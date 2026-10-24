Россия ва Украина Алёшки ҳудудида вақтинча сулҳ тузишга келишиб олди
© Gettyimages.ru Населённқй пункт Алёшки на левом берегу Днепра
© Gettyimages.ru
Oбуна бўлиш
Вақтинчалик тинчлик гуманитар юкларни етказиб бериш мақсадида тузилди.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россия ва Украина Херсон вилоятидаги Алёшки аҳоли пунктида гуманитар миссияларни бажариш учун тинчлик ўрнатишга келишиб олди.
"Херсон вилоятининг Алёшки ҳудудида гуманитар операция муносабати билан Россия Федерацияси Қуролли кучлари ушбу йўналишда ўт очишни тўхтатади ва 2026 йил 27 октябрь куни Москва вақти билан соат 4:00 дан бошлаб сулҳ тузади", - дейилади Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов баёнотида.
Одамлар хавфсизлигини ва ижтимоий аҳамиятга эга юкларни етказиб беришни таъминлаш учун муҳандислик разведкаси ўтказилади ва гуманитар карвоннинг Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрига хавфсиз ўтиши таъминланади, - дейилади хабарда.
Украина Бош штаби ҳам ушбу аҳоли пунктида вақтинчалик тинчлик ўрнатишга рози бўлди.
"Украина 27 октябрь куни Киев вақти билан соат 3:00 дан бошлаб маълум бир ҳудудда сулҳ тузади", деб хабар берди Украина Қуролли кучлари Бош штаби телеграмда.
Украина Бош штаби ҳам ушбу аҳоли пунктида вақтинчалик тинчлик ўрнатишга рози бўлди.
"Украина 27 октябрь куни Киев вақти билан соат 3:00 дан бошлаб маълум бир ҳудудда сулҳ тузади", деб хабар берди Украина Қуролли кучлари Бош штаби телеграмда.
Маълумот учун, Россия ва Украина орасида ушбу сулҳга АҚШ биринчи хоними Мелания Трамп воситачилигида эришишга муваффақ бўлинди.
Россия томонида музокараларга инсон ҳуқуқлари омбудсмани Яна Лантратова, Украина томонида эса унинг ҳамкасби, Украина омбудсмани Дмитрий Любинец раҳбарлик қилди.
Россия томонида музокараларга инсон ҳуқуқлари омбудсмани Яна Лантратова, Украина томонида эса унинг ҳамкасби, Украина омбудсмани Дмитрий Любинец раҳбарлик қилди.
Алешки аҳоли пункти Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Украина Қуролли кучлари назорати остидаги Херсон шаҳри рўпарасида жойлашган. Украина Қуролли кучларининг ҳаракатлари туфайли шаҳардаги гуманитар вазият оғирлашди. Озиқ-овқат, тиббий буюмлар етказиб бериш имкони кескин чекланди.