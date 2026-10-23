https://sputniknews.uz/20261023/eron-korfaz-davlatlariga-ultimatum-elon-qildi-61425870.html
Эрон кўрфаз давлатларига ультиматум эълон қилди
Эрон кўрфаз давлатларига ультиматум эълон қилди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШни қўллаб-қувватлаган давлатлар Эрон душмани деб қабул қилинади ва уларга зарба берилиши мумкин. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T11:30+0500
2026-10-23T11:30+0500
2026-10-23T11:30+0500
ақш
эрон
форс кўрфази
саудия арабистони
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55930210_343:585:2944:2048_1920x0_80_0_0_4b94dc1ba68c82da92554154f7d84ca1.jpg
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Эрон Яқин Шарқ мамлакатларига Теҳрон ва Вашингтон орасида ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланган тақдирда, АҚШни қўллаб-қувватлашдан воз кечишни талаб қилиб ультиматум қўйди, деди Эрон Парламентининг Миллий хавфсизлик ва ташқи сиёсат қўмитаси аъзоси Феда-Ҳуссайин Малеки РИА Новостига.Депутатнинг сўзларига кўра, агар ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланса, Теҳрон қайси минтақавий, айниқса араб давлатлари Америка қўшинларини қўллаб-қувватлашга мойил эканлигини тушунади.Агентлик манбаси Эрон бу маълумотни уларга олдиндан етказганини ва ҳозирда тўлиқ ҳушёр ҳолатда эканлигини, вазиятни кузатиб бораётганини таъкидлади.Июнь ойининг ўрталарида Вашингтон ва Теҳрон тинчлик жараёнини бошлашга қаратилган меморандум имзоладилар. Бироқ, уч ҳафта ўтгач, янги кескинлашув даври бошланди ва ўзаро ҳужумлар қайта бошланди.Бир кун олдин NBC АҚШ Яқин Шарқ мамлакатларидан ҳарбий ва дипломатик ходимларни аста-секин эвакуация қилаётгани ҳақида хабар берган эди. Шунга ўхшаш ҳаракатлар февраль ойида Эрон билан можаронинг бошида ҳам содир бўлган эди. Пентагон РИА Новости билан суҳбатда бу маълумотга изоҳ беришдан бош тортди.
эрон
форс кўрфази
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55930210_768:417:2943:2048_1920x0_80_0_0_c109cdeba3f552071c5b1c474f243079.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, эрон, форс кўрфази, саудия арабистони
ақш, эрон, форс кўрфази, саудия арабистони
Эрон кўрфаз давлатларига ультиматум эълон қилди
АҚШни қўллаб-қувватлаган давлатлар Эрон душмани деб қабул қилинади ва уларга зарба берилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Эрон Яқин Шарқ мамлакатларига Теҳрон ва Вашингтон орасида ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланган тақдирда, АҚШни қўллаб-қувватлашдан воз кечишни талаб қилиб ультиматум қўйди, деди Эрон Парламентининг Миллий хавфсизлик ва ташқи сиёсат қўмитаси аъзоси Феда-Ҳуссайин Малеки РИА Новостига.
"Минтақавий давлатларга АҚШни ҳар қандай йўл билан қўллаб-қувватлашдан воз кечишни талаб қилиб ультиматум берилди. 40 кунлик уруш давомида биз АҚШ Эронга ҳужум қилиш учун фойдаланган ҳар қандай мамлакатдаги базаларга зарба бердик", деди у.
Депутатнинг сўзларига кўра, агар ҳарбий ҳаракатлар қайта бошланса, Теҳрон қайси минтақавий, айниқса араб давлатлари Америка қўшинларини қўллаб-қувватлашга мойил эканлигини тушунади.
"У ҳолда, Эроннинг қарорлари бу мамлакатлардаги ҳарбий базаларга зарба беришдан ташқарига чиқиши мумкин ва бу мамлакатларнинг ўзлари душман давлатлар деб таснифланади", деб қўшимча қилди Малеки.
Агентлик манбаси Эрон бу маълумотни уларга олдиндан етказганини ва ҳозирда тўлиқ ҳушёр ҳолатда эканлигини, вазиятни кузатиб бораётганини таъкидлади.
Июнь ойининг ўрталарида Вашингтон ва Теҳрон тинчлик жараёнини бошлашга қаратилган меморандум имзоладилар. Бироқ, уч ҳафта ўтгач, янги кескинлашув даври бошланди ва ўзаро ҳужумлар қайта бошланди.
Бир кун олдин NBC АҚШ Яқин Шарқ мамлакатларидан ҳарбий ва дипломатик ходимларни аста-секин эвакуация қилаётгани ҳақида хабар берган эди. Шунга ўхшаш ҳаракатлар февраль ойида Эрон билан можаронинг бошида ҳам содир бўлган эди. Пентагон РИА Новости билан суҳбатда бу маълумотга изоҳ беришдан бош тортди.