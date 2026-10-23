https://sputniknews.uz/20261023/rossiya-va-ozbekiston-talim-madaniyat-va-umumiy-tarix-61433198.html
Маданият, туризм ва инсоний алоқалар: Россия ва Ўзбекистонни нима бирлаштиради?
Маданият, туризм ва инсоний алоқалар: Россия ва Ўзбекистонни нима бирлаштиради?
Sputnik Ўзбекистон
Парламентлараро мулоқот, таълим, маданият, туризм ва тарихий меросни сақлаш — муҳокама қилинган асосий мавзулар бўлди. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T16:46+0500
2026-10-23T16:46+0500
2026-10-23T16:46+0500
видео
россия
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
маданият
таълим
матбуот маркази
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61433355_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_5c91e21afa3b9d89bd2bfa8ad9da748e.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентдаги Sputnik матбуот марказида Россиянинг Федерация Кенгаши Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Екатерина Алтабаева ва Федерация Кенгаши Ижтимоий сиёсат қўмитаси аъзоси Сергей Горняков иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди. 2027 йилда Россия ва Ўзбекистон дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 35 йиллиги муносабати билан Москва, Тошкент ва бошқа шаҳарларда кўргазмалар каби қўшма маданий тадбирлар режалаштирилган.Таълим муҳим соҳа бўлиб қолмоқда: Ўзбекистонда Россия университетларининг филиаллари фаолият юритмоқда, қўшма илмий лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда ва рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳаларида тажриба алмашилмоқда.Рус тили турли мамлакатлар вакилларига умумий тил топишга ёрдам беришда давом этмоқда. Ўзбекистон ва Россия орасида ҳам рус тили ҳамкорликнинг муҳим қисми бўлиб қолмоқда.Гуманитар алоқалар ва туризм ҳам бундан кам эмас. Умумий тарих, рус тили ва узоқ йиллик инсоний алоқалар икки мамлакат аҳолисига бир-бирини яхшироқ билиб олишга ёрдам беради.Яна бир мавзу: Россия инклюзив таълим соҳасида Ўзбекистон билан тажриба алмашишга тайёр. Альтабаеванинг таъкидлашича, Россия Ўзбекистон тажрибасини ўрганишга ва бу соҳадаги ўз ютуқлари билан ўртоқлашишга тайёр.Тўғридан-тўғри рейслар, визасиз саёҳат, тил тўсиғининг йўқлиги ва умумий тарих мамлакатлар ўртасида туризмни ривожлантиришга ҳисса қўшади. Аммо, Сергей Горняковнинг сўзларига кўра, меҳмонларни кутиб олиш усули ҳам бир хил даражада муҳимдир.Унинг сўзларига кўра, узоқ йиллик инсоний алоқалар, умумий таълим ва илмий анъаналар ва саноат ҳамкорлиги Россия ва Ўзбекистон аҳолисини бирлаштиришда давом этмоқда ва мамлакатлар ўртасида саёҳат қилишга қизиқишни кучайтирмоқда.Сергей Горняков рақамлаштириш ва сунъий интеллект оммавий ахборот воситаларининг ишлаш усулини қандай ўзгартираётганини таъкидлади. У материалларни рақамли форматга ўтказишда асл контентни бузиб кўрсатишдан сақланиш муҳимлигини таъкидлади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61433355_213:0:1566:1015_1920x0_80_0_0_33cc7baf43d410d5cb3846a70fafbd19.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, маданият, таълим, видео
видео, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, маданият, таълим, видео
Маданият, туризм ва инсоний алоқалар: Россия ва Ўзбекистонни нима бирлаштиради?
Эксклюзив
Парламентлараро мулоқот, таълим, маданият, туризм ва тарихий меросни сақлаш — муҳокама қилинган асосий мавзулар бўлди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Тошкентдаги Sputnik матбуот марказида Россиянинг Федерация Кенгаши Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Екатерина Алтабаева ва Федерация Кенгаши Ижтимоий сиёсат қўмитаси аъзоси Сергей Горняков иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
2027 йилда Россия ва Ўзбекистон дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 35 йиллиги муносабати билан Москва, Тошкент ва бошқа шаҳарларда кўргазмалар каби қўшма маданий тадбирлар режалаштирилган.
Тарихий хотирани сақлаш, ёдгорликларни тиклаш бўйича тажриба алмашиш ва Улуғ Ватан уруши пайтида ҳалок бўлганларни аниқлашга ёрдам берадиган қидирув гуруҳларининг ишига алоҳида эътибор қаратилди.
Таълим муҳим соҳа бўлиб қолмоқда: Ўзбекистонда Россия университетларининг филиаллари фаолият юритмоқда, қўшма илмий лойиҳалар ишлаб чиқилмоқда ва рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳаларида тажриба алмашилмоқда.
Рус тили турли мамлакатлар вакилларига умумий тил топишга ёрдам беришда давом этмоқда. Ўзбекистон ва Россия орасида ҳам рус тили ҳамкорликнинг муҳим қисми бўлиб қолмоқда.
"Бугун МДҲ Парламентлараро Ассоциацияси комиссиясининг йиғилишида барчамиз рус тилида гаплашдик ва бир-биримизни тушундик. Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Арманистондан келган ҳамкасбларимиз сингари, биз ҳам бир тилда мулоқот қилдик", деб таъкидлади сенатор.
Гуманитар алоқалар ва туризм ҳам бундан кам эмас. Умумий тарих, рус тили ва узоқ йиллик инсоний алоқалар икки мамлакат аҳолисига бир-бирини яхшироқ билиб олишга ёрдам беради.
Яна бир мавзу: Россия инклюзив таълим соҳасида Ўзбекистон билан тажриба алмашишга тайёр. Альтабаеванинг таъкидлашича, Россия Ўзбекистон тажрибасини ўрганишга ва бу соҳадаги ўз ютуқлари билан ўртоқлашишга тайёр.
Тўғридан-тўғри рейслар, визасиз саёҳат, тил тўсиғининг йўқлиги ва умумий тарих мамлакатлар ўртасида туризмни ривожлантиришга ҳисса қўшади. Аммо, Сергей Горняковнинг сўзларига кўра, меҳмонларни кутиб олиш усули ҳам бир хил даражада муҳимдир.
"Ўзбек халқи жуда дўстона, кўнгилчан, меҳмондўст ва ҳар доим ёрдам беришга тайёр", деб таъкидлади сенатор.
Унинг сўзларига кўра, узоқ йиллик инсоний алоқалар, умумий таълим ва илмий анъаналар ва саноат ҳамкорлиги Россия ва Ўзбекистон аҳолисини бирлаштиришда давом этмоқда ва мамлакатлар ўртасида саёҳат қилишга қизиқишни кучайтирмоқда.
Сергей Горняков рақамлаштириш ва сунъий интеллект оммавий ахборот воситаларининг ишлаш усулини қандай ўзгартираётганини таъкидлади. У материалларни рақамли форматга ўтказишда асл контентни бузиб кўрсатишдан сақланиш муҳимлигини таъкидлади.