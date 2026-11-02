https://sputniknews.uz/20261102/zelenskyy-erdogan-hurriyet-61685036.html
Трамп қўрқитади, Европа урушга ундайди: Зеленский нега Эрдоған ёнига кўп боради — Hürriyet
Трамп қўрқитади, Европа урушга ундайди: Зеленский нега Эрдоған ёнига кўп боради — Hürriyet
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Туркиянинг Hürriyet нашри шарҳловчиси Ахмет Ҳақон Зеленскийнинг Эрдоған билан тез-тез учрашиш сабабини изоҳлади. Унинг фикрича, АҚШ ва Европа етакчиларидан фарқли равишда, Туркия президенти Киевга босим ўтказмайди.
2026-11-02T19:04+0500
2026-11-02T19:04+0500
2026-11-02T19:04+0500
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ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленскийнинг Туркияга тез-тез ташриф буюриши унга мамлакат президенти Режеп Таййип Эрдоған томонидан босим ўтказилмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда РИА Новости Туркиянинг Hürriyet нашри шарҳловчиси Ахмет Ҳақоннинг мақоласига таяниб хабар берди.Шарҳловчи Зеленскийнинг АҚШ, Европа ва Туркия етакчилари билан муносабатларини таққослади.Унинг фикрича, АҚШ президенти Дональд Трамп Зеленскийга қаттиқ босим ўтказади. Европа етакчилари эса уни қўллаб-қувватлашини билдириб, амалда урушни давом эттиришга ундайди.Муаллиф Зеленскийнинг Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху билан учрашиши ҳам салбий муносабатларга сабаб бўлиши мумкинлигини киноя билан қайд этган.Бироқ Эрдоған билан муносабатларда вазият бошқача, деб ҳисоблайди шарҳловчи.2026 йилнинг дастлабки ўн ойида Зеленский Туркияга уч марта ташриф буюрди. Апрель ва октябрь ойларида у Истанбулда, июлда эса НАТО саммити муносабати билан Анқарада бўлди.Апрель ва октябрь ойларидаги ташрифлари чоғида Зеленский Эрдоған билан Россия–Украина можароси ва тинчлик музокаралари истиқболларини муҳокама қилди. Шунингдек, сентябрь ойида икки етакчи Нью-Йоркда БМТ Бош ассамблеяси доирасида учрашди.31 октябрь куни Истанбулда ўтказилган сўнгги музокараларда ҳам можарони дипломатик йўл билан ҳал қилиш масаласи кўтарилди.
https://sputniknews.uz/20251028/russia-ukraine-muzokaralar-tiklanish-53030355.html
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владимир зеленский, режеп таййип эрдоған, дунё янгиликлари, дунёда, туркия, музокаралар
владимир зеленский, режеп таййип эрдоған, дунё янгиликлари, дунёда, туркия, музокаралар
Трамп қўрқитади, Европа урушга ундайди: Зеленский нега Эрдоған ёнига кўп боради — Hürriyet
Hürriyet шарҳловчисига кўра, Зеленский Трампдан босим кўради, Европа уни урушга ундайди, Эрдоған эса унга босим қилмайди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Украина президенти Владимир Зеленскийнинг Туркияга тез-тез ташриф буюриши унга мамлакат президенти Режеп Таййип Эрдоған томонидан босим ўтказилмаслиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда РИА Новости Туркиянинг Hürriyet нашри шарҳловчиси Ахмет Ҳақоннинг мақоласига таяниб хабар берди
.
Шарҳловчи Зеленскийнинг АҚШ, Европа ва Туркия етакчилари билан муносабатларини таққослади.
Унинг фикрича, АҚШ президенти Дональд Трамп Зеленскийга қаттиқ босим ўтказади. Европа етакчилари эса уни қўллаб-қувватлашини билдириб, амалда урушни давом эттиришга ундайди.
"Трампнинг олдига борса — уни қўрқитишади. Европа етакчиларига борса — “Сен бизнинг жангчи арслонимизсан, биз сенинг орқангдамиз”, дейишади", — деб ёзади Ҳақон.
Муаллиф Зеленскийнинг Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху билан учрашиши ҳам салбий муносабатларга сабаб бўлиши мумкинлигини киноя билан қайд этган.
Бироқ Эрдоған билан муносабатларда вазият бошқача, деб ҳисоблайди шарҳловчи.
"Эрдоған ёнида эса ҳеч қандай муаммо, ҳеч қандай босим, ҳеч қандай тушкунлик йўқ. Балки Зеленскийнинг Туркияга тез-тез келишининг сабаби ҳам шудир", — дейди у.
2026 йилнинг дастлабки ўн ойида Зеленский Туркияга уч марта ташриф буюрди. Апрель ва октябрь ойларида у Истанбулда, июлда эса НАТО саммити муносабати билан Анқарада бўлди.
Апрель ва октябрь ойларидаги ташрифлари чоғида Зеленский Эрдоған билан Россия–Украина можароси ва тинчлик музокаралари истиқболларини муҳокама қилди. Шунингдек, сентябрь ойида икки етакчи Нью-Йоркда БМТ Бош ассамблеяси доирасида учрашди.
31 октябрь куни Истанбулда ўтказилган сўнгги музокараларда ҳам можарони дипломатик йўл билан ҳал қилиш масаласи кўтарилди.