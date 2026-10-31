Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261031/aqsh-eronga-yangi-tajovuz-boshlasa-harbiy-harakatlar-geografiyasi-kengayadi---eron-61647268.html
АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон
АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон
Sputnik Ўзбекистон
Бироз олдин Трамп 4 ноябрь куни Эронга қисқа ва шиддатли ҳужум уюштириши мумкинлиги ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди. 31.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-31T16:51+0500
2026-10-31T18:45+0500
ақш
эрон
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_11606b1bd1d1b19b430b7a9dd45bfa83.jpg
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Агар АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши тажовузни қайта бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди, деди Эрон армияси вакили Муҳаммад Акраминия.Унинг сўзларига кўра, Эрон армияси доимий равишда жанговар тайёргарлигини ошириб бормоқда ва АҚШнинг минтақадаги ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бормоқда.Бироз олдин АҚШнинг MS NOW телеканалининг хабар беришича, Трамп 4 ноябрь куни Эронга янги зарбалар беришни буюриши мумкин. Вашингтон минтақадаги иттифоқчиларини қисқа, аммо шиддатли ҳужумларга тайёргарлик кўриш ҳақида огоҳлантирган. Канал хабарига кўра, Америка президенти Эрон масаласини якуний ҳал қилишни мақсад қилган. 28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрондаги нишонларга зарба беришни бошладилар, бунга Эрон томони ўз зарбалари билан жавоб берди. Июнь ойининг ўрталарида Теҳрон ва Вашингтон ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилиши тўғрисида меморандум имзоладилар, аммо кейинчалик яна зарбалар алмашдилар. Можаро ҳозирча ҳал қилинмаган.
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/16/30980094_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_0dae4401fb03a29b05a307fd17dde6e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, эрон, ақш – эрон можароси
ақш, эрон, ақш – эрон можароси

АҚШ янги тажовуз бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди — Эрон

16:51 31.10.2026 (янгиланди: 18:45 31.10.2026)
© © AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2026
© © AP Photo / Vahid Salemi
Oбуна бўлиш
Бироз олдин Трамп 4 ноябрь куни Эронга қисқа ва шиддатли ҳужум уюштириши мумкинлиги ҳақида хабарлар пайдо бўлган эди.
ТОШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Агар АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши тажовузни қайта бошласа, ҳарбий ҳаракатлар географияси кенгаяди, деди Эрон армияси вакили Муҳаммад Акраминия.
"Агар АҚШ президенти... минтақада яна бир саргузашт уюштиришга қарор қилса, уруш шубҳасиз кенгроқ ҳудудга тарқалади ва унинг тугаши унга боғлиқ бўлмайди", деб ёзди Акраминия ўзининг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида.
Унинг сўзларига кўра, Эрон армияси доимий равишда жанговар тайёргарлигини ошириб бормоқда ва АҚШнинг минтақадаги ҳаракатларини доимий равишда кузатиб бормоқда.
Бироз олдин АҚШнинг MS NOW телеканалининг хабар беришича, Трамп 4 ноябрь куни Эронга янги зарбалар беришни буюриши мумкин. Вашингтон минтақадаги иттифоқчиларини қисқа, аммо шиддатли ҳужумларга тайёргарлик кўриш ҳақида огоҳлантирган. Канал хабарига кўра, Америка президенти Эрон масаласини якуний ҳал қилишни мақсад қилган.
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрондаги нишонларга зарба беришни бошладилар, бунга Эрон томони ўз зарбалари билан жавоб берди. Июнь ойининг ўрталарида Теҳрон ва Вашингтон ҳарбий ҳаракатлар тўхтатилиши тўғрисида меморандум имзоладилар, аммо кейинчалик яна зарбалар алмашдилар. Можаро ҳозирча ҳал қилинмаган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0