https://sputniknews.uz/20261016/rossiya-ukrainaning-port-infratuzilmasiga--zarba-berdi--61236521.html
Россия Украинанинг порт инфратузилмасига зарба берди
Россия Украинанинг порт инфратузилмасига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Одесса, Киев, Черкассы, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск шаҳарларидаги ҳарбий нишонлар йўқ қилинди. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T10:12+0500
2026-10-16T10:12+0500
2026-10-16T10:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
киев
одесса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90ffc333d6362a1bde938697e661b762.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украинанинг порт инфратузилмаси иншоотларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари учун жойлаштирилган денгиз кемаларига дронлар билан зарба беришда давом этди, дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида. Бундан ташқари, Одесса портига ҳарбий юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемаси денгизда зарбага учради.Украина маҳаллий ОАВлари хабарига кўра, ўтган оқшим Киев, Черкассы, Ивано-Франковск, Луцк ва Ровно шаҳарларида ҳам портлаш овозлари эшитилган. Душман ҳужумларига жавобан Россия армияси Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, фабрикалар ва омборларга зарба бермоқда.Қўшинлар Киевда ҳам, бутун Украина ҳудудида ҳам исталган нишонни йўқ қилишга қодир бўлган зарба берувчи дронлар ва узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланмоқда.
украина
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/11/45709226_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_deb7e4a7254ee729e1157e830eacfbed.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, киев, одесса
Россия Украинанинг порт инфратузилмасига зарба берди
Одесса, Киев, Черкассы, Ровно, Луцк, Ивано-Франковск шаҳарларидаги ҳарбий нишонлар йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган тунда Украинанинг порт инфратузилмаси иншоотларига, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари учун жойлаштирилган денгиз кемаларига дронлар билан зарба беришда давом этди, дейилади Мудофаа вазирлиги хабарида.
Одесса вилоятида зарба Теплодар қишлоғидаги "Блум" логистика марказига зарар етказди, бу марказ Украина Қуролли Кучлари учун мўлжалланган ҳарбий ва икки мақсадли юкларни сақлаш учун ишлатилади.
Бундан ташқари, Одесса портига ҳарбий юкларни етказиб бераётган қуруқ юк кемаси денгизда зарбага учради.
Украина маҳаллий ОАВлари хабарига кўра, ўтган оқшим Киев, Черкассы, Ивано-Франковск, Луцк ва Ровно шаҳарларида ҳам портлаш овозлари эшитилган.
Душман ҳужумларига жавобан Россия армияси Украина Қуролли Кучлари НАТО мутахассислари билан биргаликда фойдаланадиган қарор қабул қилиш марказлари, фабрикалар ва омборларга зарба бермоқда.
Қўшинлар Киевда ҳам, бутун Украина ҳудудида ҳам исталган нишонни йўқ қилишга қодир бўлган зарба берувчи дронлар ва узоқ масофали аниқ қуроллардан фойдаланмоқда.