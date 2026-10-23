https://sputniknews.uz/20261023/garb-oz-hukmronligini-saqlab-qolish-uchun-boshqa-madaniyatlarni-yoq-qilishga-intiladi--tiv-61434601.html
Ғарб ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун бошқа маданиятларни йўқ қилишга интилади – ТИВ
Ғарб ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун бошқа маданиятларни йўқ қилишга интилади – ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Славян халқлари 20 асрда Ғарб тажовузи туфайли улкан инсоний йўқотишларга дуч келди, деди Галузин. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T17:40+0500
2026-10-23T17:40+0500
2026-10-23T17:40+0500
ғарб
россия
россия тив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75d7462269b15f903f1dae91e7759d87.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ғарб, ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун мустақил куч марказларини ва бошқа маданиятларнинг ўзига хослигини йўқ қилишга интилади, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин.Унинг таъкидлашича, славян халқлари ўз тарихи давомида бир неча бор ташқи тажовуз қурбони бўлган ва улкан инсоний йўқотишларга дуч келган."Бу, айниқса, Биринчи жаҳон уруши даврида, серб халқи йўқ бўлиб кетиш ёқасига сурилган пайтда тўғри келади." "ХХ асрнинг кейинги тарихида славянларга максимал даражада зарар етказишга уринишлар давом этди", деб таъкидлади вазир ўринбосари.Галузин аксарият ҳолларда тажовуз Ғарбдан келиб чиққанини таъкидлади."Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазирлиги славян дунёсининг умумий, бой маданиятини, шунингдек, славян тарихининг кўплаб фожиали боблари хотирасини ҳимоя қилишга катта эътибор қаратади. Бу чет элда яшовчи россиялик ватандошлар учун давлатимизнинг ўз қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга тайёрлигини тасдиқлаш сифатида жуда муҳимдир", - дея хулоса қилди у.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53100945_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_85be9378bc8e17de29d5b73f4b83f8c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ғарб, россия, россия тив
Ғарб ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун бошқа маданиятларни йўқ қилишга интилади – ТИВ
Славян халқлари 20 асрда Ғарб тажовузи туфайли улкан инсоний йўқотишларга дуч келди, деди Галузин.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ғарб, ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун мустақил куч марказларини ва бошқа маданиятларнинг ўзига хослигини йўқ қилишга интилади, деди Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин.
"Бугун биз яна бир бор Ғарб мамлакатларининг ўз ҳукмронлигини сақлаб қолиш учун "Европа қадриятлари" деб аталадиган шиор остида мустақил куч марказларини йўқ қилишга ва бошқа маданиятларнинг ўзига хослигини йўқ қилишга интилаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз", деди Галузин "ХХ асрда славян халқларининг геноциди" конференцияси иштирокчиларига йўллаган табригида.
Унинг таъкидлашича, славян халқлари ўз тарихи давомида бир неча бор ташқи тажовуз қурбони бўлган ва улкан инсоний йўқотишларга дуч келган.
"Бу, айниқса, Биринчи жаҳон уруши даврида, серб халқи йўқ бўлиб кетиш ёқасига сурилган пайтда тўғри келади." "ХХ асрнинг кейинги тарихида славянларга максимал даражада зарар етказишга уринишлар давом этди", деб таъкидлади вазир ўринбосари.
Галузин аксарият ҳолларда тажовуз Ғарбдан келиб чиққанини таъкидлади.
"Россия Федерацияси Ташқи ишлар вазирлиги славян дунёсининг умумий, бой маданиятини, шунингдек, славян тарихининг кўплаб фожиали боблари хотирасини ҳимоя қилишга катта эътибор қаратади. Бу чет элда яшовчи россиялик ватандошлар учун давлатимизнинг ўз қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга тайёрлигини тасдиқлаш сифатида жуда муҳимдир", - дея хулоса қилди у.