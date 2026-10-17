Андижон — Витебск: чорвачилик соҳасида янги лойиҳага старт берилди
© Хокимият Андижанской областиВ Витебской области Беларуси построят животноводческий комплекс с участием андижанских инвесторов.
© Хокимият Андижанской области
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Андижон сармоядорлари ташаббуси билан Витебск вилоятида йирик чорвачилик мажмуаси барпо этилади.
ТОШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Андижон ва Беларуснинг Витебск вилоятлари орасида ҳамкорлик амалий лойиҳалар билан бойимоқда, деб хабар қилмоқда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Айни кунларда Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов бошчилигидаги делегация Беларуснинг Витебск вилоятида амалий ташриф билан бўлиб турибди. Ташриф доирасида Андижон сармоядорлари ташаббуси билан янги қишлоқ хўжалиги корхонасини ташкил этиш лойиҳасига старт берилди.
© Хокимият Андижанской областиВ Витебской области открылось общество с ограниченной ответственностью "Андижан маяк".
В Витебской области открылось общество с ограниченной ответственностью "Андижан маяк".
© Хокимият Андижанской области
Городок туманидаги Клюшово қишлоғида барпо этиладиган замонавий чорвачилик ва бўрдоқичилик мажмуаси 4 минг бош қорамолни парваришлаш ҳамда гўшт етиштиришга ихтисослаштирилади. Агрокластер шаклида амалга ошириладиган лойиҳа доирасида ишлаб чиқариш инфратузилмаси билан бир қаторда турар жойлар мажмуасини ҳам ташкил этиш кўзда тутилган.
Қурилиш ишларининг бошланишига бағишланган маросимда Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов, Ўзбекистоннинг Беларусдаги элчиси Нуриддин Мамажонов ҳамда Витебск вилояти ижроия қўмитаси раиси Александр Рогожник иштирок этдилар.
Тадбир давомида лойиҳанинг амалга оширилишини ифодаловчи рамзий капсула жойлаштирилди. Маросим якунида икки халқ ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик рамзи сифатида қизил баргли дуб кўчатлари экилди. Мазкур лойиҳа Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги соҳасида ўзаро тажриба алмашиш ва сармоявий алоқаларни ривожлантиришга қаратилган муҳим ташаббуслардан бири ҳисобланади.
Тадбир давомида лойиҳанинг амалга оширилишини ифодаловчи рамзий капсула жойлаштирилди. Маросим якунида икки халқ ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорлик рамзи сифатида қизил баргли дуб кўчатлари экилди. Мазкур лойиҳа Ўзбекистон ва Беларусь ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, қишлоқ хўжалиги соҳасида ўзаро тажриба алмашиш ва сармоявий алоқаларни ривожлантиришга қаратилган муҳим ташаббуслардан бири ҳисобланади.
© Хокимият Андижанской областиВ Витебской области открылось общество с ограниченной ответственностью "Андижан маяк".
В Витебской области открылось общество с ограниченной ответственностью "Андижан маяк".
© Хокимият Андижанской области