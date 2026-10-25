Ранглардаги "Мерос": Тошкентда ранглар тили ва рамзларга бағишланган кўргазма очилди

Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи катта кўргазмалар залида рассом Обиджон Собировнинг "Мерос" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан ижодкорнинг 25 та рангтасвир асари ўрин олди.Кўргазма марказида маданий хотира ва рассомнинг оламга ўзига хос нигоҳи туради. Собиров миллий нақшлар ва анъанавий турмуш буюмларига мурожаат қилиб, уларни ранг, шакл ва рамзлар орқали янгича талқин этади.Унинг асарларида реал тасвирлар шартли ва мавҳум унсурлар билан уйғунлашиб, таниш тимсоллар янги маъно касб этади.Тошкентда туғилган ва П. Беньков номидаги рассомлик мактабида таҳсил олган Собиров ижод билан бир қаторда педагогик фаолият ҳам олиб борган. У 2004 йилдан буён республика кўргазмалари ва танловларида қатнашиб келади."Мерос" ижодкорнинг аввалги "Анорли уй" ва "Қуёшли ўлка" каби шахсий кўргазмаларининг мантиқий давоми бўлди.Асарларда безакдорлик ва рамзий маънолар уйғунлиги алоҳида эътибор тортади. Миллий нақшлар бадиий ҳикоянинг бир қисмига айланса, ранглар композициянинг кайфияти ва ички ҳаракатини очиб беради.Кўргазма томошабинларга таниш миллий тимсолларни янгича нигоҳ билан кашф этиш имконини беради. Асарлар нафақат рангтасвирдан завқланишга, балки маданий хотира, анъаналар ва уларнинг бугунги ҳаётимиздаги ўрни ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундайди.
Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида Обиджон Собировнинг 25 та рангтасвир асари намойиш этилди. Кўргазма миллий анъаналар, рамзий образлар ва замонавий бадиий ифодани уйғунлаштирди.
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи катта кўргазмалар залида рассом Обиджон Собировнинг "Мерос" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан ижодкорнинг 25 та рангтасвир асари ўрин олди.
Кўргазма марказида маданий хотира ва рассомнинг оламга ўзига хос нигоҳи туради. Собиров миллий нақшлар ва анъанавий турмуш буюмларига мурожаат қилиб, уларни ранг, шакл ва рамзлар орқали янгича талқин этади.
Унинг асарларида реал тасвирлар шартли ва мавҳум унсурлар билан уйғунлашиб, таниш тимсоллар янги маъно касб этади.
"Мен учун мерос — маданиятимиз билан узвий боғлиқликдир. Анъанавий образларга мурожаат қилар эканман, бугунги ҳис-туйғуларимни ифода этиш учун ўз бадиий тилимни излайман", — дейди Обиджон Собиров.
Тошкентда туғилган ва П. Беньков номидаги рассомлик мактабида таҳсил олган Собиров ижод билан бир қаторда педагогик фаолият ҳам олиб борган. У 2004 йилдан буён республика кўргазмалари ва танловларида қатнашиб келади.
"Мерос" ижодкорнинг аввалги "Анорли уй" ва "Қуёшли ўлка" каби шахсий кўргазмаларининг мантиқий давоми бўлди.
Асарларда безакдорлик ва рамзий маънолар уйғунлиги алоҳида эътибор тортади. Миллий нақшлар бадиий ҳикоянинг бир қисмига айланса, ранглар композициянинг кайфияти ва ички ҳаракатини очиб беради.
Кўргазма томошабинларга таниш миллий тимсолларни янгича нигоҳ билан кашф этиш имконини беради. Асарлар нафақат рангтасвирдан завқланишга, балки маданий хотира, анъаналар ва уларнинг бугунги ҳаётимиздаги ўрни ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундайди.