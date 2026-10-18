Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261018/ozbekiston-61295986.html
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
1 октябрь ҳолатига республикада чет эл сармояси иштирокида 22 мингтадан зиёд корхона бор. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T14:20+0500
2026-10-18T14:20+0500
инфографика
ўзбекистон
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61294833_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6da20740d9df63b16b2b0f8edec7d923.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.Ахборот технологиялари, алоқа ва қурилиш соҳаси ҳам хорижликлар учун жозибадорлигича қолмоқда.2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 22 029 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 851 таси қўшма корхоналар, 17 178 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61294833_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_87d19e97738581dd7436104d7ce07534.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, корхона, инфографика
инфографика, ўзбекистон, корхона, инфографика

Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика

14:20 18.10.2026
Oбуна бўлиш
1 октябрь ҳолатига республикада чет эл сармояси иштирокида 22 мингтадан зиёд корхона бор.
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Какие отрасли больше всего интересуют иностранных инвесторов в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.
Ахборот технологиялари, алоқа ва қурилиш соҳаси ҳам хорижликлар учун жозибадорлигича қолмоқда.
2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 22 029 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 851 таси қўшма корхоналар, 17 178 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0