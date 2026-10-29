https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-benzin-dizel-61603881.html
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг тўққиз ойида Ўзбекистонда 913,2 минг тонна бензин ва 979 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган. Сентябрь ойига тўғри келган ҳажмлар ҳам ҳисобланди.
2026-10-29T18:52+0500
2026-10-29T18:52+0500
2026-10-29T18:52+0500
бензин
дизель
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61593333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e13ae5e153c84575b6cedbce6260e4b.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 913,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Ҳисобот даврида дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми 11,7 фоизга ўсиб, 979 минг тоннага етди.Статистик маълумотлар асосидаги ҳисоб-китобларга кўра, сентябрь ойининг ўзида 101,9 минг тонна бензин ва 144,7 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61593333_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c9aab8ad89e70a71aa0c238243ab4ea7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бензин, дизель, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
бензин, дизель, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар
Январь–сентябрда бензин ишлаб чиқариш 2,6 фоизга, дизель ёқилғиси 11,7 фоизга ўсди. Сентябрдаги ҳажм ҳам ҳисоблаб чиқилди.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 913,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Ҳисобот даврида дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми 11,7 фоизга ўсиб, 979 минг тоннага етди.
Статистик маълумотлар асосидаги ҳисоб-китобларга кўра, сентябрь ойининг ўзида 101,9 минг тонна бензин ва 144,7 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.