknews.uz/20261103/yosh-rejissyor-munisa-suhbat-61715174.html
Режиссёрлик аёллар касби эмасми? Президент тақдирлаган ёш режиссёр Муниса билан суҳбат
Режиссёрлик аёллар касби эмасми? Президент тақдирлаган ёш режиссёр Муниса билан суҳбат
Sputnik Ўзбекистон
Президент мукофотига сазовор бўлган ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимова Sputnik Ўзбекистонга болалик орзуси, кинога кириб келиши, режиссёрлик ҳақидаги қолиплар ва қизларга берилган ишонч ҳақида гапириб берди.
2026-11-03T20:01+0500
2026-11-03T20:01+0500
2026-11-03T20:01+0500
видео
режиссер
кино
ўзбек кино
фильм
президент
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61712411_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_4359e75c21c9f8575d1a66b3c6ecde20.jpg
"Тинчлик учун раҳмат", "Скотч" ва "Шимолий азон" фильмларини суратга олган ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимова Ўзбекистон кино санъати ривожига қўшган ҳиссаси учун "Келажак бунёдкори" медали билан тақдирланди. Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида у режиссёрликка қандай кириб келгани, бу касб ҳақидаги қолиплар ва президент мукофоти нима учун нафақат ўзи, балки бошқа қизлар учун ҳам муҳим экани ҳақида сўзлаб берди.Муниса Тошкентда туғилган. Унинг кинога бўлган қизиқишини бобоси уйғотган. Олти ёшидаёқ у келажакда режиссёр бўлишга қарор қилган эди. Онаси ва опа-сингилларининг қўллаб-қувватлаши эса унга орзуси сари интилишда куч бағишлади.Шу тариқа, Муниса Тошкентдаги Бутунроссия давлат кинематография институти (ВГИК) филиалига ўқишга кирди. Ҳозир у бешинчи босқич талабаси, шу билан бирга Болалар контентини ривожлантириш марказида бош мутахассис бўлиб ишламоқда. Кутилмаган мукофотМуниса "Келажак бунёдкори" медали билан тақдирланишини кутмаган эди. У учун бу янгилик давлат раҳбарининг кинематография соҳаси вакиллари билан учрашуви пайтида маълум бўлди.Учрашувда ёш режиссёр президентга ўқиши, устозлари ва ижодий ишлари ҳақида сўзлаб берди. Шунингдек, режиссёрлик фақат эркакларга хос касб деган қарашлар ҳақида ҳам гапирди.Мунисанинг айтишича, тақдирлаш маросимидан кейин унга кўплаб қизлар ва ота-оналардан хабарлар келган. Айрим ота-оналар бу воқеадан сўнг қизлари ҳам ижод соҳасида катта муваффақиятларга эриша олишига ишонч ҳосил қилганини ёзишган.Шу тариқа, болалигида режиссёр бўлишни орзу қилган Мунисанинг муваффақияти бошқа қизлар учун ҳам илҳом манбаига айланди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/03/61712411_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_582e6419ff9a7271cbc60864334497bc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, режиссер, кино, ўзбек кино, фильм, президент, маданият, видео
видео, режиссер, кино, ўзбек кино, фильм, президент, маданият, видео
Режиссёрлик аёллар касби эмасми? Президент тақдирлаган ёш режиссёр Муниса билан суҳбат
Эксклюзив
"Келажак бунёдкори" медали билан тақдирланган ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимова болалик орзуси, касбидаги қийинчиликлар ва президент билан учрашув ҳақида сўзлаб берди
"Тинчлик учун раҳмат", "Скотч" ва "Шимолий азон" фильмларини суратга олган ёш режиссёр Муниса Магаметибрагимова Ўзбекистон кино санъати ривожига қўшган ҳиссаси учун "Келажак бунёдкори" медали билан тақдирланди.
Sputnik Ўзбекистон
мухбирига берган интервьюсида у режиссёрликка қандай кириб келгани, бу касб ҳақидаги қолиплар ва президент мукофоти нима учун нафақат ўзи, балки бошқа қизлар учун ҳам муҳим экани ҳақида сўзлаб берди.
Муниса Тошкентда туғилган. Унинг кинога бўлган қизиқишини бобоси уйғотган. Олти ёшидаёқ у келажакда режиссёр бўлишга қарор қилган эди. Онаси ва опа-сингилларининг қўллаб-қувватлаши эса унга орзуси сари интилишда куч бағишлади.
Шу тариқа, Муниса Тошкентдаги Бутунроссия давлат кинематография институти (ВГИК) филиалига ўқишга кирди. Ҳозир у бешинчи босқич талабаси, шу билан бирга Болалар контентини ривожлантириш марказида бош мутахассис бўлиб ишламоқда.
Унинг муаллифлик лойиҳалари орасида болаларни ростгўйликка ўргатишга қаратилган "Полапон, ростини айт" кўрсатуви ҳам бор.
Муниса "Келажак бунёдкори" медали билан тақдирланишини кутмаган эди. У учун бу янгилик давлат раҳбарининг кинематография соҳаси вакиллари билан учрашуви пайтида маълум бўлди.
Учрашувда ёш режиссёр президентга ўқиши, устозлари ва ижодий ишлари ҳақида сўзлаб берди. Шунингдек, режиссёрлик фақат эркакларга хос касб деган қарашлар ҳақида ҳам гапирди.
"Мен буни ўз ҳаракатларим самараси сифатида эмас, балки бизга — мамлакатимиз қизларига билдирилган ишонч ифодаси деб қабул қилдим", — дейди у.
Мунисанинг айтишича, тақдирлаш маросимидан кейин унга кўплаб қизлар ва ота-оналардан хабарлар келган. Айрим ота-оналар бу воқеадан сўнг қизлари ҳам ижод соҳасида катта муваффақиятларга эриша олишига ишонч ҳосил қилганини ёзишган.
Шу тариқа, болалигида режиссёр бўлишни орзу қилган Мунисанинг муваффақияти бошқа қизлар учун ҳам илҳом манбаига айланди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
мухбири билан суҳбатда.