Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261023/ozbekiston-fvv-delegatsiyasi-belarus-aesi-xavfsizlik-tizimi-bilan-tanishdi-61421308.html
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларус АЭСи хавфсизлик тизими билан танишди
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларус АЭСи хавфсизлик тизими билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон вакиллари АЭСда хавфсизлик ва кадрларни тайёрлаш тизимлари билан яқиндан танишишди. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T09:49+0500
2026-10-23T09:56+0500
ўзбекистон
беларусь
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
аэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61421688_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bb043abe7a766e6a0f357655423ad915.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон Фавқулодда вазиятлар вазири Азизбек Икрамов бошчилигидаги делегация Беларус атом электр станциясига ташриф буюрди.Делегеация АЭСи тузилиши, унинг хавфсизлик тизимлари ва ахборот маркази билан таништирилди ва операцион ходимларни ўқитиш учун тўлиқ кўламли симуляторни кўздан кечиришди.Азизбек Икромов Беларус тажрибасини юқори баҳолади, чунки Ўзбекистоннинг биринчи атом электр станцияси ҳам Жиззах вилоятида "Росатом" иштирокида қурилмоқда. Ўзбекистон делегацияси, шунингдек, АЭС иншоотига яқин жойлашган аҳолини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган муҳандислик тизимлари билан ҳам танишди.Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Беларус Фуқаро муҳофазаси университети, ФВВнинг "ЗУБР" махсус отрядида ва бошқа объектларида бўлиб уларнинг фаолияти билан танишишди.
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/17/61421688_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_02ef94c55c465c270366f574ed890e9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, беларусь, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), аэс
ўзбекистон, беларусь, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв), аэс

Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларус АЭСи хавфсизлик тизими билан танишди

09:49 23.10.2026 (янгиланди: 09:56 23.10.2026)
© Пресс служба МЧСЎзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
© Пресс служба МЧС
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон вакиллари АЭСда хавфсизлик ва кадрларни тайёрлаш тизимлари билан яқиндан танишишди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон Фавқулодда вазиятлар вазири Азизбек Икрамов бошчилигидаги делегация Беларус атом электр станциясига ташриф буюрди.
© Пресс служба МЧСЎзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
© Пресс служба МЧС
Делегеация АЭСи тузилиши, унинг хавфсизлик тизимлари ва ахборот маркази билан таништирилди ва операцион ходимларни ўқитиш учун тўлиқ кўламли симуляторни кўздан кечиришди.
БелАЭС бош директори Сергей Бобович иншоот хавфсизлиги нафақат технологияга, балки мутахассисларнинг малакасига ҳам боғлиқлигини таъкидлади. Ўзбекистон вакиллари кадрларни тайёрлаш тизими ва давлат идоралари ва саноат мутахассислари ўртасидаги ўзаро таъсир механизмларини ўрганиб чиқдилар.
Азизбек Икромов Беларус тажрибасини юқори баҳолади, чунки Ўзбекистоннинг биринчи атом электр станцияси ҳам Жиззах вилоятида "Росатом" иштирокида қурилмоқда.
© Пресс служба МЧСЎзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
© Пресс служба МЧС
Ўзбекистон делегацияси, шунингдек, АЭС иншоотига яқин жойлашган аҳолини ҳимоя қилиш учун мўлжалланган муҳандислик тизимлари билан ҳам танишди.
Ташриф давомида Ўзбекистон делегацияси Беларус Фуқаро муҳофазаси университети, ФВВнинг "ЗУБР" махсус отрядида ва бошқа объектларида бўлиб уларнинг фаолияти билан танишишди.
© Пресс служба МЧСЎзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
Ўзбекистон ФВВ делегацияси Беларусда
© Пресс служба МЧС
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0