https://sputniknews.uz/20261025/ozbekistonliklar-oqish-davlatlar-61486934.html
Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика
Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг тўққиз ойида 16,5 мингдан ортиқ ўзбекистонлик ўқиш учун хорижга сафар қилди. Россия етакчи ўринни эгаллади. Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой ҳам ТОП-5 таликка кирди.
2026-10-25T19:07+0500
2026-10-25T19:07+0500
2026-10-25T19:07+0500
инфографика
таълим
отм
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61475287_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d112b540850a5fc045916b78293c0f5c.png
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия ўзбекистонликлар ўқиш мақсадида энг кўп сафар қиладиган давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 16 522 нафар Ўзбекистон фуқароси таълим олиш мақсадида хорижга сафар қилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,1 минг нафарга ёки 33 фоизга кам.Кейинги ўринлардан Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой жой олди.Шунингдек, Қозоғистон, Тожикистон, Буюк Британия, Германия ва АҚШ ҳам ўзбекистонликлар таълим олиш учун сафар қилган давлатлар қаторига кирди.Қизиғи, 2025 йилнинг мос даврида бу йўналишда Тожикистон етакчи бўлган.Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61475287_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_a3a0aaab4114ede83b7c540d1792eff0.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, таълим, отм, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, талабалар, инфографика
инфографика, таълим, отм, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, талабалар, инфографика
Россия етакчи: ўзбекистонликлар ўқиш учун қайси давлатларни танламоқда — инфографика
Россия ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп борадиган давлатга айланди.
ТОШКЕНТ, 25 октябрь — Sputnik. Россия ўзбекистонликлар ўқиш мақсадида энг кўп сафар қиладиган давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 16 522 нафар Ўзбекистон фуқароси таълим олиш мақсадида хорижга сафар қилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,1 минг нафарга ёки 33 фоизга кам.
Мазкур даврда Россияга ўқиш мақсадида 3 847 нафар ўзбекистонлик борган. Бу кўрсаткич бўйича мамлакат биринчи ўринни эгаллади.
Кейинги ўринлардан Қирғизистон, Жанубий Корея, Туркия ва Хитой жой олди.
Шунингдек, Қозоғистон, Тожикистон, Буюк Британия, Германия ва АҚШ ҳам ўзбекистонликлар таълим олиш учун сафар қилган давлатлар қаторига кирди.
Қизиғи, 2025 йилнинг мос даврида бу йўналишда Тожикистон етакчи бўлган.
Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга сафар қилаётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.