https://sputniknews.uz/20261101/uzbekistan-eaeu-savdo-61662183.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдоси қарийб 16,7 млрд долларга етди - инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдоси қарийб 16,7 млрд долларга етди - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдоси 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида қарийб 16,7 млрд долларга етди. Россия билан савдо 10,47 млрд, Қозоғистон билан 4,25 млрд доллар бўлди. Батафсил Sputnik инфографикасида.
2026-11-01T16:51+0500
2026-11-01T16:51+0500
2026-11-01T16:51+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
инфографика
иқтисод
савдо
импорт
экспорт
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/01/61656010_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_38babdaaf461a6175564b8b9dd90bf9f.png
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийб 16,7 млрд долларни ташкил этди. Бу мамлакат умумий ташқи савдосининг тахминан 25,5 фоизига тенг.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ЕОИИ давлатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Тўққиз ойда икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10,473 млрд долларга етди. Бу ЕОИИ билан умумий савдонинг қарийб 63 фоизини ташкил этади.Кейинги ўринларда Қозоғистон — 4,253 млрд доллар, Қирғизистон — 1,074 млрд доллар ва Беларусь — 829,5 млн доллар жойлашган.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/01/61656010_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_a101b557da8e2cfce2b3f50b68acf317.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, инфографика, иқтисод, савдо, импорт, экспорт, россия, инфографика
еоии, инфографика, иқтисод, савдо, импорт, экспорт, россия, инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдоси қарийб 16,7 млрд долларга етди - инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ билан савдоси 9 ойда қарийб 16,7 миллиард долларга етди. Унинг 63 фоизи Россия ҳиссасига тўғри келади
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) давлатлари билан ташқи савдо айланмаси қарийб 16,7 млрд долларни ташкил этди. Бу мамлакат умумий ташқи савдосининг тахминан 25,5 фоизига тенг.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ЕОИИ давлатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг энг йирик савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда. Тўққиз ойда икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 10,473 млрд долларга етди. Бу ЕОИИ билан умумий савдонинг қарийб 63 фоизини ташкил этади.
Кейинги ўринларда Қозоғистон — 4,253 млрд доллар, Қирғизистон — 1,074 млрд доллар ва Беларусь — 829,5 млн доллар жойлашган.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.