https://sputniknews.uz/20261016/harbiy-jurnalist-ivan-zuev-xotirasiga--yodgorlik-ochildi-61257586.html
Москвада ҳарбий журналист Иван Зуев хотирасига ёдгорлик очилди — видео
Москвада ҳарбий журналист Иван Зуев хотирасига ёдгорлик очилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Бир йил олдин "Россия Сегодня" ҳарбий журналисти Запорожье вилоятида қурбон бўлган эди. 16.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-16T18:20+0500
2026-10-16T18:20+0500
2026-10-16T18:20+0500
видео
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ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Москвадаги "Россия Сегодня" биносининг кириш жойида ҳарбий мухбир ва "Жасорат" ордени соҳиби Иван Зуев хотирасига бағишланган ёдгорлик тахтаси очилди.Иван Зуев 2025 йил 16 октябрда Запорожье вилоятида журналистик топшириқни бажараётганда қурбон бўлган эди. У ҳамкасби Юрий Войткевич билан бирга у Украина дрони ҳужумига учради. Войткевич оғир яраланди.Журналист 1986 йил 28 майда Новосибирскда туғилган. 2022 йил февраль ойида у Sputnik Ближнее Зарубежье агентлигига қўшилди ва 2023 йил апрель ойида Донецкдаги РИА Новости ҳарбий мухбири ва агентлик жамоаси координатори бўлди. Зуев Мариупол, Волноваха ва Сартанани озод қилиш, шунингдек, Авдеевка ва Угледар секторларидаги жангларни ёритиб борди.
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Состоялось открытие мемориальной доски военкору РИА Новости Ивану Зуеву
Sputnik Ўзбекистон
Состоялось открытие мемориальной доски военкору РИА Новости Ивану Зуеву
2026-10-16T18:20+0500
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видео, риа новости, sputnik, ҳарбий, хотира, видео
видео, риа новости, sputnik, ҳарбий, хотира, видео
Москвада ҳарбий журналист Иван Зуев хотирасига ёдгорлик очилди — видео
Бир йил олдин "Россия Сегодня" ҳарбий журналисти Запорожье вилоятида қурбон бўлган эди.
ТОШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Москвадаги "Россия Сегодня" биносининг кириш жойида ҳарбий мухбир ва "Жасорат" ордени соҳиби Иван Зуев хотирасига бағишланган ёдгорлик тахтаси очилди.
"Кимдир ўзининг профессионал ва фуқаролик англашнинг энг юқори даражасига эришиш бахтияга — ўзини чинакамига қурбон қилиш шарафига муяссар бўлади. Ва Ваня бу шарафга сазовор бўлди. Унинг ҳаёти янада катта маънога тўлди", - деди маросимда медиа гуруҳининг бош директори Дмитрий Киселев.
Иван Зуев 2025 йил 16 октябрда Запорожье вилоятида журналистик топшириқни бажараётганда қурбон бўлган эди. У ҳамкасби Юрий Войткевич билан бирга у Украина дрони ҳужумига учради. Войткевич оғир яраланди.
Журналист 1986 йил 28 майда Новосибирскда туғилган. 2022 йил февраль ойида у Sputnik Ближнее Зарубежье агентлигига қўшилди ва 2023 йил апрель ойида Донецкдаги РИА Новости ҳарбий мухбири ва агентлик жамоаси координатори бўлди. Зуев Мариупол, Волноваха ва Сартанани озод қилиш, шунингдек, Авдеевка ва Угледар секторларидаги жангларни ёритиб борди.