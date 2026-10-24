Инсонсиз барча қурилмаларимиз шунчаки металл — Алексей Лихачёв
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
"Росатом" бош директори "Атом-2050" учрашувида ёшларга мурожаат қилди.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. МИФИ Тошкент филиалида бўлиб ўтган "Атом-2050" учрашувида 500 нафарга яқин Марказий Осиё атом саноати етакчилари ва ёшлар иштирок этди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири.
Тадбирда сўзга чиққан "Росатом" раҳбари Алексей Лихачёв ядро саноати ва ядровий технологиялар ривожининг асосий таянчи айнан ёшлар, яъни бўлажак мутахассислар эканини таъкидлади.
"Инсонсиз барча қурилмаларимиз, асбоб-ускуналаримиз ва техник ечимларимиз шунчаки металл, пластмасса ва симлар йиғиндисидан иборат, холос. Ядро саноати ва ядровий технологиялар ривожининг асосий таянчи — бу сизлар, мутахассисларсиз. Албатта, бугун Тошкентдаги МИФИ филиалида амалга оширилаётган ишлар биз учун жуда муҳим.
Фақат таълим олишнинг ўзи етарли эмас. Фақат техник кўникмаларни эгаллаш, тренажёрларда ёки амалда ишлаётган реакторларда стажировка ўташ ҳам кифоя қилмайди.
Сизлар ҳамфикр инсонларга айланишингиз, ядровий технологияларнинг нафақат бугунги, балки эртанги кунини ҳам кўра олишингиз ва тушунишингиз керак. Илм-фанни, билимларни ва турдош технологияларни ривожлантиришга катта эътибор қаратиш лозим. Биз сизларнинг фикрларингизни эшитишни, қарашларингиз ва келгуси ўн йилликка мўлжалланган режаларингизни тушунишни жуда истаймиз, деди Лихачев.
Чунки бугун йирик дастурларимизни шакллантирар эканмиз, сизларнинг манфаатларингиздан келиб чиқишимиз керак. Зеро, 20–30 йилдан кейин айнан сизлар бизнинг объектларимизда ишлайсизлар ва уларнинг ривожланишига ҳисса қўшасизлар.
Сизлар атом энергиясидан фойдаланиш объектларига шунчаки тайёр мутахассис сифатида эмас, балки ўз корхоналарингиз, атом соҳасидаги билимлар ва умуман, ядровий технологияларнинг кейинги ривожланишига туртки берувчи, етакчилик қилувчи инсонлар сифатида келишингиз керак.
Ўз номимдан ва ҳамкасбларим номидан айтишим мумкинки, биз сизлар билан биргаликда олдинга ҳаракат қилиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз", — дея таъкидлади Алексей Лихачёв.
Шунингдек, учрашув доирасида Алексей Лихачёв бўлажак мутахассислар Россия Федерациясида амалда ишлаб турган тегишли реакторларда стажировка ўташини маълум қилди.
Шунингдек, учрашув доирасида Алексей Лихачёв бўлажак мутахассислар Россия Федерациясида амалда ишлаб турган тегишли реакторларда стажировка ўташини маълум қилди.
"Эртага қурилиш майдончасига, станцияга, бошқарув пультлари олдига келадиган мутахассисларнинг шунчаки яхши тайёргарлик кўрган бўлиши етарли эмас. Биринчидан, улар, албатта, зарур базавий билимларга эга бўлишлари лозим. Иккинчидан, улар амалий кўникмаларга эга бўлишлари керак. Шу боис биз уларнинг Россия Федерациясида амалда ишлаб турган тегишли реакторларда стажировка ўташини, шунингдек, тренажёр залларимизда машғулотлар ўтказишини албатта ташкил этамиз. Бундан ташқари, улар техник академиямизда махсус тайёргарликдан ўтадилар. Уларнинг ҳар бири индивидуал тартибда лицензияланади.
Ёш мутахассислар билан ишлашда яна бир жуда муҳим масала бор. Бу нафақат улар, балки биз учун ҳам муҳим. Чунки бугун биз 2050–2060-йилларга мўлжалланган қарашларимизни шакллантиряпмиз, йирик стратегик дастурларни ишлаб чиқяпмиз", — деди у.
Лихачёвнинг айтишича, бугунги кунда "Росатом" Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Ўзбекистон билан самарали ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган.
"Тожикистон ва Қирғизистонда йирик экологик лойиҳаларни амалга оширяпмиз, атом энергетикаси соҳасидаги ҳамкорликка ўтиш бўйича тайёргарлик кўряпмиз. Бундан ташқари, ядро тиббиёти, илмий тадқиқотлар ва ядровий технологияларнинг энергетикага оид бўлмаган соҳаларда қўлланилиши йўналишларида ҳам иш олиб бормоқдамиз.
Ўзбекистонда мамлакат Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг ҳомийлиги, қўллаб-қувватлаши ва шахсий раҳбарлиги остида техник тузилиши нуқтаи назаридан энг ноёб лойиҳалардан бири амалга оширилмоқда. Бу — аралаш турдаги, интеграциялашган атом электр станциясини қуриш лойиҳасидир.
Дарҳақиқат, бошқа мамлакатларда бунга ўхшаш лойиҳалар ҳозирча ҳатто режалаштирилмаяпти. Бир майдонда ҳам гигаватт қувватли йирик реакторларни, ҳам 55 мегаватт қувватга эга, жуда ихчам ва қувватини ўзгартириш имконияти юқори бўлган кичик реакторни жойлаштириш бўйича ҳозирча ўхшаш тажриба мавжуд эмас. Бу лойиҳа нафақат техник ечимлари нуқтаи назаридан илғор, балки комплекс ёндашуви билан ҳам ажралиб туради", — деди у.
Шунингдек, учрашув давомида "Ўзатом" агентлиги директори Азим Аҳмедхаджаев, Қозоғистон Атом энергияси агентлиги раисининг ўринбосари Тимур Жантикин, Қирғизистон энергетика вазирининг ўринбосари Мирлан Парханов ҳамда Тожикистон Энергетика ва сув ресурслари вазирлиги ҳузуридаги "ТАУЗ Гидро" очиқ акциядорлик жамияти бош директори Абдувакил Расулов ҳам ёшларнинг фикр-мулоҳазаларини тинглаб, ўз қарашларини билдирдилар.
Тимур Жантикиннинг айтишича, физиклар ишсиз қолмайди.
"Талабалар билан суҳбатлашганимизда, уларнинг касбга жуда пухта йўналтирилганини кўрдим. Биз, корхоналар вакиллари, уларнинг ишлаб чиқаришдаги фаолиятга қулай мослашишини таъминлашимиз керак. Бунинг учун, аввало, мустаҳкам таълим пойдеворини яратиш муҳим.
Шуни айтиш керакки, атом энергияси, тинч атом — энергетикадан анча кенг тушунча. Лабораториялардан кўриниб турибдики, талабалар ҳаётга кенг қарашади.
Мен узоқ йиллик тажрибамдан келиб чиқиб айта оламанки, физиклар одатда ишсиз қолмайди. Чунки улар мустаҳкам билимга эга ва табиатни алдаб бўлмаслигини тушунади.
Шу сабабли, ёшлар келажакда энергетикадан ташқари, тинч атом ва атом энергияси қўлланиладиган бошқа соҳаларда ҳам ишлаш имконини берадиган мустаҳкам билимга эга бўлишади, деб ўйлайман", — деди Тимур Жантикин.
Учрашув сўнгида атом саноати етакчилари бўлиб ўтган муҳокамани "Тинч атом, тараққиёт, фаровонлик ва дўстлик" каби тушунчалар билан таърифладилар.