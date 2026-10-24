Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261024/oilaviy-bogdan-xalqaro-etirofgacha-mastura-sayfutdinova-hikoyasi-61458979.html
Оилавий боғдан халқаро эътирофгача: Мастура Сайфутдинова ҳикояси
Оилавий боғдан халқаро эътирофгача: Мастура Сайфутдинова ҳикояси
Sputnik Ўзбекистон
БМТнинг “100 нафар аёл қаҳрамон” рўйхатида эътироф этилган Мастура Сайфутдинованинг ҳаёт йўли ва муваффақият сирлари ҳақида. 24.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-24T13:20+0500
2026-10-24T13:29+0500
видео
анор
ўзбекистон
боғ
аёллар
бизнес
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61459051_56:0:1860:1015_1920x0_80_0_0_d9e154056150e705f1e4345aef5ad500.jpg
Мастура Сайфутдинова қарийб 50 йилдан буён Ўзбекистонда анорчиликни ривожлантиришга ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. Ёшлигимдан анорзорларда катта бўлганман. Эҳтимол анорга меҳр қўйишимга ҳовлимиздаги анорзорлар сабаб бўлган, деб ҳикоя қилади Мастура опа. Анорчилик хўжалигида ишлашни у киши 1986 йилда бошлаган ва ўтган вақт давомида ушбу соҳа турли даврларни бошидан кечирган. Мастура опа айтишига кўра, соҳаннг тизимли ривожланиш 2017 йилда, президентнинг алоҳида топшириғидан сўнг бошланган. Бугунги кунда унинг хўжалигида 300 гектар майдонда анор етиштирилади. 150дан ортиқ оила вакиллари учун иш ўринлари яратилган, томчилатиб суғориш технологияси жорий этилган ва унинг маҳсулотлар хорижга экспорт қилинади.Мастура Сайфутдинованинг муваффақият сирлари ва ҳаёт сабоқлари ҳақида батафсил видеолавҳамизда танишинг!
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/18/61459051_281:0:1634:1015_1920x0_80_0_0_7075897a6d0c70722b7b6bab32209b3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, анор, ўзбекистон, боғ , аёллар, бизнес, бмт, видео
видео, анор, ўзбекистон, боғ , аёллар, бизнес, бмт, видео

Оилавий боғдан халқаро эътирофгача: Мастура Сайфутдинова ҳикояси

13:20 24.10.2026 (янгиланди: 13:29 24.10.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
БМТнинг “100 нафар аёл қаҳрамон” рўйхатида эътироф этилган Мастура Сайфутдинованинг ҳаёт йўли ва муваффақият сирлари ҳақида.
Мастура Сайфутдинова қарийб 50 йилдан буён Ўзбекистонда анорчиликни ривожлантиришга ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда.

Ёшлигимдан анорзорларда катта бўлганман. Эҳтимол анорга меҳр қўйишимга ҳовлимиздаги анорзорлар сабаб бўлган, деб ҳикоя қилади Мастура опа.

Анорчилик хўжалигида ишлашни у киши 1986 йилда бошлаган ва ўтган вақт давомида ушбу соҳа турли даврларни бошидан кечирган. Мастура опа айтишига кўра, соҳаннг тизимли ривожланиш 2017 йилда, президентнинг алоҳида топшириғидан сўнг бошланган.
“Инсон ўз олдига мақсад қўйиб, унга астойидил интилса — ҳаёнинг ҳар қандай синовлари унга тўсиқ бўла олмайди. Ман ўз ҳаётимда шуни кўриб келдим”, - дейди Мастура опа.
Бугунги кунда унинг хўжалигида 300 гектар майдонда анор етиштирилади. 150дан ортиқ оила вакиллари учун иш ўринлари яратилган, томчилатиб суғориш технологияси жорий этилган ва унинг маҳсулотлар хорижга экспорт қилинади.
Мастура Сайфутдинованинг муваффақият сирлари ва ҳаёт сабоқлари ҳақида батафсил видеолавҳамизда танишинг!
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0