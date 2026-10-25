Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261025/ozbekistonliklar-oqish-davlatlar-61486934.html
Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика
Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг тўққиз ойида 16,5 мингдан ортиқ ўзбекистонлик ўқиш учун хорижга сафар қилди. Россия етакчи ўринни эгаллади. Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой ҳам ТОП-5 таликка кирди.
2026-10-25T19:07+0500
2026-10-25T19:07+0500
инфографика
таълим
отм
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61475287_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d112b540850a5fc045916b78293c0f5c.png
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия ўзбекистонликлар ўқиш мақсадида энг кўп сафар қиладиган давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 16 522 нафар Ўзбекистон фуқароси таълим олиш мақсадида хорижга сафар қилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,1 минг нафарга ёки 33 фоизга кам.Кейинги ўринлардан Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой жой олди.Шунингдек, Қозоғистон, Тожикистон, Буюк Британия, Германия ва АҚШ ҳам ўзбекистонликлар таълим олиш учун сафар қилган давлатлар қаторига кирди.Қизиғи, 2025 йилнинг мос даврида бу йўналишда Тожикистон етакчи бўлган.Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61475287_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_a3a0aaab4114ede83b7c540d1792eff0.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, таълим, отм, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, талабалар, инфографика
инфографика, таълим, отм, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, талабалар, инфографика

Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика

19:07 25.10.2026
Oбуна бўлиш
Россия ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп борадиган давлатга айланди.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия ўзбекистонликлар ўқиш мақсадида энг кўп сафар қиладиган давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 16 522 нафар Ўзбекистон фуқароси таълим олиш мақсадида хорижга сафар қилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,1 минг нафарга ёки 33 фоизга кам.
Мазкур даврда Россияга ўқиш мақсадида 3 847 нафар ўзбекистонлик борган. Бу кўрсаткич бўйича мамлакат биринчи ўринни эгаллади.
Кейинги ўринлардан Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой жой олди.
Шунингдек, Қозоғистон, Тожикистон, Буюк Британия, Германия ва АҚШ ҳам ўзбекистонликлар таълим олиш учун сафар қилган давлатлар қаторига кирди.
Қизиғи, 2025 йилнинг мос даврида бу йўналишда Тожикистон етакчи бўлган.
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Топ-5 стран, куда больше всего уезжали узбекистанцы на учебу - Sputnik Ўзбекистон
Топ-5 стран, куда больше всего уезжали узбекистанцы на учебу - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0