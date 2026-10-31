https://sputniknews.uz/20261031/aqsh-eronga-yangi-tajovuz-boshlasa-harbiy-harakatlar-geografiyasi-kengayadi---eron-61647268.html
АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон
АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон
Sputnik Ўзбекистон
Бироз олдин Трамп 4 ноябрь куни Эронга қисқа ва шиддатли ҳужум уюштириши мумкинлиги ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T16:51+0500
2026-10-31T16:51+0500
2026-10-31T18:45+0500
ақш
эрон
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_11606b1bd1d1b19b430b7a9dd45bfa83.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Агар АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши тажовузни қайта бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди, деди Эрон армияси вакили Муҳаммад Акраминия.Унинг сўзларига кўра, Эрон армияси доимий равишда жанговар тайёргарлигини ошириб бормоқда ва АҚШнинг минтақадаги ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бормоқда.Бироз олдин АҚШнинг MS NOW телеканалининг хабар беришича, Трамп 4 ноябрь куни Эронга янги зарбалар беришни буюриши мумкин. Вашингтон минтақадаги иттифоқчиларини қисқа, аммо шиддатли ҳужумларга тайёргарлик кўриш ҳақида огоҳлантирган. Канал хабарига кўра, Америка президенти Эрон масаласини якуний ҳал қилишни мақсад қилган. 28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрондаги нишонларга зарба беришни бошладилар, бунга Эрон томони ўз зарбалари билан жавоб берди. Июнь ойининг ўрталарида Теҳрон ва Вашингтон ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилиши тўғрисида меморандум имзоладилар, аммо кейинчалик яна зарбалар алмашдилар. Можаро ҳозирча ҳал қилинмаган.
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_0dae4401fb03a29b05a307fd17dde6e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, эрон, ақш – эрон можароси
ақш, эрон, ақш – эрон можароси
АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон
16:51 31.10.2026 (янгиланди: 18:45 31.10.2026)
Бироз олдин Трамп 4 ноябрь куни Эронга қисқа ва шиддатли ҳужум уюштириши мумкинлиги ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Агар АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши тажовузни қайта бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди, деди Эрон армияси вакили Муҳаммад Акраминия.
"Агар АҚШ президенти... минтақада яна бир саргузашт уюштиришга қарор қилса, уруш шубҳасиз кенгроқ ҳудудга тарқалади ва унинг тугаши унга боғлиқ бўлмайди", деб ёзди Акраминия ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида.
Унинг сўзларига кўра, Эрон армияси доимий равишда жанговар тайёргарлигини ошириб бормоқда ва АҚШнинг минтақадаги ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бормоқда.
Бироз олдин АҚШнинг MS NOW телеканалининг хабар беришича, Трамп 4 ноябрь куни Эронга янги зарбалар беришни буюриши мумкин. Вашингтон минтақадаги иттифоқчиларини қисқа, аммо шиддатли ҳужумларга тайёргарлик кўриш ҳақида огоҳлантирган. Канал хабарига кўра, Америка президенти Эрон масаласини якуний ҳал қилишни мақсад қилган.
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрондаги нишонларга зарба беришни бошладилар, бунга Эрон томони ўз зарбалари билан жавоб берди. Июнь ойининг ўрталарида Теҳрон ва Вашингтон ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилиши тўғрисида меморандум имзоладилар, аммо кейинчалик яна зарбалар алмашдилар. Можаро ҳозирча ҳал қилинмаган.