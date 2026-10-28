Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261028/uzbekistan-oylik-soha-61573536.html
Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?
Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 7,24 млн сўмга етди. Банк-молия соҳасида 19,71 млн, ахборот ва алоқада 17 млн, таълимда 5 млн, тиббиётда 4,45 млн сўм қайд этилди.
2026-10-28T19:43+0500
2026-10-28T19:43+0500
инфографика
маош
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61572370_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2fe60636a72146d68615ad9422332ed.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,24 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга кўп. 2022 йилга нисбатан эса кўрсаткич 1,95 баравар ошган.Соҳалар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик хизматларида қайд этилди — 19,71 млн сўм (йиллик ўсиш — 17,8 фоиз). Кейинги ўринда ахборот ва алоқа соҳаси — 17 млн сўм (13 фоиз).Энг паст кўрсаткичлар эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида (4,45 млн сўм) ҳамда таълимда (5 млн сўм) кузатилди.Шунга қарамай, айнан ушбу соҳаларда иш ҳақининг юқори ўсиш суръатлари қайд этилди. Хусусан, таълимда ўртача ойлик 19,6 фоизга, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 18,2 фоизга ошди.Қайси соҳада қанча иш ҳақи ҳисобланмоқда? Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61572370_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_604f85d0a86f803c0c210771350d382c.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, маош, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
инфографика, маош, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика

Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?

19:43 28.10.2026
Oбуна бўлиш
Ўртача ойлик банк-молия соҳасида 19,71 млн, соғлиқни сақлашда эса 4,45 млн сўм. Ўзбекистон бўйича кўрсаткич 7,24 млн сўм.
Средняя зарплата по видам деятельности в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Средняя зарплата по видам деятельности в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,24 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга кўп. 2022 йилга нисбатан эса кўрсаткич 1,95 баравар ошган.
Соҳалар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик хизматларида қайд этилди — 19,71 млн сўм (йиллик ўсиш — 17,8 фоиз). Кейинги ўринда ахборот ва алоқа соҳаси — 17 млн сўм (13 фоиз).
Энг паст кўрсаткичлар эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида (4,45 млн сўм) ҳамда таълимда (5 млн сўм) кузатилди.
Шунга қарамай, айнан ушбу соҳаларда иш ҳақининг юқори ўсиш суръатлари қайд этилди. Хусусан, таълимда ўртача ойлик 19,6 фоизга, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 18,2 фоизга ошди.
Қайси соҳада қанча иш ҳақи ҳисобланмоқда? Батафсил — Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0