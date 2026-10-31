Россия ва Ўзбекистон ўқитувчилари замонавий таълум услубларини муҳокама қилишди
© SputnikПедагогическая конференция
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Янги ўқитиш усуллари, ўқитувчиларни тайёрлаш ва инклюзив таълим: Тошкентда Россия ва Ўзбекистон педагоглари конференцияси бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Герцен номидаги Россия давлат педагогика университетининг Тошкент филиали 4-Россия-Ўзбекистон илмий-амалий конференциясига мезбонлик қилмоқда.
Иштирокчилар ўқитувчиларни тайёрлашни ривожлантириш, замонавий усулларни жорий этиш ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг амалий тажрибасини муҳокама қилишади.
Иштирокчилар ўқитувчиларни тайёрлашни ривожлантириш, замонавий усулларни жорий этиш ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг амалий тажрибасини муҳокама қилишади.
Дастур пленар сессияларни ва турли фан йўналишлари бўйича тематик бўлимларда 100 дан ортиқ тақдимотларни ўз ичига олади. 2020 йилдан бери амалга ошириб келинаётган "Зўр, Класс" лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилади.
Дастлаб рус тилини чет тили сифатида ўқитишга қаратилган лойиҳа сўнгги олти йил ичида бошқа фанларни: математика, физика, кимё, биология, информатика, бошланғич таълим ва махсус таълимни қамраб олди.
© SputnikПедагогическая конференция
Педагогическая конференция
© Sputnik
Педагогика фанлари доктори ва Россиянинг Гертсен номидаги давлат педагогика университети ректорининг маслаҳатчиси Юлия Комарова лойиҳа янги ташаббуслар орқали ривожланиб бораётганини ва ҳамкорлик соҳаларини кенгайтираётганини таъкидлади.
"Лойиҳа фойдали, чунки у 10 йилга — узоқ муддатга мўлжалланган бўлсада — ҳар йили доимий равишда янгиланиб туради", деб таъкидлади у.
Ҳозирда методистлар лойиҳа устида Ўзбекистоннинг 13 та минтақасида ишламоқда. Улар маҳаллий ўқитувчиларга ўз маҳоратини оширишга, янги ёндашувларни ўзлаштиришга ва мамлакатнинг таълим эҳтиёжларига мослаштирилган ўқув материалларини ишлаб чиқишга ёрдам беришади.
Бундан ташқари, россиялик мутахассислар ўзбек ҳамкасблари билан мактаб дарсликларини тўлдирувчи рус тили бўйича ўқув фильмларини яратиш устида ҳамкорлик қилмоқдалар.
Қорақалпоғистон Республикаси Педагогик мукаммаллик маркази директори Гулистон Кожапаева лойиҳанинг минтақавий натижалари ҳақида гапирди. Унинг сўзларига кўра, муаллифларнинг қўшма жамоалари томонидан ишлаб чиқилган "Рус тили чет тили сифатида" ўқув дастури аллақачон минтақадаги 700 та мактабда қўлланилмоқда. Материаллар турли тил билиш даражалари — А1 дан Б2 гача — учун мўлжалланган бўлиб, аудио топшириқлар, QR кодлари, лойиҳа асосидаги ва гуруҳли ишларни ўз ичига олади.
Бироқ, замонавий ўқитиш нафақат билим беришни, балки амалий мулоқот кўникмаларини ривожлантиришни ҳам ўз ичига олади.
"Ўқитувчилар учун қоидаларни тушунтириш вабилимларни синаб кўришдан ташқари, ўқувчилар рустилидаги нутқни тушунишни, ўқишни, саволлар беришни, мулоқотда бўлишни ва ўз фикрларини ифода этишни ўрганадиган шароитларни яратиш муҳимдир", деб таъкидлади Кожапаева.
© SputnikПедагогическая конференция
Педагогическая конференция
© Sputnik
Ҳамкорликнинг яна бир муҳим йўналиши - инклюзив таълимни ривожлантириш. Юлия Комарова бу соҳада тажриба алмашишни кенгайтириш режалари, жумладан, Герцен университетининг махсус таълим соҳасидаги кўпйиллик ишларини ҳисобга олган ҳолда сўзлаб берди. Ҳамкорлик шунингдек, ўқитувчилар ва мактаб маъмурияти учун малака ошириш дастурларини ишлаб чиқишни ҳам ўз ичига олади.
Конференция дастурининг алоҳида бўлими икки тилли таълим ва "Чет элда рус ўқитувчиси" лойиҳасига бағишланган. Бундан ташқари, Ўзбекистонда мактаб ўқувчилари учун педагогик олимпиада ўтказиш тажрибаси биринчи марта тақдим этилади.
Конференция Россия Таълим вазирлиги ва Ўзбекистон Таълим ва фан вазирлиги, Алишер Усмонов номидаги “Санъат, фан ва спорт” хайрия жамғармаси томонидан Абдулла Авлоний номидаги Миллий педагогика мукаммаллиги институти ва Россия Таълим вазирлигининг Халқаро ҳамкорлик маркази иштирокида ташкил этилди.