https://sputniknews.uz/20261023/eoii-ayrim-engil-sanoat-va-elektronika-mahsulotlariga-bojlarni-oshiradi-61434369.html
ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади
ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади
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Ушбу чора Иттифоқда ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш ва иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
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божхона
иқтисод
божхона божи
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси (ЕИК) Кенгаши импорт нархларининг сезиларли даражада пасайиши фонида етказиб бериш ҳажми ошган товарларга импорт божхона тўловларини оширишга қарор қилди, деб хабар берди ЕОИИ матбуот хизмати. Жаҳон савдо ташкилотининг мажбурий даражасига ставкаларнинг ошиши, хусусан, енгил саноат маҳсулотлари, айрим турдаги электроника ва клапанларга таъсир қилади. Евросиё иқтисодий ҳамжамияти Кенгашининг қарори расмий эълон қилинганидан кейин 10 календарь кунидан кейин кучга киради ва 2027 йил сентябрь ойининг охиригача амал қилади.
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еоии, божхона, иқтисод, божхона божи
еоии, божхона, иқтисод, божхона божи
ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади
15:42 23.10.2026 (янгиланди: 15:43 23.10.2026)
Ушбу чора Иттифоқда ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш ва иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси (ЕИК) Кенгаши импорт нархларининг сезиларли даражада пасайиши фонида етказиб бериш ҳажми ошган товарларга импорт божхона тўловларини оширишга қарор қилди, деб хабар берди ЕОИИ матбуот хизмати.
Жаҳон савдо ташкилотининг мажбурий даражасига ставкаларнинг ошиши, хусусан, енгил саноат маҳсулотлари, айрим турдаги электроника ва клапанларга таъсир қилади.
"Ушбу чора Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи мамлакатларидаги мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш, иш ўринларини сақлаб қолиш, саноат кооперацияси ва импорт ўрнини босишни ривожлантиришга қаратилган", деб таъкидлади Андрей Слепнев.
Евросиё иқтисодий ҳамжамияти Кенгашининг қарори расмий эълон қилинганидан кейин 10 календарь кунидан кейин кучга киради ва 2027 йил сентябрь ойининг охиригача амал қилади.