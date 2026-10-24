Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261024/rossiya-va-ukraina-alyoshki-hududida-vaqtincha-sulh-tuzishga-kelishib-oldi-61450595.html
Россия ва Украина Алёшки ҳудудида вақтинча сулҳ тузишга келишиб олди
Россия ва Украина Алёшки ҳудудида вақтинча сулҳ тузишга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Вақтинчалик тинчлик гуманитар юкларни етказиб бериш мақсадида тузилди. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T10:20+0500
2026-10-24T10:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
херсон вилояти
россия мудофаа вазирлиги
ақш
мелания трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61450914_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_333d11b85a6ca07db669283ea6c4ba6a.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россия ва Украина Херсон вилоятидаги Алёшки аҳоли пунктида гуманитар миссияларни бажариш учун тинчлик ўрнатишга келишиб олди. Одамлар хавфсизлигини ва ижтимоий аҳамиятга эга юкларни етказиб беришни таъминлаш учун муҳандислик разведкаси ўтказилади ва гуманитар карвоннинг Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрига хавфсиз ўтиши таъминланади, - дейилади хабарда.Украина Бош штаби ҳам ушбу аҳоли пунктида вақтинчалик тинчлик ўрнатишга рози бўлди. "Украина 27 октябрь куни Киев вақти билан соат 3:00 дан бошлаб маълум бир ҳудудда сулҳ тузади", деб хабар берди Украина Қуролли кучлари Бош штаби телеграмда.Маълумот учун, Россия ва Украина орасида ушбу сулҳга АҚШ биринчи хоними Мелания Трамп воситачилигида эришишга муваффақ бўлинди. Россия томонида музокараларга инсон ҳуқуқлари омбудсмани Яна Лантратова, Украина томонида эса унинг ҳамкасби, Украина омбудсмани Дмитрий Любинец раҳбарлик қилди.Алешки аҳоли пункти Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Украина Қуролли кучлари назорати остидаги Херсон шаҳри рўпарасида жойлашган. Украина Қуролли кучларининг ҳаракатлари туфайли шаҳардаги гуманитар вазият оғирлашди. Озиқ-овқат, тиббий буюмлар етказиб бериш имкони кескин чекланди.
украина
херсон вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61450914_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_ba7e0a785159d209a47696a26ca25003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги, ақш, мелания трамп
россия, украина, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги, ақш, мелания трамп

Россия ва Украина Алёшки ҳудудида вақтинча сулҳ тузишга келишиб олди

10:20 24.10.2026
© Gettyimages.ru Населённқй пункт Алёшки на левом берегу Днепра
Населённқй пункт Алёшки на левом берегу Днепра - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
© Gettyimages.ru
Oбуна бўлиш
Вақтинчалик тинчлик гуманитар юкларни етказиб бериш мақсадида тузилди.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Россия ва Украина Херсон вилоятидаги Алёшки аҳоли пунктида гуманитар миссияларни бажариш учун тинчлик ўрнатишга келишиб олди.

"Херсон вилоятининг Алёшки ҳудудида гуманитар операция муносабати билан Россия Федерацияси Қуролли кучлари ушбу йўналишда ўт очишни тўхтатади ва 2026 йил 27 октябрь куни Москва вақти билан соат 4:00 дан бошлаб сулҳ тузади", - дейилади Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов баёнотида.

Одамлар хавфсизлигини ва ижтимоий аҳамиятга эга юкларни етказиб беришни таъминлаш учун муҳандислик разведкаси ўтказилади ва гуманитар карвоннинг Херсон вилоятининг Алёшки шаҳрига хавфсиз ўтиши таъминланади, - дейилади хабарда.

Украина Бош штаби ҳам ушбу аҳоли пунктида вақтинчалик тинчлик ўрнатишга рози бўлди.

"Украина 27 октябрь куни Киев вақти билан соат 3:00 дан бошлаб маълум бир ҳудудда сулҳ тузади", деб хабар берди Украина Қуролли кучлари Бош штаби телеграмда.
Маълумот учун, Россия ва Украина орасида ушбу сулҳга АҚШ биринчи хоними Мелания Трамп воситачилигида эришишга муваффақ бўлинди.

Россия томонида музокараларга инсон ҳуқуқлари омбудсмани Яна Лантратова, Украина томонида эса унинг ҳамкасби, Украина омбудсмани Дмитрий Любинец раҳбарлик қилди.
Алешки аҳоли пункти Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Украина Қуролли кучлари назорати остидаги Херсон шаҳри рўпарасида жойлашган. Украина Қуролли кучларининг ҳаракатлари туфайли шаҳардаги гуманитар вазият оғирлашди. Озиқ-овқат, тиббий буюмлар етказиб бериш имкони кескин чекланди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0