Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261016/tramp-zelenskiy-bilan-ish-tutishni-istamasligini-aytdi-61236714.html
Трамп Зеленский билан иш тутишни истамаслигини айтди
Трамп Зеленский билан иш тутишни истамаслигини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Америка етакчиси Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишни танқид қилиб, Киев олган қуролларнинг бир қисмини қайта сотганини таъкидлади. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T10:41+0500
2026-10-16T10:41+0500
дональд трамп
владимир зеленский
украина
ақш
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/01/48181847_0:0:2922:1644_1920x0_80_0_0_e2b98e4bdd7b34c70f7f1995cb6b0f6a.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Вашингтон Владимир Зеленский билан иш тутмаслиги керак, деди АҚШ президенти Доналд Трамп.Сиёсатчи шунингдек, Россия президенти Владимир Путин билан музокара олиб боришдан кўра Киев режими раҳбари билан келишиш қийинроқ эканлигини таъкидлади.Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Украина можароси тез орада тугаши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, Москва энди Зеленский билан музокара олиб бормаслиги мумкин. Америка етакчиси шунингдек, Киевга юборилган ҳарбий ёрдамини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Жо Байден маъмурияти даврида Украина жуда кўп миқдорда қурол олган, уларнинг бир қисмини Киев шунчаки қайта сотган. Президентнинг қўшимча қилишича, Қўшма Штатлар энди бундай таъминотга бўлган муносабатини қайта кўриб чиққан."Сўнгги пайтларда биз ўқ-дориларни шунчаки ўзимиз учун сақлаб келмоқдамиз, чунки бу бизнинг ўзимизга керак. Ва захираларимизни тўлдирганимиздан сўнг, уларни чинакамига тўлдирганимиздан сўнг, иттифоқчиларимизга уларни биздан сотиб олишга рухсат беришни бошлаймиз", деб хулоса қилди сиёсатчи.Шанба куни Трамп Зеленскийни Вашингтоннинг Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларини эътиборсиз қолдирганликда айблади. АҚШ президентининг сўзларига кўра, Зеленский Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо бунинг ўрнига у бутун дунё учун муаммолар яратди. У Киев режимига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украиналиклар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/01/48181847_266:0:2657:1793_1920x0_80_0_0_08f552f7dcae835e4ce3fb26166b6e25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дональд трамп, владимир зеленский, украина, ақш, президент
дональд трамп, владимир зеленский, украина, ақш, президент

Трамп Зеленский билан иш тутишни истамаслигини айтди

10:41 16.10.2026
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.10.2026
© Getty Images / Andrew Harnik
Oбуна бўлиш
Америка етакчиси Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишни танқид қилиб, Киев олган қуролларнинг бир қисмини қайта сотганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Вашингтон Владимир Зеленский билан иш тутмаслиги керак, деди АҚШ президенти Доналд Трамп.

"Зеленский биз иш тутишимиз керак бўлган одам эмас. <...> У келишувни хоҳлаётганини айтади, лекин хоҳламайди. <...> Мен Зеленскийнинг ашаддий мухлиси эмасман. Улар Украинани вайрон қилишди. <...> Мен уни P.T. Барнум деб атайман", деди у NewsMax нашрига берган интервьюсида.

Сиёсатчи шунингдек, Россия президенти Владимир Путин билан музокара олиб боришдан кўра Киев режими раҳбари билан келишиш қийинроқ эканлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Украина можароси тез орада тугаши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, Москва энди Зеленский билан музокара олиб бормаслиги мумкин.

Америка етакчиси шунингдек, Киевга юборилган ҳарбий ёрдамини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Жо Байден маъмурияти даврида Украина жуда кўп миқдорда қурол олган, уларнинг бир қисмини Киев шунчаки қайта сотган. Президентнинг қўшимча қилишича, Қўшма Штатлар энди бундай таъминотга бўлган муносабатини қайта кўриб чиққан.
"Сўнгги пайтларда биз ўқ-дориларни шунчаки ўзимиз учун сақлаб келмоқдамиз, чунки бу бизнинг ўзимизга керак. Ва захираларимизни тўлдирганимиздан сўнг, уларни чинакамига тўлдирганимиздан сўнг, иттифоқчиларимизга уларни биздан сотиб олишга рухсат беришни бошлаймиз", деб хулоса қилди сиёсатчи.
Шанба куни Трамп Зеленскийни Вашингтоннинг Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларини эътиборсиз қолдирганликда айблади. АҚШ президентининг сўзларига кўра, Зеленский Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо бунинг ўрнига у бутун дунё учун муаммолар яратди. У Киев режимига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украиналиклар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0