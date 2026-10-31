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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261031/rossiya-otgan-tunda-kiev-va-xarkovdagi-nishonlarga-zarba-berdi-61641211.html
Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди
Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Ўтган ҳафта давомида Россия Қуролли кучлари 3та аҳоли пунктини озод қилган эди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T11:53+0500
2026-10-31T11:53+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украина ҳарбий-саноат мажмуаси томонидан фойдаланиладиган логистика ва энергетика инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК эҳтиёжлари учун фойдаланилган денгиз кемаларига учувчисиз аппаратлари билан зарба беришда давом этди.Россия Ҳаво мудофаа кучлари тун давомида 433 та Украинанинг учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
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россия, украина, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги

Россия ўтган тунда Киев ва Харковдаги нишонларга зарба берди

11:53 31.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Ўтган ҳафта давомида Россия Қуролли кучлари 3та аҳоли пунктини озод қилган эди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украина ҳарбий-саноат мажмуаси томонидан фойдаланиладиган логистика ва энергетика инфратузилмаси объектларига, шунингдек, УҚК эҳтиёжлари учун фойдаланилган денгиз кемаларига учувчисиз аппаратлари билан зарба беришда давом этди.
Киевда ҳарбий логистика объектлари, қурол сақлаш жойлари ва ҳарбий техникани электр энергияси билан таъминлайдиган комбинацияланган иссиқлик электр станцияси — ИЭС-6га зарба берилди;
Харковда Украина Қуролли кучларининг қурол-яроғ ва ҳарбий техникаси учун компонентлар ишлаб чиқарилган "Протон" саноат зонасидаги устахоналарга зарба берилди;
Харьковда учувчисиз аппаратларни йиғиш ва сақлаш учун жиҳозланган омборларга зарба берилди;
Одессадан Одессадан 18 км жанубда денгизни кесиб ўтаётганда Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган юк ташийдиган қуруқ юк кемаси зарбага учради.
Россия Ҳаво мудофаа кучлари тун давомида 433 та Украинанинг учувчисиз аппаратларини уриб туширди.
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