Эрон Ар-Риёд ва ҳусийларни яраштиришга ёрдам беришга тайёр
17:50 17.10.2026 (янгиланди: 18:03 17.10.2026)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишВстреча глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Oбуна бўлиш
12 йил давом этган кескинлик ва тўқнашувлар Яман муаммосига ҳарбий ёндашув ёки ечим йўқлигини кўрсатди — Ароқчи.
ТОШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Эрон Саудия Арабистони ва Яманнинг Ансар-Аллоҳ ҳаракати ( ҳусийлар) орасида жангларни тугатишга ёрдам беришга тайёр, деди ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи мисрлик ҳамкасби Бадр Абдул Ата билан музокаралар чоғида.
Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи ва Миср ташқи ишлар вазири Бадр Абдул Ата учрашуви шанба куни Бағдодда бўлиб ўтган Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) ташқи ишлар вазирлари йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.
"Мамлакатимиз ташқи ишлар вазири Саудия Арабистони ва Яман орасида жангларни тугатиш учун ҳар қандай ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирар экан, 12 йиллик кескинлик ва тўқнашувлар Яман муаммосига ҳарбий ёндашув ёки ечим йўқлигини кўрсатганини таъкидлади", дейилади вазирнинг расмий Телеграм каналида эълон қилинган баёнотда.
Эрон ташқи ишлар вазири Ҳормуз бўғозидаги беқарорлик АҚШ ҳаракатларининг натижаси эканлигини таъкидлади. Ароқчи Ислом Республикаси ҳар доим дипломатияга ва кескинликни камайтиришга масъулиятли ёндашувга амал қилганини қўшимча қилди.
Яман шимолини бошқараётган шиа Ансар Аллоҳ (Ҳутийлар) ҳаракати билан можаро Саудия Арабистони учун биродарликдир. Ар-Риёд бунга чек қўйиши ва қуролларини Исроилга қаратиши керак, деди
Олдинроқ Эрон Олий Раҳбарининг маслаҳатчиси Муҳаммад Мухбер ўз ижтимоий тармоғида Саудия Арабистонидан Яманга қарши можарони тўхтатишни талаб қилган эди.
Олдинроқ Эрон Олий Раҳбарининг маслаҳатчиси Муҳаммад Мухбер ўз ижтимоий тармоғида Саудия Арабистонидан Яманга қарши можарони тўхтатишни талаб қилган эди.
"Яман билан уруш Саудия Арабистони учун ўз биродарларини ўлдириш ва инсоний ва молиявий ресурсларни исроф қилишдан бошқа нарса эмас. Қироллик ҳусийлар билан можарога чек қўйиб, қуролларини Исроилга қаратиши керак", - деб ёзган эди Мухбер.
Ҳусийлар ва Саудия Арабистони орасиадги адоват тўрт йиллик танаффусдан сўнг, август ойида, ҳусийлар Ар-Риёд томонидан қўллаб-қувватланадиган Яман армияси томонидан Сана аэропортини ўққа тутгани учун қасос олиш мақсадида Қизил денгизда Саудия танкерларига ҳужум қила бошлаганларида кучайди.