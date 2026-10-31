https://sputniknews.uz/20261031/sanoat-ishlab-chiqarish-tarkibi-61644053.html
Саноат ишлаб чиқариш таркиби
Саноат ишлаб чиқариш таркиби
Sputnik Ўзбекистон
Январь-сентябрь ойларида саноат ишлаб чиқариши ҳажми ўтган йилга нисбатан 8,1 фоизга ошди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T13:48+0500
2026-10-31T13:48+0500
2026-10-31T13:49+0500
инфографика
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-авгуси ойларида Ўзбекистонда 1 085,7 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 8,1 фоизга ошган.Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 943,2 трлн сўм (87 фоиз).
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инфографика, иқтисод, инфографика, миллий статистика қўмитаси
инфографика, иқтисод, инфографика, миллий статистика қўмитаси
Саноат ишлаб чиқариш таркиби
13:48 31.10.2026 (янгиланди: 13:49 31.10.2026)
Январь-сентябрь ойларида саноат ишлаб чиқариши ҳажми ўтган йилга нисбатан 8,1 фоизга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-авгуси ойларида Ўзбекистонда 1 085,7 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 8,1 фоизга ошган.
Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 943,2 трлн сўм (87 фоиз).