https://sputniknews.uz/20261102/staj-pensiya-uzbekistan-turkey-61673467.html
Туркияда ишлаган ўзбекистонликларнинг стажи пенсияда ҳисобга олинади
Туркияда ишлаган ўзбекистонликларнинг стажи пенсияда ҳисобга олинади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Туркия ўртасида пенсия ва ижтимоий таъминот бўйича битим имзоланди. Ҳужжат кучга киргач, икки давлатдаги иш стажини бирлаштириш, пенсия ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва такрорий суғуртанинг олдини олиш имкони яратилади.
2026-11-02T14:38+0500
2026-11-02T14:38+0500
2026-11-02T14:38+0500
миграция
мигрантлар
пенсия
меҳнат ҳуқуқи
шартнома
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36490547_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_ccb9f5d8ef43194e2ad22469d13f847b.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Туркия икки мамлакатда ишлаган фуқароларнинг меҳнат стажини пенсия тайинлашда ўзаро ҳисобга олиш бўйича битим имзолади. Бу ҳақда Туркия Меҳнат ва ижтимоий таъминот вазирлиги хабар берди.Ҳужжат 29 октябрь куни Анқарада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг учрашуви якунида имзоланган.Икки давлатдаги иш стажи қандай ҳисобга олинади?Туркия вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги битим кучга киргач, икки мамлакатда ишлаган фуқароларнинг меҳнат фаолияти даврларини бирлаштириб ҳисобга олиш имконияти яратилади.Масалан, Ўзбекистонда бир неча йил, кейин Туркияда расмий ишлаган фуқаронинг меҳнат фаолияти даврлари пенсия ҳуқуқини аниқлашда биргаликда инобатга олиниши мумкин.Битим қачон кучга киради?Ҳозирча келишувнинг кучга кириш санаси эълон қилинмаган. Демак, ҳужжат имзолангани икки мамлакатдаги иш стажини бирлаштириб ҳисоблаш тартиби аллақачон амал қила бошлаганини англатмайди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Туркия пенсия таъминоти бўйича музокараларни март ойи охирида бошлаган. Июнь ойида эса томонлар битим ва уни амалга оширишга оид маъмурий келишув лойиҳаларини тўлиқ келишиб олган.
https://sputniknews.uz/20260129/uzbekistan-turkey-mehnat-migratsiya-bitim-55351908.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36490547_670:178:3026:1945_1920x0_80_0_0_5fb91b261fc3e1bef70cd1697767df37.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, пенсия, меҳнат ҳуқуқи, шартнома, ўзбекистон
миграция, мигрантлар, пенсия, меҳнат ҳуқуқи, шартнома, ўзбекистон
Туркияда ишлаган ўзбекистонликларнинг стажи пенсияда ҳисобга олинади
Ўзбекистон ва Туркия пенсия тайинлашда икки давлатда орттирилган иш стажини ўзаро ҳисобга олиш бўйича битим имзолади. Янги тартиб ҳужжат кучга киргач амал қилади.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон ва Туркия икки мамлакатда ишлаган фуқароларнинг меҳнат стажини пенсия тайинлашда ўзаро ҳисобга олиш бўйича битим имзолади. Бу ҳақда Туркия Меҳнат ва ижтимоий таъминот вазирлиги хабар берди
.
Ҳужжат 29 октябрь куни Анқарада Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг учрашуви якунида имзоланган.
Битимни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Туркия меҳнат ва ижтимоий таъминот вазири Ведат Ишикхан имзолаган.
Икки давлатдаги иш стажи қандай ҳисобга олинади?
Туркия вазирлиги маълумотига кўра, Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги битим кучга киргач, икки мамлакатда ишлаган фуқароларнинг меҳнат фаолияти даврларини бирлаштириб ҳисобга олиш имконияти яратилади.
Шунингдек, ҳужжат фуқароларнинг ижтимоий таъминот ҳуқуқларини ўзаро ҳимоя қилиш ва икки давлатда бир вақтнинг ўзида такроран ижтимоий суғурталанишнинг олдини олишни назарда тутади.
Масалан, Ўзбекистонда бир неча йил, кейин Туркияда расмий ишлаган фуқаронинг меҳнат фаолияти даврлари пенсия ҳуқуқини аниқлашда биргаликда инобатга олиниши мумкин.
Битим қачон кучга киради?
Ҳозирча келишувнинг кучга кириш санаси эълон қилинмаган. Демак, ҳужжат имзолангани икки мамлакатдаги иш стажини бирлаштириб ҳисоблаш тартиби аллақачон амал қила бошлаганини англатмайди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Туркия пенсия таъминоти бўйича музокараларни март ойи охирида бошлаган. Июнь ойида эса томонлар битим ва уни амалга оширишга оид маъмурий келишув лойиҳаларини тўлиқ келишиб олган.