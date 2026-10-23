Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261023/rossiya-faqat-uzoq-muddatli-tinchlik-maqsadida-uch-tomonlama-muzokaralarga-kirishadi--putin-61423956.html
Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин
Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши кўриб чиқилмайди, деди Путин. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T10:28+0500
2026-10-23T10:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
владимир путин
ақш
тинчлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61424754_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_de63f0d30de9d2aa00ef8236d4d0eb7f.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия Украина инқирозини ҳал қилиш учун АҚШ иштирокида уч томонлама алоқаларни қайта тиклашга тайёр, деди Владимир Путин "Вести" мухбири Павел Зарубинга.Москва келгуси кунларда келишувга оид вазият қандай ривожланишини кузатиб боради, деб таъкидлади Путин. Унинг фикрича, келишувга эришиш мумкин.Президент Россия Украина билан урушишни истамаслигини ва можарони бошиданоқ тинч йўл билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.Путин украиналикларни Россияга яқин халқ деб атади ва Киев режими ўз фуқароларига "тўп еми" сифатида қарашини таъкидлади.Владимир Зеленскийнинг ўз ҳудудининг тахминан 25 фоизини беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берар экан, Путин бу тарихий Россия ерлари эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у айнан ҳудуд масаласи Европада "Россияга бизга ҳужум қилади" деган кампания бошлаш учун баҳона бўлганини таъкидлади. Президент буни сиёсий шизофрения деб атади.Путин Москванинг душманлари ҳақиқатни англаб етиши ва Россия билан тинчликда яшаш яхшироқ эканлигини тушунишига умид билдирди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61424754_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2934bf40fe480312eb873b228eca6fc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, владимир путин, ақш, тинчлик
россия, украина, владимир путин, ақш, тинчлик

Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин

10:28 23.10.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишСобрание по случаю 150-летия Союза театральных деятелей РФ
Собрание по случаю 150-летия Союза театральных деятелей РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши кўриб чиқилмайди, деди Путин.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия Украина инқирозини ҳал қилиш учун АҚШ иштирокида уч томонлама алоқаларни қайта тиклашга тайёр, деди Владимир Путин "Вести" мухбири Павел Зарубинга.
"Ушбу музокараларнинг мақсади тинчлик келишувига эришилгандан сўнг ва унинг якуний шаклида Украина ва Россия хавфсизлигини таъминлашни муҳокама қилиш бўлади, ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши натижасида эмас", - деди Россия президенти.
Москва келгуси кунларда келишувга оид вазият қандай ривожланишини кузатиб боради, деб таъкидлади Путин. Унинг фикрича, келишувга эришиш мумкин.
Президент Россия Украина билан урушишни истамаслигини ва можарони бошиданоқ тинч йўл билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.
"Улар бу ҳақда 2014 йилда ҳам гапиришган эди: "Келинглар, биз сизга Донбассда келишувга эришишда ёрдам берамиз. Лекин йўқ! Бу амалга ошмади. Тинч аҳолига қарши қурол ва самолётлар ишлатилди. Улар деярли уруш бошлашди", - деди Путин.
Путин украиналикларни Россияга яқин халқ деб атади ва Киев режими ўз фуқароларига "тўп еми" сифатида қарашини таъкидлади.
"Тўғри, биз уларни кўчаларда адашган итлар каби тутиб олаётганини ва мажбуран фронтга ҳайдалаётганини кўрмоқдамиз. Бу жиддий оқибатларга олиб келади - уларнинг жанговар мотивацияси пасаяди."
Владимир Зеленскийнинг ўз ҳудудининг тахминан 25 фоизини беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берар экан, Путин бу тарихий Россия ерлари эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у айнан ҳудуд масаласи Европада "Россияга бизга ҳужум қилади" деган кампания бошлаш учун баҳона бўлганини таъкидлади. Президент буни сиёсий шизофрения деб атади.
"Аммо умид қиламанки, бу ҳам ўтиб кетади. Россияни жанг майдонида мағлуб этишнинг иложи йўқлиги ва унга стратегик мағлубият етказишнинг иложи йўқлиги ҳаммага аён бўлди."
Путин Москванинг душманлари ҳақиқатни англаб етиши ва Россия билан тинчликда яшаш яхшироқ эканлигини тушунишига умид билдирди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0