Москвада SputnikProнинг якуний модули бўлиб ўтди
13:09 17.10.2026 (янгиланди: 13:18 17.10.2026)
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Maria Devakhina
Oбуна бўлиш
Унда журналист ва блогерлар сунъий интеллект, контентни тарғиб қилиш ва қайноқ нуқталарда ишлаш сирлари билан танишишди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik, Елизавета Борисенко. Бу йилги "SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг якуний модули 12-16 октябрь кунлари Москвада "Россия Сегодня" медиа гуруҳининг бош офисида бўлиб ўтди.
Модул иштирокчилари бир ҳафта давомида замонавий медиа тенденциялари бўйича бир қатор маърузалар ва маҳорат дарсларида қатнашдилар. Улар орасида турли платформаларда контент яратиш ва тарғиб қилиш, телеграм каналини бошқариш ва медиа мониторинги тамойиллари бор эди.
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Maria Devakhina
Бундан ташқари, ҳозирда ҳеч бир модул нейрон тармоқлари билан ишлаш мавзусисиз тўлиқ эмас. Сунъий интеллект кўпинча иштирокчилар орасида энг катта қизиқиш уйғотадиган соҳаларидан бири.
"Менга фактларни текшириш ва сунъий интеллект бўйича маърузалар жуда ёқди. Мен барча маърузачиларнинг маслаҳатларини янгиликларда қўллайман. Масалан, сунъий интеллект ўқувчилар эътиборини жалб қилиш учун қизиқарли сарлавҳалар яратиш учун ишлатилиши мумкин", деди қозоғистонлик иштирокчи Аида Искакова Sputnik нашрига.
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Maria Devakhina
16-модул давомида турли оммавий ахборот воситалари мутахассислари билан бир қатор учрашувлар бўлиб ўтди. Масалан, иштирокчилар ҳарбий мухбир билан суҳбатлашдилар ва қайноқ нуқталарда ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида билиб олдилар. "Диалог" ННТ ва Халқаро фактларни текшириш ассоциациясидан таклиф қилинган маърузачилар ҳам дезинформация тенденцияларини муҳокама қилишди.
Россиялик сиёсатчи ва жамоат арбоби Мария Бутина ҳам дастурда меҳмон бўлди. У Америкада ҳибсга олиниши ва қамоқхонада бўлгани ҳақида айтиб берди ва миллатлараро мулоқотдаги мавжуд муаммоларни муҳокама қилди.
© Sputnik / Mikhail Bogachev"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Шуни таъкидлаш керакки, "SputnikPro на Зубовском" нафақат маърузалар курси, балки тажриба алмашиш ва янги профессионал алоқаларни ўрнатиш майдони ҳамдир. "Биз ҳатто мулоқотни давом эттириш, тажриба алмашиш, саволлар бериш ва бир-биримизга ёрдам бериш учун суҳбат хонасини ҳам яратдик", дейди Жанубий осетиялик иштирокчи Олег Плиев.
Унинг ҳамкасби Донна Дудаева ҳам шундай фикрда: "Умид қиламанки, келажакда ҳам, жумладан, иш масалаларида ҳам алоқада бўламиз", дейди у.
© Sputnik / Mikhail Bogachev"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Бундан ташқари, модул давомида иштирокчилар маданий дастур учун вақтга эга бўладилар: уларнинг баъзилари лойиҳада иштирок этганликлари туфайли биринчи марта Москвага келишди.
"Ҳамма нарса ғамхўрлик билан ташкил қилинган. Сиз буни ҳис қилишингиз мумкин. Масалан, бизга Москванинг асосий маданий марказларига қандай боришни кўрсатувчи харита беришди, бу жуда фойдали. Мен Москвада биринчи марта бўлишим ва аллақачон Қизил майдон ва Эски Арбатни кўришга улгурдим", дейди ўзбекистонлик иштирокчи Ситора Примова.
"SputnikPro на Зубовском" - Яқин хориж ва Болтиқбўйи давлатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг МДҲ мамлакатлари журналистлари учун лойиҳаси. Дастур 2023 йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Шу вақт ичида 16 та модул ўтказилди, уларда 11 та қўшни давлатдан 192 талаба иштирок этди.
© Sputnik"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik