Тошкентдаги туристик Шевченко кўчаси қандай ўзгаради — ҳоким режаларни очиқлади
© SputnikВ Ташкенте благоустроят еще один участок улицы Шевченко
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Тошкентнинг Миробод туманида Шевченко кўчасининг яна бир қисми ободонлаштирилади. Янги бинолар ва ресторанлар қурилмайди, Бердақ ҳайкали эса ўз жойида қолади.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Тошкентнинг Миробод туманида Тарас Шевченко кўчасининг Туркистон кўчасидан Нукус кўчасигача бўлган қисмини ободонлаштириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Миробод тумани ҳокими Анвар Сайфутдинов жамоатчилик эшитувида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Бу ерда пиёдалар йўлаклари янгиланиб, яшил ҳудудлар кенгайтирилади, фавворалар ҳамда қаҳва, чой, шарбат ва музқаймоқ сотиладиган кичик савдо шохобчалари ташкил этилади. Ресторанлар ва янги бинолар қурилиши кўзда тутилмаган.
© SputnikВ Мирабадском районе Ташкента планируют благоустроить участок улицы Тараса Шевченко — от улицы Туркистон до Нукусской. Прошли общественные слушания.
В Мирабадском районе Ташкента планируют благоустроить участок улицы Тараса Шевченко — от улицы Туркистон до Нукусской. Прошли общественные слушания.
© Sputnik
"Ҳеч қандай қурилиш бўлмайди, фақат ободонлаштирилади. Плиткаларни, йўлакларни янгилаймиз, яшил ҳудудни кенгайтириб, янги буталар, гуллар ва дарахтлар экамиз", — деди ҳоким.
Лойиҳа доирасида ҳудудга соябонли ўриндиқлар ўрнатиш, ёритиш тизимини янгилаш ва видеокузатув камераларини жойлаштириш режалаштирилган. Шунингдек, учта фаввора барпо этилади. Шунингдек, Шимолий вокзал рўпарасида баландлиги 60 метрдан ортиқ бўлган байроқ устуни ўрнатиш режалаштирилган.
Бердақ ҳайкали ўз жойида қолади. Ҳокимнинг таъкидлашича, ёдгорликка тегилмайди, фақат унинг атрофидаги ҳудуд ободонлаштирилади.
"Ёдгорликка тегмаймиз, чунки бу маданий мерос. Биз шунчаки унинг атрофини обод қиламиз", — дея тушунтирди Сайфутдинов.
Қаҳва, чой, шарбат ва музқаймоқ сотишга мўлжалланган кичик савдо шохобчалари учун жойлар аукционга қўйилади. Уларни қўлга киритган тадбиркорлар давлатга ҳар ойда тўлов тўлаб боради. Тушган маблағларнинг бир қисми ҳудудни тозалаш ва сақлаш харажатларига йўналтирилади.
Бундан ташқари, Нукус кўчасида амалга оширилган ишлар сингари, атрофдаги турар жой биноларининг фасадларини ҳам ягона услубда янгилаш режалаштирилмоқда. Мавжуд автотураргоҳлар сақлаб қолинади, бироқ уларнинг жойлашуви тартибга келтирилади.
© SputnikВ Мирабадском районе Ташкента планируют благоустроить участок улицы Тараса Шевченко — от улицы Туркистон до Нукусской. Прошли общественные слушания.
В Мирабадском районе Ташкента планируют благоустроить участок улицы Тараса Шевченко — от улицы Туркистон до Нукусской. Прошли общественные слушания.
© Sputnik
Яшил майдонларни суғориш учун яқин атрофдан оқиб ўтувчи сув каналидан фойдаланиш режалаштирилмоқда. Ҳокимнинг сўзларига кўра, бу бюджет маблағларини тежаш имконини беради..
Шевченко кўчасининг қолган қисмида олиб борилаётган реконструкция ишларини ноябрь ойи охиригача якунлаш режалаштирилган.
Туркистон ва Нукус кўчалари оралиғидаги ҳудудни ободонлаштириш эса лойиҳа келишилганидан кейин бошланади. Ҳокимнинг маълум қилишича, ишлар тахминан икки ой давом этади.
30 Январ, 12:09