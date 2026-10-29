https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-tashqi-savdo-aylanma-davlat-61592266.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат — инфографика
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат — инфографика
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Ўзбекистон 9 ойда 200 тадан ортиқ давлат билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасининг ярмидан кўпи бешта давлатга тўғри келди 29.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-29T14:03+0500
2026-10-29T14:03+0500
2026-10-29T14:04+0500
инфографика
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди.Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 200 тадан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.Ушбу бешта давлат Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг 51,5 фоизини таъминлади.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
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инфографика, миллий статистика қўмитаси , экспорт, импорт, иқтисод, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , экспорт, импорт, иқтисод, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат — инфографика
14:03 29.10.2026 (янгиланди: 14:04 29.10.2026)
Ўзбекистон 9 ойда 200 тадан ортиқ давлат билан савдо қилди. Ташқи савдо айланмасининг ярмидан кўпи бешта давлатга тўғри келди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 65,4 млрд долларни ташкил этди.
Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 200 тадан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.
Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.
Ушбу бешта давлат Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг 51,5 фоизини таъминлади.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.