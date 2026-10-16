https://sputniknews.uz/20261016/ozbekiston-terma-jamoasi-noyabrda-rossiya-bilan-ortoqlik-ochrashuvi-otkazishi-mumkin-61238329.html
Ўзбекистон терма жамоаси ноябрда Россия билан ўртоқлик ўчрашуви ўтказиши мумкин
Ўзбекистон терма жамоаси ноябрда Россия билан ўртоқлик ўчрашуви ўтказиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Айни дамда Саудия Арабистони ва Россия терма жамоалари билан музокаралар олиб борилмоқда. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T11:16+0500
2026-10-16T11:16+0500
2026-10-16T11:16+0500
спорт
футбол
ўзбекистон
миллий терма жамоа
одил аҳмедов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/195/06/1950632_0:62:2754:1611_1920x0_80_0_0_56a2a563b6bf6f1aeb0eea5a0d8cb544.jpg
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Ўзбекистон футбол ассоциацияси вице-президенти Одил Ахмедов миллий терма жамоа ноябрь ойида Россия билан ўртоқлик ўйини ўтказиши мумкинлигини маълум қилди, деб хабар қилмоқда Sport24 нашри. Шунингдек у ҳозирда Ўзбекистон Саудия Арабистони билан ҳам ўртоқлиқ учрашуви ҳақида музокаралар олиб бораётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра ўйин дастлаб Ар-Риёдда бўлиб ўтиши режалаштирилган эди, аммо хавфсизлик нуқтаи назаридан ўйинни Тошкентга кўчириш муҳокама қилинган. Саудия томони ҳали бу вариантга рози бўлмаган. Ҳали якуний келишувлар йўқ, аммо биз ўйин бўйича келишиб олишга яқинмиз. Биз ҳали ҳам барча тафсилотларни миллий терма жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро билан муҳокама қилишимиз керак. Умид қиламизки, биз ушбу ўртоқлик учрашувини ноябрь ойида ўтказа оламиз", деди Аҳмедов Sport24 мухбири Владислав Шапирога.Сентябрь ва октябрь ойларида Ўзбекистон Эрон (3-1), Сурия (4-1) ва Жанубий Корея (0-2) терма жамоаларига қарши ўртоқлик ўйинларида майдонга тушди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/195/06/1950632_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_f839ff939ed728e2a76c4e9cf7f9ba49.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, футбол, ўзбекистон, миллий терма жамоа, одил аҳмедов
спорт, футбол, ўзбекистон, миллий терма жамоа, одил аҳмедов
Ўзбекистон терма жамоаси ноябрда Россия билан ўртоқлик ўчрашуви ўтказиши мумкин
Айни дамда Саудия Арабистони ва Россия терма жамоалари билан музокаралар олиб борилмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси вице-президенти Одил Ахмедов миллий терма жамоа ноябрь ойида Россия билан ўртоқлик ўйини ўтказиши мумкинлигини маълум қилди, деб хабар қилмоқда Sport24 нашри
.
"Биз ҳақиқатан ҳам Россия Футбол иттифоқи билан алоқадамиз ва ноябрь ойида Ўзбекистон ва Россия терма жамоалари ўртасида ўртоқлик учрашувини ўтказиш бўйича келишувга яқинмиз. Биз ёздан бери Россия терма жамоаси билан ўйнашни хоҳлаяпмиз ва ҳозирда барча тафсилотларни муҳокама қилишда давом этмоқдамиз", деди Ахмедов.
Шунингдек у ҳозирда Ўзбекистон Саудия Арабистони билан ҳам ўртоқлиқ учрашуви ҳақида музокаралар олиб бораётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра ўйин дастлаб Ар-Риёдда бўлиб ўтиши режалаштирилган эди, аммо хавфсизлик нуқтаи назаридан ўйинни Тошкентга кўчириш муҳокама қилинган. Саудия томони ҳали бу вариантга рози бўлмаган.
Агар биз Саудия Арабистони билан келишувга эриша олмасак, эҳтимол, Россия терма жамоаси билан Тошкентда ўйнаймиз. Россия томони ўйинни ўтказишдан манфаатдор, шунинг учун ўйин жойи очиқ қолмоқда.
Ҳали якуний келишувлар йўқ, аммо биз ўйин бўйича келишиб олишга яқинмиз. Биз ҳали ҳам барча тафсилотларни миллий терма жамоамиз бош мураббийи Фабио Каннаваро билан муҳокама қилишимиз керак. Умид қиламизки, биз ушбу ўртоқлик учрашувини ноябрь ойида ўтказа оламиз", деди Аҳмедов Sport24 мухбири Владислав Шапирога.
Сентябрь ва октябрь ойларида Ўзбекистон Эрон (3-1), Сурия (4-1) ва Жанубий Корея (0-2) терма жамоаларига қарши ўртоқлик ўйинларида майдонга тушди.