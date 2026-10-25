Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261025/meros-tashkent-korgazma-61425954.html
Ранглардаги "Мерос": Тошкентда ранглар тили ва рамзларга бағишланган кўргазма очилди
Ранглардаги "Мерос": Тошкентда ранглар тили ва рамзларга бағишланган кўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда рассом Обиджон Собировнинг "Мерос" шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан миллий анъаналар, маданий хотира, рамзий образлар ва замонавий рангтасвирни уйғунлаштирган 25 та асар ўрин олди.
2026-10-25T19:46+0500
2026-10-25T19:46+0500
фото
рассом
тошкент
санъат
расм
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61478946_0:162:1535:1025_1920x0_80_0_0_702ba4cad02b19fdd52f876981f886fe.png
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи катта кўргазмалар залида рассом Обиджон Собировнинг "Мерос" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан ижодкорнинг 25 та рангтасвир асари ўрин олди.Кўргазма марказида маданий хотира ва рассомнинг оламга ўзига хос нигоҳи туради. Собиров миллий нақшлар ва анъанавий турмуш буюмларига мурожаат қилиб, уларни ранг, шакл ва рамзлар орқали янгича талқин этади.Унинг асарларида реал тасвирлар шартли ва мавҳум унсурлар билан уйғунлашиб, таниш тимсоллар янги маъно касб этади.Тошкентда туғилган ва П. Беньков номидаги рассомлик мактабида таҳсил олган Собиров ижод билан бир қаторда педагогик фаолият ҳам олиб борган. У 2004 йилдан буён республика кўргазмалари ва танловларида қатнашиб келади."Мерос" ижодкорнинг аввалги "Анорли уй" ва "Қуёшли ўлка" каби шахсий кўргазмаларининг мантиқий давоми бўлди.Асарларда безакдорлик ва рамзий маънолар уйғунлиги алоҳида эътибор тортади. Миллий нақшлар бадиий ҳикоянинг бир қисмига айланса, ранглар композициянинг кайфияти ва ички ҳаракатини очиб беради.Кўргазма томошабинларга таниш миллий тимсолларни янгича нигоҳ билан кашф этиш имконини беради. Асарлар нафақат рангтасвирдан завқланишга, балки маданий хотира, анъаналар ва уларнинг бугунги ҳаётимиздаги ўрни ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундайди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/19/61478946_56:0:1423:1025_1920x0_80_0_0_8fb009e64d8847a4f3e326f2c99212e6.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, рассом, тошкент, санъат, фото, расм, маданият
фото, рассом, тошкент, санъат, фото, расм, маданият

Ранглардаги "Мерос": Тошкентда ранглар тили ва рамзларга бағишланган кўргазма очилди

19:46 25.10.2026
Oбуна бўлиш
Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида Обиджон Собировнинг 25 та рангтасвир асари намойиш этилди. Кўргазма миллий анъаналар, рамзий образлар ва замонавий бадиий ифодани уйғунлаштирди.
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи катта кўргазмалар залида рассом Обиджон Собировнинг "Мерос" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозициядан ижодкорнинг 25 та рангтасвир асари ўрин олди.
Кўргазма марказида маданий хотира ва рассомнинг оламга ўзига хос нигоҳи туради. Собиров миллий нақшлар ва анъанавий турмуш буюмларига мурожаат қилиб, уларни ранг, шакл ва рамзлар орқали янгича талқин этади.
Унинг асарларида реал тасвирлар шартли ва мавҳум унсурлар билан уйғунлашиб, таниш тимсоллар янги маъно касб этади.
"Мен учун мерос — маданиятимиз билан узвий боғлиқликдир. Анъанавий образларга мурожаат қилар эканман, бугунги ҳис-туйғуларимни ифода этиш учун ўз бадиий тилимни излайман", — дейди Обиджон Собиров.
Тошкентда туғилган ва П. Беньков номидаги рассомлик мактабида таҳсил олган Собиров ижод билан бир қаторда педагогик фаолият ҳам олиб борган. У 2004 йилдан буён республика кўргазмалари ва танловларида қатнашиб келади.
"Мерос" ижодкорнинг аввалги "Анорли уй" ва "Қуёшли ўлка" каби шахсий кўргазмаларининг мантиқий давоми бўлди.
Асарларда безакдорлик ва рамзий маънолар уйғунлиги алоҳида эътибор тортади. Миллий нақшлар бадиий ҳикоянинг бир қисмига айланса, ранглар композициянинг кайфияти ва ички ҳаракатини очиб беради.
Кўргазма томошабинларга таниш миллий тимсолларни янгича нигоҳ билан кашф этиш имконини беради. Асарлар нафақат рангтасвирдан завқланишга, балки маданий хотира, анъаналар ва уларнинг бугунги ҳаётимиздаги ўрни ҳақида мулоҳаза юритишга ҳам ундайди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Ташкентда &quot;Мерос&quot; номли кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ташкентда "Мерос" номли кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0