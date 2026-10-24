Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/shavkat-mirziyoev-iiv-xodimlarini-tabrikladi-61466828.html
Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади
Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади
Sputnik Ўзбекистон
25 октябрь — Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимлари куни. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T19:19+0500
2026-10-24T19:21+0500
шавкат мирзиёев
иив
табрик
касб байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60865646_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_279b5ebd2cdbcfd32e19d280e3ceb732.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ходимларини ИИВ ташкил этилганининг 35 йиллиги билан табриклади. Шунингдек президент, сўнгги 35 йилда соҳада эришилган ютуқлар, маҳаллаларда жиноятлар сони камайиб бораётгани ҳамда эл-юрт тинчлигини ҳимоя қилиш йўлида ҳалок бўлган мард ва фидойи ходимлар хотирасига ҳурмат ҳақида тўхталиб ўтди. Табрик якунида Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларига мустаҳкам соғлиқ, хонадонларига тинчлик ва файзу барака, хизматида муваффақиятлар тилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/01/60865646_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_76bc520ca0955e36162e63069f58d146.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, иив, табрик, касб байрам
шавкат мирзиёев, иив, табрик, касб байрам

Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларини табриклади

19:19 24.10.2026 (янгиланди: 19:21 24.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
25 октябрь — Ўзбекистонда ички ишлар органлари ходимлари куни.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ички ишлар органлари ходимларини ИИВ ташкил этилганининг 35 йиллиги билан табриклади.

Ушбу қутлуғ кунда халқимиз осойишталигини таъминлаш, фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги садоқатли хизматингиз учун барчангизга самимий миннатдорлик билдираман, дейилади табрик сўзида.

Шунингдек президент, сўнгги 35 йилда соҳада эришилган ютуқлар, маҳаллаларда жиноятлар сони камайиб бораётгани ҳамда эл-юрт тинчлигини ҳимоя қилиш йўлида ҳалок бўлган мард ва фидойи ходимлар хотирасига ҳурмат ҳақида тўхталиб ўтди.

Табрик якунида Шавкат Мирзиёев ИИВ ходимларига мустаҳкам соғлиқ, хонадонларига тинчлик ва файзу барака, хизматида муваффақиятлар тилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0