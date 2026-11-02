https://sputniknews.uz/20261102/uzbekistan-yaim-tarmoqlar-hissa-61679471.html
Ўзбекистон ЯИМга қайси тармоқлар энг кўп ҳисса қўшмоқда — инфографика
Ўзбекистон ЯИМга қайси тармоқлар энг кўп ҳисса қўшмоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон иқтисодиёти 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 8,3 фоизга ўсди. ЯИМ 1 755,5 трлн сўмга етди. Қайси тармоқлар тезроқ ривожлангани ва нархлар қандай ўзгаргани ҳақида Sputnik инфографикасида.
2026-11-02T15:45+0500
2026-11-02T15:45+0500
2026-11-02T16:02+0500
инфографика
иқтисод
яим
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61678763_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ebbcfbf3c421ea89028bd2aef3b587a.png
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.ЯИМнинг асосий қисмини иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ташкил этди. Унинг улуши 95,9 фоизга етди, қолган қисми маҳсулотларга соф солиқлар ҳиссасига тўғри келди.ЯИМ таркибида энг катта улуш хизматлар соҳасига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, саноат, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш ҳам мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин тутади.Ушбу тармоқларнинг ЯИМдаги улуши ва иқтисодиётга қўшаётган ҳиссаси ҳақида батафсил Sputnik инфографикасида танишинг.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/02/61678763_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e25c4dfdf7737974610db8f036f2e4bc.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, яим, ўзбекистон, инфографика
инфографика, иқтисод, яим, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон ЯИМга қайси тармоқлар энг кўп ҳисса қўшмоқда — инфографика
15:45 02.11.2026 (янгиланди: 16:02 02.11.2026)
Ўзбекистон ЯИМи 2026 йилнинг 9 ойида 1 755,5 трлн сўмга етди. Иқтисодий ўсиш 8,3 фоизни ташкил этди. Энг катта ҳиссани хизматлар соҳаси қўшди.
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажми 1 755,5 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,3 фоизга ўсди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
ЯИМнинг асосий қисмини иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ташкил этди. Унинг улуши 95,9 фоизга етди, қолган қисми маҳсулотларга соф солиқлар ҳиссасига тўғри келди.
ЯИМ таркибида энг катта улуш хизматлар соҳасига тўғри келмоқда. Шу билан бирга, саноат, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш ҳам мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин тутади.
Ушбу тармоқларнинг ЯИМдаги улуши ва иқтисодиётга қўшаётган ҳиссаси ҳақида батафсил Sputnik
инфографикасида танишинг.