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https://sputniknews.uz/20261023/eoii-ayrim-engil-sanoat-va-elektronika-mahsulotlariga-bojlarni-oshiradi-61434369.html
ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади
ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади
Sputnik Ўзбекистон
Ушбу чора Иттифоқда ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш ва иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган. 23.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-23T15:42+0500
2026-10-23T15:43+0500
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси (ЕИК) Кенгаши импорт нархларининг сезиларли даражада пасайиши фонида етказиб бериш ҳажми ошган товарларга импорт божхона тўловларини оширишга қарор қилди, деб хабар берди ЕОИИ матбуот хизмати. Жаҳон савдо ташкилотининг мажбурий даражасига ставкаларнинг ошиши, хусусан, енгил саноат маҳсулотлари, айрим турдаги электроника ва клапанларга таъсир қилади. Евросиё иқтисодий ҳамжамияти Кенгашининг қарори расмий эълон қилинганидан кейин 10 календарь кунидан кейин кучга киради ва 2027 йил сентябрь ойининг охиригача амал қилади.
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еоии, божхона, иқтисод, божхона божи
еоии, божхона, иқтисод, божхона божи

ЕОИИ айрим енгил саноат ва электроника маҳсулотларига божларни оширади

15:42 23.10.2026 (янгиланди: 15:43 23.10.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ушбу чора Иттифоқда ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш ва иш ўринларини сақлаб қолишга қаратилган.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Евроосиё Иқтисодий Комиссияси (ЕИК) Кенгаши импорт нархларининг сезиларли даражада пасайиши фонида етказиб бериш ҳажми ошган товарларга импорт божхона тўловларини оширишга қарор қилди, деб хабар берди ЕОИИ матбуот хизмати.
Жаҳон савдо ташкилотининг мажбурий даражасига ставкаларнинг ошиши, хусусан, енгил саноат маҳсулотлари, айрим турдаги электроника ва клапанларга таъсир қилади.
"Ушбу чора Евроосиё Иқтисодий Иттифоқи мамлакатларидаги мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини ҳимоя қилиш, иш ўринларини сақлаб қолиш, саноат кооперацияси ва импорт ўрнини босишни ривожлантиришга қаратилган", деб таъкидлади Андрей Слепнев.
Евросиё иқтисодий ҳамжамияти Кенгашининг қарори расмий эълон қилинганидан кейин 10 календарь кунидан кейин кучга киради ва 2027 йил сентябрь ойининг охиригача амал қилади.
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