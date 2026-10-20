https://sputniknews.uz/20261020/ozbekistonliklar-sayohat-61349527.html
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-сентябрь ойларида 5,9 миллион ўзбекистонлик сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан. Энг кўп сафарлар Қирғизистон ва бошқа қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келган.
2026-10-20T15:58+0500
2026-10-20T15:58+0500
2026-10-20T16:00+0500
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг 5,9 миллион нафар фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 132,7 минг кишига кўп.Ўзбекистонликлар энг кўп Қирғиз Республикаси ва бошқа қўшни давлатларга саёҳат қилган. Қўшни бўлмаган мамлакатлар орасида эса Россия етакчилик қилган.
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туризм, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
туризм, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга саёҳат қилди?
15:58 20.10.2026 (янгиланди: 16:00 20.10.2026)
Январь-сентябрь ойларида 5,9 миллион ўзбекистонлик чет элга саёҳат қилди. Энг оммабоп йўналишлар қўшни давлатлар бўлди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистоннинг 5,9 миллион нафар фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга сафар қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 132,7 минг кишига кўп.
Ўзбекистонликлар энг кўп Қирғиз Республикаси ва бошқа қўшни давлатларга саёҳат қилган. Қўшни бўлмаган мамлакатлар орасида эса Россия етакчилик қилган.