Трамп Зеленский билан иш тутишни истамаслигини айтди
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Oбуна бўлиш
Америка етакчиси Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишни танқид қилиб, Киев олган қуролларнинг бир қисмини қайта сотганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Вашингтон Владимир Зеленский билан иш тутмаслиги керак, деди АҚШ президенти Доналд Трамп.
"Зеленский биз иш тутишимиз керак бўлган одам эмас. <...> У келишувни хоҳлаётганини айтади, лекин хоҳламайди. <...> Мен Зеленскийнинг ашаддий мухлиси эмасман. Улар Украинани вайрон қилишди. <...> Мен уни P.T. Барнум деб атайман", деди у NewsMax нашрига берган интервьюсида.
Сиёсатчи шунингдек, Россия президенти Владимир Путин билан музокара олиб боришдан кўра Киев режими раҳбари билан келишиш қийинроқ эканлигини таъкидлади.
Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Украина можароси тез орада тугаши мумкинлигини айтди. Унинг фикрича, Москва энди Зеленский билан музокара олиб бормаслиги мумкин.
Америка етакчиси шунингдек, Киевга юборилган ҳарбий ёрдамини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Жо Байден маъмурияти даврида Украина жуда кўп миқдорда қурол олган, уларнинг бир қисмини Киев шунчаки қайта сотган. Президентнинг қўшимча қилишича, Қўшма Штатлар энди бундай таъминотга бўлган муносабатини қайта кўриб чиққан.
Америка етакчиси шунингдек, Киевга юборилган ҳарбий ёрдамини танқид қилди. Унинг таъкидлашича, Жо Байден маъмурияти даврида Украина жуда кўп миқдорда қурол олган, уларнинг бир қисмини Киев шунчаки қайта сотган. Президентнинг қўшимча қилишича, Қўшма Штатлар энди бундай таъминотга бўлган муносабатини қайта кўриб чиққан.
"Сўнгги пайтларда биз ўқ-дориларни шунчаки ўзимиз учун сақлаб келмоқдамиз, чунки бу бизнинг ўзимизга керак. Ва захираларимизни тўлдирганимиздан сўнг, уларни чинакамига тўлдирганимиздан сўнг, иттифоқчиларимизга уларни биздан сотиб олишга рухсат беришни бошлаймиз", деб хулоса қилди сиёсатчи.
Шанба куни Трамп Зеленскийни Вашингтоннинг Россия нефтни қайта ишлаш заводларига ҳужум қилмаслик ҳақидаги илтимосларини эътиборсиз қолдирганликда айблади. АҚШ президентининг сўзларига кўра, Зеленский Москва билан анча олдин ярашиши керак эди, аммо бунинг ўрнига у бутун дунё учун муаммолар яратди. У Киев режимига сайловлар ўтказишни таклиф қилди, токи украиналиклар музокара қилишга кўпроқ тайёр бўлган раҳбарни сайлашлари мумкин бўлсин.