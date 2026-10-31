https://sputniknews.uz/20261031/rossiya-otgan-tunda-kiev-va-xarkovdagi-nishonlarga-zarba-berdi-61641211.html
Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди
Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган ҳафта давомида Россия Қуролли кучлари 3та аҳоли пунктини озод қилган эди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T11:53+0500
2026-10-31T11:53+0500
2026-10-31T11:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59091266_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_9910b9ac72dacee100b07c9f1e775a71.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украина ҳарбий-саноат мажмуаси томонидан фойдаланиладиган логистика ва энергетика инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК эҳтиёжлари учун фойдаланилган денгиз кемаларига учувчисиз аппаратлари билан зарба беришда давом этди.Россия Ҳаво мудофаа кучлари тун давомида 433 та Украинанинг учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/11/59091266_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_208667736b7b8edb15dd65193a424f1e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди
Ўтган ҳафта давомида Россия Қуролли кучлари 3та аҳоли пунктини озод қилган эди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украина ҳарбий-саноат мажмуаси томонидан фойдаланиладиган логистика ва энергетика инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК эҳтиёжлари учун фойдаланилган денгиз кемаларига учувчисиз аппаратлари билан зарба беришда давом этди.
Киевда ҳарбий логистика объектлари, қурол сақлаш жойлари ва ҳарбий техникани электр энергияси билан таъминлайдиган комбинацияланган иссиқлик электр станцияси — ИЭС-6га зарба берилди;
Харковда Украина Қуролли кучларининг қурол-яроғ ва ҳарбий техникаси учун компонентлар ишлаб чиқарилган "Протон" саноат зонасидаги устахоналарга зарба берилди;
Харьковда учувчисиз аппаратларни йиғиш ва сақлаш учун жиҳозланган омборларга зарба берилди;
Одессадан Одессадан 18 км жанубда денгизни кесиб ўтаётганда Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган юк ташийдиган қуруқ юк кемаси зарбага учради.
Россия Ҳаво мудофаа кучлари тун давомида 433 та Украинанинг учувчисиз аппаратларини уриб туширди.