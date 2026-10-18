https://sputniknews.uz/20261018/ozbekiston-61295986.html
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
1 октябрь ҳолатига республикада чет эл сармояси иштирокида 22 мингтадан зиёд корхона бор. 18.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-18T14:20+0500
2026-10-18T14:20+0500
2026-10-18T14:20+0500
инфографика
ўзбекистон
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61294833_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6da20740d9df63b16b2b0f8edec7d923.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.Ахборот технологиялари, алоқа ва қурилиш соҳаси ҳам хорижликлар учун жозибадорлигича қолмоқда.2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 22 029 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 851 таси қўшма корхоналар, 17 178 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/12/61294833_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_87d19e97738581dd7436104d7ce07534.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, корхона, инфографика
инфографика, ўзбекистон, корхона, инфографика
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор – инфографика
1 октябрь ҳолатига республикада чет эл сармояси иштирокида 22 мингтадан зиёд корхона бор.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.
Ахборот технологиялари, алоқа ва қурилиш соҳаси ҳам хорижликлар учун жозибадорлигича қолмоқда.
2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 22 029 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 851 таси қўшма корхоналар, 17 178 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.