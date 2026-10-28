https://sputniknews.uz/20261028/uzbekistan-oylik-soha-61573536.html
Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?
Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача номинал иш ҳақи 7,24 млн сўмга етди. Банк-молия соҳасида 19,71 млн, ахборот ва алоқада 17 млн, таълимда 5 млн, тиббиётда 4,45 млн сўм қайд этилди.
2026-10-28T19:43+0500
2026-10-28T19:43+0500
2026-10-28T19:43+0500
инфографика
маош
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61572370_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2fe60636a72146d68615ad9422332ed.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,24 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга кўп. 2022 йилга нисбатан эса кўрсаткич 1,95 баравар ошган.Соҳалар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик хизматларида қайд этилди — 19,71 млн сўм (йиллик ўсиш — 17,8 фоиз). Кейинги ўринда ахборот ва алоқа соҳаси — 17 млн сўм (13 фоиз).Энг паст кўрсаткичлар эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида (4,45 млн сўм) ҳамда таълимда (5 млн сўм) кузатилди.Шунга қарамай, айнан ушбу соҳаларда иш ҳақининг юқори ўсиш суръатлари қайд этилди. Хусусан, таълимда ўртача ойлик 19,6 фоизга, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 18,2 фоизга ошди.Қайси соҳада қанча иш ҳақи ҳисобланмоқда? Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/1c/61572370_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_604f85d0a86f803c0c210771350d382c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, маош, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
инфографика, маош, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистонда 4 йилда ўртача ойлик қарийб 2 баравар ошди — қайси соҳада маош энг юқори?
Ўртача ойлик банк-молия соҳасида 19,71 млн, соғлиқни сақлашда эса 4,45 млн сўм. Ўзбекистон бўйича кўрсаткич 7,24 млн сўм.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 7,24 млн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 18 фоизга кўп. 2022 йилга нисбатан эса кўрсаткич 1,95 баравар ошган.
Соҳалар кесимида энг юқори ўртача иш ҳақи банк, суғурта, лизинг, кредит ва воситачилик хизматларида қайд этилди — 19,71 млн сўм (йиллик ўсиш — 17,8 фоиз). Кейинги ўринда ахборот ва алоқа соҳаси — 17 млн сўм (13 фоиз).
Энг паст кўрсаткичлар эса соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида (4,45 млн сўм) ҳамда таълимда (5 млн сўм) кузатилди.
Шунга қарамай, айнан ушбу соҳаларда иш ҳақининг юқори ўсиш суръатлари қайд этилди. Хусусан, таълимда ўртача ойлик 19,6 фоизга, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида 18,2 фоизга ошди.
Қайси соҳада қанча иш ҳақи ҳисобланмоқда? Батафсил — Sputnik
инфографикасида.