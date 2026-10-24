Президент бир гуруҳ ички ишлар ходимларини муокфотлади
09:46 24.10.2026 (янгиланди: 09:49 24.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда 25 октябрь — Ички ишлар органлари ходимлари куни этиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Ички ишлар органлари ходимлари куни муносабати билан бир гуруҳ ходимларни мукофотлади.
Кўп йиллик самарали хизмати, тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга қўшган муносиб ҳиссаси, жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш, ўз бурчини шараф ва масъулият билан адо этиб келаётгани, шунингдек, Ички ишлар вазирлигининг 35 йиллиги муносабати билан, дейилади Фармон матнида.
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан
Махмадкулов Дилшод Мавланович - Сирдарё вилояти Ховос тумани ички ишлар бўлими профилактика катта инспектори
Махмадкулов Дилшод Мавланович - Сирдарё вилояти Ховос тумани ички ишлар бўлими профилактика катта инспектори
"Мардлик" ордени билан
Намазов Тимур Тахирович - ИИВ ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Намазов Тимур Тахирович - ИИВ ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
"Дўстлик" ордени билан
Есамуратова Нодира Шерданкуловна - Навоий вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Есамуратова Нодира Шерданкуловна - Навоий вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Хен Владимир Геннадьевич - ИИВ Рақамли инфратузилма ва ахборот хавфсизлиги бошқармаси бошлиғи
II даражали "Саломатлик" ордени билан
Каримова Ирина Маликовна - ИИВ "Ўзбекистон" санаторийси кардиология бўлинмаси бошлиғи
Каримова Ирина Маликовна - ИИВ "Ўзбекистон" санаторийси кардиология бўлинмаси бошлиғи
"Жасорат" медали билан
Зиятов Боходир Умарович - Қашқадарё вилояти Ички ишлар бошқармаси патруль-пост хизмати батальони бўлинма командири
Камилов Тимур Юсупжанович - ИИВ департамент бошлиғи ўринбосари
Менгнаров Уткирбек Яхшибаевич - Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Тўлиқ рўйхати билан қуйида танишиш мумкин.
Зиятов Боходир Умарович - Қашқадарё вилояти Ички ишлар бошқармаси патруль-пост хизмати батальони бўлинма командири
Камилов Тимур Юсупжанович - ИИВ департамент бошлиғи ўринбосари
Менгнаров Уткирбек Яхшибаевич - Сурхондарё вилояти Ички ишлар бошқармаси ўта муҳим ишлар бўйича тезкор вакили
Тўлиқ рўйхати билан қуйида танишиш мумкин.