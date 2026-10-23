https://sputniknews.uz/20261023/rossiya-faqat-uzoq-muddatli-tinchlik-maqsadida-uch-tomonlama-muzokaralarga-kirishadi--putin-61423956.html
Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин
Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши кўриб чиқилмайди, деди Путин. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T10:28+0500
2026-10-23T10:28+0500
2026-10-23T10:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
владимир путин
ақш
тинчлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61424754_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_de63f0d30de9d2aa00ef8236d4d0eb7f.jpg
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия Украина инқирозини ҳал қилиш учун АҚШ иштирокида уч томонлама алоқаларни қайта тиклашга тайёр, деди Владимир Путин "Вести" мухбири Павел Зарубинга.Москва келгуси кунларда келишувга оид вазият қандай ривожланишини кузатиб боради, деб таъкидлади Путин. Унинг фикрича, келишувга эришиш мумкин.Президент Россия Украина билан урушишни истамаслигини ва можарони бошиданоқ тинч йўл билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.Путин украиналикларни Россияга яқин халқ деб атади ва Киев режими ўз фуқароларига "тўп еми" сифатида қарашини таъкидлади.Владимир Зеленскийнинг ўз ҳудудининг тахминан 25 фоизини беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берар экан, Путин бу тарихий Россия ерлари эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у айнан ҳудуд масаласи Европада "Россияга бизга ҳужум қилади" деган кампания бошлаш учун баҳона бўлганини таъкидлади. Президент буни сиёсий шизофрения деб атади.Путин Москванинг душманлари ҳақиқатни англаб етиши ва Россия билан тинчликда яшаш яхшироқ эканлигини тушунишига умид билдирди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61424754_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2934bf40fe480312eb873b228eca6fc4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, владимир путин, ақш, тинчлик
россия, украина, владимир путин, ақш, тинчлик
Россия фақат узоқ муддатли тинчлик мақсадида уч томонлама музокараларга киришади — Путин
Ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши кўриб чиқилмайди, деди Путин.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Россия Украина инқирозини ҳал қилиш учун АҚШ иштирокида уч томонлама алоқаларни қайта тиклашга тайёр, деди Владимир Путин "Вести" мухбири Павел Зарубинга.
"Ушбу музокараларнинг мақсади тинчлик келишувига эришилгандан сўнг ва унинг якуний шаклида Украина ва Россия хавфсизлигини таъминлашни муҳокама қилиш бўлади, ҳарбий ҳаракатларнинг қисқа муддатли тўхтатилиши натижасида эмас", - деди Россия президенти.
Москва келгуси кунларда келишувга оид вазият қандай ривожланишини кузатиб боради, деб таъкидлади Путин. Унинг фикрича, келишувга эришиш мумкин.
Президент Россия Украина билан урушишни истамаслигини ва можарони бошиданоқ тинч йўл билан ҳал қилишни қўллаб-қувватлаганини таъкидлади.
"Улар бу ҳақда 2014 йилда ҳам гапиришган эди: "Келинглар, биз сизга Донбассда келишувга эришишда ёрдам берамиз. Лекин йўқ! Бу амалга ошмади. Тинч аҳолига қарши қурол ва самолётлар ишлатилди. Улар деярли уруш бошлашди", - деди Путин.
Путин украиналикларни Россияга яқин халқ деб атади ва Киев режими ўз фуқароларига "тўп еми" сифатида қарашини таъкидлади.
"Тўғри, биз уларни кўчаларда адашган итлар каби тутиб олаётганини ва мажбуран фронтга ҳайдалаётганини кўрмоқдамиз. Бу жиддий оқибатларга олиб келади - уларнинг жанговар мотивацияси пасаяди."
Владимир Зеленскийнинг ўз ҳудудининг тахминан 25 фоизини беришга тайёрлиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берар экан, Путин бу тарихий Россия ерлари эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у айнан ҳудуд масаласи Европада "Россияга бизга ҳужум қилади" деган кампания бошлаш учун баҳона бўлганини таъкидлади. Президент буни сиёсий шизофрения деб атади.
"Аммо умид қиламанки, бу ҳам ўтиб кетади. Россияни жанг майдонида мағлуб этишнинг иложи йўқлиги ва унга стратегик мағлубият етказишнинг иложи йўқлиги ҳаммага аён бўлди."
Путин Москванинг душманлари ҳақиқатни англаб етиши ва Россия билан тинчликда яшаш яхшироқ эканлигини тушунишига умид билдирди.