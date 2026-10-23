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https://sputniknews.uz/20261023/shavkat-mirziyoev-rosatom-bosh-direktorini-qabul-qildi-61430657.html
Шавкат Мирзиёев “Росатом” бош директорини қабул қилди
Шавкат Мирзиёев “Росатом” бош директорини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда АЭС қурилиши ва миллий кадрлар тайёрлаш маслалари муҳокама қилинди. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T12:34+0500
2026-10-23T12:37+0500
тошкент
шавкат мирзиёев
росатом
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 октябрь куни “Росатом” атом энергияси бўйича давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёвни қабул қилди.Биринчи реактор биноси пойдеворини қуриш ҳамда атом электр станциясини лойиҳалаштириш ишлари изчил давом этаётгани мамнуният билан қайд этилди.Соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, бунда, жумладан, “ММФИ” миллий тадқиқот ядро университетининг Тошкентдаги филиали ҳамда “Росатом” компанияси объектларидаги имкониятлардан фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, бўлажак АЭС яқинида энергия тежамкор уй-жойлар, замонавий таълим, тиббиёт ва спорт муассасалари ҳамда аҳоли учун қулай ижтимоий инфратузилмага эга атомчилар шаҳарчасини барпо этиш борасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
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тошкент, шавкат мирзиёев, росатом, аэс, россия
тошкент, шавкат мирзиёев, росатом, аэс, россия

Шавкат Мирзиёев “Росатом” бош директорини қабул қилди

12:34 23.10.2026 (янгиланди: 12:37 23.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального директора корпорации "Росатом" Алексея Лихачёва
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального директора корпорации Росатом Алексея Лихачёва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Учрашувда АЭС қурилиши ва миллий кадрлар тайёрлаш маслалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 23 октябрь куни “Росатом” атом энергияси бўйича давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёвни қабул қилди.

Учрашувда Ўзбекистонда атом электр станциясини барпо этиш лойиҳасини амалга ошириш ҳамда илғор технологиялар ва билимлар асосида тегишли инфратузилмани ривожлантириш масалалари диққат марказида бўлди.

Биринчи реактор биноси пойдеворини қуриш ҳамда атом электр станциясини лойиҳалаштириш ишлари изчил давом этаётгани мамнуният билан қайд этилди.
Соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, бунда, жумладан, “ММФИ” миллий тадқиқот ядро университетининг Тошкентдаги филиали ҳамда “Росатом” компанияси объектларидаги имкониятлардан фойдаланиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, бўлажак АЭС яқинида энергия тежамкор уй-жойлар, замонавий таълим, тиббиёт ва спорт муассасалари ҳамда аҳоли учун қулай ижтимоий инфратузилмага эга атомчилар шаҳарчасини барпо этиш борасидаги ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
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