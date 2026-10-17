Тошкент ва Москвада Россия ва Ўзбекистон кунлари бўлиб ўтади
© Sputnik2027 йилда Россия ва Ўзбекистон кунлари бўлиб ўтади
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Лойиҳа икки мамлакат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 35 йиллигига бағишланган.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. 2027 йилда Тошкент ва Москвада Россия ва Ўзбекистон кунлари ўтказилади. Бу ҳақда Ислом цивилизацияси марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилинди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири.
Брифингда "Россия" Миллий маркази бош директори Наталя Виртуозова ва Ислом цивилизацияси маркази директори Фирдавс Абдухолиқов иштирок этишди.
Брифингда "Россия" Миллий маркази бош директори Наталя Виртуозова ва Ислом цивилизацияси маркази директори Фирдавс Абдухолиқов иштирок этишди.
2027 йилда Москвадаги "Россия" Миллий маркази ва Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказида Россия ва Ўзбекистон кунлари ўтказилади. Дастурга умумий тарихий хотирани сақлаш, маданий алоқаларни ривожлантириш, бизнес ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва икки мамлакат ёшлари ўртасидаги алоқаларни кенгайтиришга қаратилган тадбирлар киради, дейилади хабарда.
Ислом цивилизацияси маркази бош директори ўз нутқида "Ўзбекистон-Россия" медиа-форуми ўтказилишини эълон қилди. Бу маданият ва санъат соҳасидаги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилиш учун платформа ва Ислом цивилизацияси маркази ва "Россия" Миллий маркази ўртасидаги ҳамкорлик йўл харитасига айланади.
Шунингдек Абдухолиқов, Ўзбекистон маданий меросини ўрганиш ва тарғиб қилиш бўйича Бутунжаҳон жамияти конгресси декабрь ойида бўлиб ўтишини таъкидлади. “Ва ушбу конгресс доирасида биз Россиядаги ҳамкасбларимиз билан уларнинг таклифларини муҳокама қилишни режалаштирмоқдамиз, улар бу таклифларни йўл харитасига киритадилар”, деб қўшимча қилди Ислом цивилизацияси маркази директори.
Наталя Виртуозова 2027 йил март ойида Россияда Ўзбекистон кунларини ўтказишни таклиф қилди.
“Биз узоқ йиллик муносабатларимиз, маданиятимиз, тарихимиз ва гуманитар алоқаларимизни муҳокама қилиш учун барча платформаларни, барча имкониятларни тақдим этишга тайёрмиз. Орамиздаги барча энг яхши нарсаларни, икки мамлакатимизни боғлайдиган барча энг яхши нарсаларни эсга олиш учун. Халқимиз, миллатларимиз ҳақида гапириш учун”, деди у.
У ўз нутқида Россия ва Ўзбекистон нафақат икки давлат ўртасида, балки биринчи навбатда одамлар ўртасида, икки миллат ўртасида узоқ йиллик муносабатларга эга эканлигини таъкидлади.
“Биз бир хил анъанавий қадриятларга эгамиз. Икки халқимизнинг асосий қадрияти шубҳасиз оиладир. Биз кўп йиллар давомида бир-биримизга жуда илиқ ҳис-туйғуларга эгамиз”, деб таъкидлади Виртуозова.
Наталя Виртуозова Ўзбекистон томонини "Россия" Миллий Марказининг минтақавий бўлимларига ташриф буюришга таклиф қилди, Фирдавс Абдухолиқов эса ўз навбатида россиялик меҳмонларни Имом Бухорий, Имом Мотуридий ва Имом Термизий илмий-тадқиқот марказларига ташриф буюришга таклиф қилди.
Виртуозова ва Абдухолиқов Россия-Ўзбекистон кунлари доирасида ҳамкорлик меморандумига қўшимча битим имзоладилар.
Ҳужжатда 2027 йилда Россия-Ўзбекистон ўзаро фаолият кунларига тайёргарлик кўришга, шунингдек, 2027–2030 йилларда илмий, маданий ва таълим соҳасидаги узоқ муддатли ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқишга қаратилган янги келишувлар мустаҳкамланди.