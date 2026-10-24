Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/prezident-bir-guruh-ichki-ishlar-xodimlarini-muokfotladi-61450148.html
Президент бир гуруҳ ички ишлар ходимларини муокфотлади
Президент бир гуруҳ ички ишлар ходимларини муокфотлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 25 октябрь — Ички ишлар органлари ходимлари куни этиб белгиланган. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T09:46+0500
2026-10-24T09:49+0500
шавкат мирзиёев
президент
иив
касб байрам
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ички ишлар органлари ходимлари куни муносабати билан бир гуруҳ ходимларни мукофотлади. "Меҳнат шуҳрати" ордени билан Махмадкулов Дилшод Мавланович - Сирдарё вилояти Ховос тумани ички ишлар бўлими профилактика катта инспектори"Мардлик" ордени биланНамазов Тимур Тахирович - ИИВ ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили"Дўстлик" ордени билан Есамуратова Нодира Шерданкуловна - Навоий вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакилиХен Владимир Геннадьевич - ИИВ Рақамли инфратузилма ва ахборот хавфсизлиги бошқармаси бошлиғиII даражали "Саломатлик" ордени биланКаримова Ирина Маликовна - ИИВ "Ўзбекистон" санаторийси кардиология бўлинмаси бошлиғи"Жасорат" медали билан Зиятов Боходир Умарович - Қашқадарё вилояти Ички ишлар бошқармаси патруль-пост хизмати батальони бўлинма командириКамилов Тимур Юсупжанович - ИИВ департамент бошлиғи ўринбосариМенгнаров Уткирбек Яхшибаевич - Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакилиТўлиқ рўйхати билан қуйида танишиш мумкин.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, президент, иив, касб байрам
шавкат мирзиёев, президент, иив, касб байрам

Президент бир гуруҳ ички ишлар ходимларини муокфотлади

09:46 24.10.2026 (янгиланди: 09:49 24.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда 25 октябрь — Ички ишлар органлари ходимлари куни этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ички ишлар органлари ходимлари куни муносабати билан бир гуруҳ ходимларни мукофотлади.
Кўп йиллик самарали хизмати, тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга қўшган муносиб ҳиссаси, жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш, ўз бурчини шараф ва масъулият билан адо этиб келаётгани, шунингдек, Ички ишлар вазирлигининг 35 йиллиги муносабати билан, дейилади Фармон матнида.
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан
Махмадкулов Дилшод Мавланович - Сирдарё вилояти Ховос тумани ички ишлар бўлими профилактика катта инспектори
"Мардлик" ордени билан
Намазов Тимур Тахирович - ИИВ ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
"Дўстлик" ордени билан
Есамуратова Нодира Шерданкуловна - Навоий вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Хен Владимир Геннадьевич - ИИВ Рақамли инфратузилма ва ахборот хавфсизлиги бошқармаси бошлиғи
II даражали "Саломатлик" ордени билан
Каримова Ирина Маликовна - ИИВ "Ўзбекистон" санаторийси кардиология бўлинмаси бошлиғи
"Жасорат" медали билан
Зиятов Боходир Умарович - Қашқадарё вилояти Ички ишлар бошқармаси патруль-пост хизмати батальони бўлинма командири
Камилов Тимур Юсупжанович - ИИВ департамент бошлиғи ўринбосари
Менгнаров Уткирбек Яхшибаевич - Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили

Тўлиқ рўйхати билан қуйида танишиш мумкин.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0