https://sputniknews.uz/20261029/canada-eu-azo-61606609.html
Канада ЕИнинг махсус аъзоси бўлмайди: Германия ташаббусга қарши чиқди
Канада ЕИнинг махсус аъзоси бўлмайди: Германия ташаббусга қарши чиқди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИнинг бир қатор давлатлари Канадага махсус аъзолик мақомини беришга қарши чиқди. Ташаббус саммит декларацияси лойиҳасидан чиқарилди. Аввалроқ Трамп Европага юқори божлар жорий этиш билан таҳдид қилган эди.3 та SEO-заголовок:
2026-10-29T19:31+0500
2026-10-29T19:31+0500
2026-10-29T19:31+0500
дунё янгиликлари
дунёда
европа иттифоқи
канада
германия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61606167_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_32db34d693cded690a154cb894ad45f1.jpg
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Европа Иттифоқининг бир қатор давлатлари Шимолий Америкада жойлашган Канадага ЕИнинг ассоциациялашган аъзоси мақомини бериш ташаббусига қарши чиқди. Натижада ушбу таклиф ЕИ ва Канада саммити декларацияси лойиҳасидан чиқарилди, деб хабар бермоқда Reuters.Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен сентябрь ойида Канадани ЕИнинг биринчи ассоциациялашган аъзоси қилишни таклиф этган эди.АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам сентябрь ойида ушбу ташаббусни “кулгили” деб атаган ва агар Вашингтон буни душманона ҳаракат деб баҳоласа, Европа товарларига жуда юқори божлар жорий этиш ёки айрим соҳаларда савдони тўхтатиш билан таҳдид қилган эди. Унинг сўзларига кўра, агар ташаббус яхши ниятда илгари сурилса, бунга эътирози йўқ.Натижада саммит декларацияси лойиҳасидаги “ассоциациялашган аъзолик” тушунчаси ўрнига “янада яқинроқ ҳамкорлик” ибораси киритилди.Шу билан бирга, Европа Иттифоқи ва Канада савдо, мудофаа, рақамли технологиялар ва стратегик хомашё соҳаларидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятида.Томонлар муносабатларнинг янги шакли бўйича музокараларни 2027 йилги саммитгача давом эттиришни режалаштирмоқда.29–30 октябрь кунлари Монреалда ЕИ–Канада саммити ўтказилмоқда. Унинг якуний декларацияси 30 октябрда эълон қилиниши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260419/trump-prezidentlik-janjal-56979195.html
канада
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1d/61606167_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_1ef2f241a476bbb137bbe4244d7e1833.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, европа иттифоқи, канада, германия
дунё янгиликлари, дунёда, европа иттифоқи, канада, германия
Канада ЕИнинг махсус аъзоси бўлмайди: Германия ташаббусга қарши чиқди
Шимолий Америкадаги Канадага ЕИда махсус мақом бериш таклифи қаршиликка учради. Аввалроқ Трамп ҳам ушбу ташаббусга қарши чиққан эди.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Европа Иттифоқининг бир қатор давлатлари Шимолий Америкада жойлашган Канадага ЕИнинг ассоциациялашган аъзоси мақомини бериш ташаббусига қарши чиқди. Натижада ушбу таклиф ЕИ ва Канада саммити декларацияси лойиҳасидан чиқарилди, деб хабар бермоқда
Reuters.
Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен сентябрь ойида Канадани ЕИнинг биринчи ассоциациялашган аъзоси қилишни таклиф этган эди.
Бироқ Германия, Франция ва бошқа қатор давлатлар ушбу ташаббусга эътироз билдирди. Хусусан, Германия бошчилигидаги давлатлар бундай мақом ЕИнинг амалдаги шартномаларида назарда тутилмагани ва унинг ҳуқуқий мазмуни аниқ белгиланмаганини таъкидлади.
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳам сентябрь ойида ушбу ташаббусни “кулгили” деб атаган ва агар Вашингтон буни душманона ҳаракат деб баҳоласа, Европа товарларига жуда юқори божлар жорий этиш ёки айрим соҳаларда савдони тўхтатиш билан таҳдид қилган эди. Унинг сўзларига кўра, агар ташаббус яхши ниятда илгари сурилса, бунга эътирози йўқ.
Натижада саммит декларацияси лойиҳасидаги “ассоциациялашган аъзолик” тушунчаси ўрнига “янада яқинроқ ҳамкорлик” ибораси киритилди.
Шу билан бирга, Европа Иттифоқи ва Канада савдо, мудофаа, рақамли технологиялар ва стратегик хомашё соҳаларидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятида.
Канада бош вазири Марк Карни учун Европа билан иқтисодий алоқаларни кенгайтириш АҚШга иқтисодий қарамликни камайтириш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.
Томонлар муносабатларнинг янги шакли бўйича музокараларни 2027 йилги саммитгача давом эттиришни режалаштирмоқда.
29–30 октябрь кунлари Монреалда ЕИ–Канада саммити ўтказилмоқда. Унинг якуний декларацияси 30 октябрда эълон қилиниши кутилмоқда.