Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261029/uzbekistan-benzin-dizel-61603881.html
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг тўққиз ойида Ўзбекистонда 913,2 минг тонна бензин ва 979 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган. Сентябрь ойига тўғри келган ҳажмлар ҳам ҳисобланди.
2026-10-29T18:52+0500
2026-10-29T18:52+0500
бензин
дизель
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61593333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e13ae5e153c84575b6cedbce6260e4b.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 913,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.Ҳисобот даврида дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми 11,7 фоизга ўсиб, 979 минг тоннага етди.Статистик маълумотлар асосидаги ҳисоб-китобларга кўра, сентябрь ойининг ўзида 101,9 минг тонна бензин ва 144,7 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61593333_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c9aab8ad89e70a71aa0c238243ab4ea7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бензин, дизель, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
бензин, дизель, ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика

Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ошди — 9 ойлик натижалар

18:52 29.10.2026
Oбуна бўлиш
Январь–сентябрда бензин ишлаб чиқариш 2,6 фоизга, дизель ёқилғиси 11,7 фоизга ўсди. Сентябрдаги ҳажм ҳам ҳисоблаб чиқилди.
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Динамика производства бензина и дизеля в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 913,2 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,6 фоизга кўп, деб хабар берди Миллий статистика қўмитаси.
Ҳисобот даврида дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми 11,7 фоизга ўсиб, 979 минг тоннага етди.
Статистик маълумотлар асосидаги ҳисоб-китобларга кўра, сентябрь ойининг ўзида 101,9 минг тонна бензин ва 144,7 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0