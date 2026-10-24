https://sputniknews.uz/20261024/shavkat-mirziyoev-iiv-xodimlarini-tabrikladi-61466828.html
Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади
Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади
Sputnik Ўзбекистон
25 октябрь — Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимлари куни. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T19:19+0500
2026-10-24T19:19+0500
2026-10-24T19:21+0500
шавкат мирзиёев
иив
табрик
касб байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60865646_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_279b5ebd2cdbcfd32e19d280e3ceb732.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ходимларини ИИВ ташкил этилганининг 35 йиллиги билан табриклади. Шунингдек президент, сўнгги 35 йилда соҳада эришилган ютуқлар, маҳаллаларда жиноятлар сони камайиб бораётгани ҳамда эл-юрт тинчлигини ҳимоя қилиш йўлида ҳалок бўлган мард ва фидойи ходимлар хотирасига ҳурмат ҳақида тўхталиб ўтди. Табрик якунида Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларига мустаҳкам соғлиқ, хонадонларига тинчлик ва файзу барака, хизматида муваффақиятлар тилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60865646_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_76bc520ca0955e36162e63069f58d146.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, иив, табрик, касб байрам
шавкат мирзиёев, иив, табрик, касб байрам
Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади
19:19 24.10.2026 (янгиланди: 19:21 24.10.2026)
25 октябрь — Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимлари куни.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ходимларини ИИВ ташкил этилганининг 35 йиллиги билан табриклади.
Ушбу қутлуғ кунда халқимиз осойишталигини таъминлаш, фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги садоқатли хизматингиз учун барчангизга самимий миннатдорлик билдираман, дейилади табрик сўзида.
Шунингдек президент, сўнгги 35 йилда соҳада эришилган ютуқлар, маҳаллаларда жиноятлар сони камайиб бораётгани ҳамда эл-юрт тинчлигини ҳимоя қилиш йўлида ҳалок бўлган мард ва фидойи ходимлар хотирасига ҳурмат ҳақида тўхталиб ўтди.
Табрик якунида Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларига мустаҳкам соғлиқ, хонадонларига тинчлик ва файзу барака, хизматида муваффақиятлар тилади.