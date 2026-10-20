Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261020/ozbekistonliklar-sayohat-61349527.html
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-сентябрь ойларида 5,9 миллион ўзбекистонлик сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан. Энг кўп сафарлар Қирғизистон ва бошқа қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келган.
2026-10-20T15:58+0500
2026-10-20T16:00+0500
туризм
сайёҳлар
миллий статистика қўмитаси
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61347929_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8eded263e98b12cc2830bdb5542cb01a.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг 5,9 миллион нафар фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 132,7 минг кишига кўп.Ўзбекистонликлар энг кўп Қирғиз Республикаси ва бошқа қўшни давлатларга саёҳат қилган. Қўшни бўлмаган мамлакатлар орасида эса Россия етакчилик қилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/14/61347929_132:0:1092:720_1920x0_80_0_0_013241236459dcdde55a54ecc035f95d.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
туризм, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
туризм, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика

Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?

15:58 20.10.2026 (янгиланди: 16:00 20.10.2026)
Oбуна бўлиш
Январь-сентябрь ойларида 5,9 миллион ўзбекистонлик чет элга саёҳат қилди. Энг оммабоп йўналишлар қўшни давлатлар бўлди.
Топ-5: куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Топ-5: куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг 5,9 миллион нафар фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 132,7 минг кишига кўп.
Ўзбекистонликлар энг кўп Қирғиз Республикаси ва бошқа қўшни давлатларга саёҳат қилган. Қўшни бўлмаган мамлакатлар орасида эса Россия етакчилик қилган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0