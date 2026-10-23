https://sputniknews.uz/20261023/reja-bajarildi--eng-kop-paxtani-qaysi-hudud-terdi-61437972.html
Режа бажарилди — энг кўп пахтани қайси ҳудуд терди?
Режа бажарилди — энг кўп пахтани қайси ҳудуд терди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2026 йилда 2018 йилга нисбатан икки баравар кўп пахта хом-ашёси йиғиб олди. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T18:10+0500
2026-10-23T18:10+0500
2026-10-23T18:10+0500
инфографика
пахта
иқтисод
иқтисод
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. 2026 йил 22 октябрга қадар 4,6 млн тонна пахта йиғиб олинди, пахта режаси 103% бажарилди, деб хабар қилди Қишлоқ хўжалиги вазирлиги. Батафсил инфографикамизда танишинг.
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инфографика, пахта, иқтисод, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, инфографика
инфографика, пахта, иқтисод, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, инфографика
Режа бажарилди — энг кўп пахтани қайси ҳудуд терди?
Ўзбекистон 2026 йилда 2018 йилга нисбатан икки баравар кўп пахта хом-ашёси йиғиб олди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. 2026 йил 22 октябрга қадар 4,6 млн тонна пахта йиғиб олинди, пахта режаси 103% бажарилди, деб хабар қилди Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.
Ҳосилнинг асосий қисми — 76% (3,5 млн т) машиналар ёрдамида йиғиб олинди.
Энг кўп пахта терган ҳудудлар — Қашқадарё, Бухоро ва Сирдарё вилоятлари бўлди.
Энг кам пахта эса — Навоий, Самарқанд ва Наманган вилоятлари бўлди.
Батафсил инфографикамизда танишинг.