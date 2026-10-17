Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261017/moskvada-sputnikproning-yakuniy-moduli-bolib-otdi-61267326.html
Москвада SputnikProнинг якуний модули бўлиб ўтди
Москвада SputnikProнинг якуний модули бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Унда журналист ва блогерлар сунъий интеллект, контентни тарғиб қилиш ва қайноқ нуқталарда ишлаш сирлари билан танишишди. 17.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-17T13:09+0500
2026-10-17T13:18+0500
sputnikpro
"россия сегодня"
москва
sputnik
журналист
журналистлар
блогер
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61268132_0:65:3412:1984_1920x0_80_0_0_b43b4065ddb124a26f6509e85dc4297b.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik, Елизавета Борисенко. Бу йилги "SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг якуний модули 12-16 октябрь кунлари Москвада "Россия Сегодня" медиа гуруҳининг бош офисида бўлиб ўтди.Модул иштирокчилари бир ҳафта давомида замонавий медиа тенденциялари бўйича бир қатор маърузалар ва маҳорат дарсларида қатнашдилар. Улар орасида турли платформаларда контент яратиш ва тарғиб қилиш, телеграм каналини бошқариш ва медиа мониторинги тамойиллари бор эди.Бундан ташқари, ҳозирда ҳеч бир модул нейрон тармоқлари билан ишлаш мавзусисиз тўлиқ эмас. Сунъий интеллект кўпинча иштирокчилар орасида энг катта қизиқиш уйғотадиган соҳаларидан бири.16-модул давомида турли оммавий ахборот воситалари мутахассислари билан бир қатор учрашувлар бўлиб ўтди. Масалан, иштирокчилар ҳарбий мухбир билан суҳбатлашдилар ва қайноқ нуқталарда ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида билиб олдилар. "Диалог" ННТ ва Халқаро фактларни текшириш ассоциациясидан таклиф қилинган маърузачилар ҳам дезинформация тенденцияларини муҳокама қилишди.Россиялик сиёсатчи ва жамоат арбоби Мария Бутина ҳам дастурда меҳмон бўлди. У Америкада ҳибсга олиниши ва қамоқхонада бўлгани ҳақида айтиб берди ва миллатлараро мулоқотдаги мавжуд муаммоларни муҳокама қилди.Шуни таъкидлаш керакки, "SputnikPro на Зубовском" нафақат маърузалар курси, балки тажриба алмашиш ва янги профессионал алоқаларни ўрнатиш майдони ҳамдир. "Биз ҳатто мулоқотни давом эттириш, тажриба алмашиш, саволлар бериш ва бир-биримизга ёрдам бериш учун суҳбат хонасини ҳам яратдик", дейди Жанубий осетиялик иштирокчи Олег Плиев.Унинг ҳамкасби Донна Дудаева ҳам шундай фикрда: "Умид қиламанки, келажакда ҳам, жумладан, иш масалаларида ҳам алоқада бўламиз", дейди у.Бундан ташқари, модул давомида иштирокчилар маданий дастур учун вақтга эга бўладилар: уларнинг баъзилари лойиҳада иштирок этганликлари туфайли биринчи марта Москвага келишди."SputnikPro на Зубовском" - Яқин хориж ва Болтиқбўйи давлатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг МДҲ мамлакатлари журналистлари учун лойиҳаси. Дастур 2023 йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Шу вақт ичида 16 та модул ўтказилди, уларда 11 та қўшни давлатдан 192 талаба иштирок этди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/11/61268132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2aaeb9fcf8d08f3ccb610aff214ce33a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnikpro , "россия сегодня", москва, sputnik, журналист, журналистлар, блогер, россия
sputnikpro , "россия сегодня", москва, sputnik, журналист, журналистлар, блогер, россия

Москвада SputnikProнинг якуний модули бўлиб ўтди

13:09 17.10.2026 (янгиланди: 13:18 17.10.2026)
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
© Sputnik / Maria Devakhina
Oбуна бўлиш
Унда журналист ва блогерлар сунъий интеллект, контентни тарғиб қилиш ва қайноқ нуқталарда ишлаш сирлари билан танишишди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik, Елизавета Борисенко. Бу йилги "SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг якуний модули 12-16 октябрь кунлари Москвада "Россия Сегодня" медиа гуруҳининг бош офисида бўлиб ўтди.
Модул иштирокчилари бир ҳафта давомида замонавий медиа тенденциялари бўйича бир қатор маърузалар ва маҳорат дарсларида қатнашдилар. Улар орасида турли платформаларда контент яратиш ва тарғиб қилиш, телеграм каналини бошқариш ва медиа мониторинги тамойиллари бор эди.
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Maria Devakhina
Бундан ташқари, ҳозирда ҳеч бир модул нейрон тармоқлари билан ишлаш мавзусисиз тўлиқ эмас. Сунъий интеллект кўпинча иштирокчилар орасида энг катта қизиқиш уйғотадиган соҳаларидан бири.
"Менга фактларни текшириш ва сунъий интеллект бўйича маърузалар жуда ёқди. Мен барча маърузачиларнинг маслаҳатларини янгиликларда қўллайман. Масалан, сунъий интеллект ўқувчилар эътиборини жалб қилиш учун қизиқарли сарлавҳалар яратиш учун ишлатилиши мумкин", деди қозоғистонлик иштирокчи Аида Искакова Sputnik нашрига.
© Sputnik / Maria Devakhina"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Maria Devakhina
16-модул давомида турли оммавий ахборот воситалари мутахассислари билан бир қатор учрашувлар бўлиб ўтди. Масалан, иштирокчилар ҳарбий мухбир билан суҳбатлашдилар ва қайноқ нуқталарда ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида билиб олдилар. "Диалог" ННТ ва Халқаро фактларни текшириш ассоциациясидан таклиф қилинган маърузачилар ҳам дезинформация тенденцияларини муҳокама қилишди.
Россиялик сиёсатчи ва жамоат арбоби Мария Бутина ҳам дастурда меҳмон бўлди. У Америкада ҳибсга олиниши ва қамоқхонада бўлгани ҳақида айтиб берди ва миллатлараро мулоқотдаги мавжуд муаммоларни муҳокама қилди.
© Sputnik / Mikhail Bogachev"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Шуни таъкидлаш керакки, "SputnikPro на Зубовском" нафақат маърузалар курси, балки тажриба алмашиш ва янги профессионал алоқаларни ўрнатиш майдони ҳамдир. "Биз ҳатто мулоқотни давом эттириш, тажриба алмашиш, саволлар бериш ва бир-биримизга ёрдам бериш учун суҳбат хонасини ҳам яратдик", дейди Жанубий осетиялик иштирокчи Олег Плиев.
Унинг ҳамкасби Донна Дудаева ҳам шундай фикрда: "Умид қиламанки, келажакда ҳам, жумладан, иш масалаларида ҳам алоқада бўламиз", дейди у.
© Sputnik / Mikhail Bogachev"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik / Mikhail Bogachev
Бундан ташқари, модул давомида иштирокчилар маданий дастур учун вақтга эга бўладилар: уларнинг баъзилари лойиҳада иштирок этганликлари туфайли биринчи марта Москвага келишди.

"Ҳамма нарса ғамхўрлик билан ташкил қилинган. Сиз буни ҳис қилишингиз мумкин. Масалан, бизга Москванинг асосий маданий марказларига қандай боришни кўрсатувчи харита беришди, бу жуда фойдали. Мен Москвада биринчи марта бўлишим ва аллақачон Қизил майдон ва Эски Арбатни кўришга улгурдим", дейди ўзбекистонлик иштирокчи Ситора Примова.

"SputnikPro на Зубовском" - Яқин хориж ва Болтиқбўйи давлатларидаги мультимедиа марказлари дирекциясининг МДҲ мамлакатлари журналистлари учун лойиҳаси. Дастур 2023 йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Шу вақт ичида 16 та модул ўтказилди, уларда 11 та қўшни давлатдан 192 талаба иштирок этди.
© Sputnik"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
Sputnik Pro на Зубовском, 16-модуль - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.10.2026
"Sputnik Pro на Зубовском", 16-модуль
© Sputnik
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0