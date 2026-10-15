Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ҳамкорликни қандай ривожлантирмоқда — видео
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари кенгаши йиғилишидан сўнг томонлар 4,7 млрд долларлик ташаббуслар тўпламини ишлаб чиқдилар.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Ўзбекистон — Россия ҳудудлар кенгашининг III-йиғилиши 2026 йил 5-6 октябрь кунлари Фарғонада бўлиб ўтди.
14 октябрь куни Sputnik матбуот марказида Ўзбекистон ва Россия ҳудудлар кенгаши натижаларига бағишланган Тошкент, Фарғона, Омск, Томск ва Красноярск видеоконференция мулоқоти бўлиб ўтди.
Унда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг Халқаро ҳамкорлик ва протокол департаменти бошлиғи Эрвин Турғунов; Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг Инвестицияларни жалб қилиш ва халқаро брендлар билан ишлаш департаменти бошлиғи Азамат Тохтахунов; Фарғона шаҳар ҳокими ўринбосари Жаҳонгир Исроилов; Омск вилояти раиси ўринбосари Андрей Шпиленко ва Томск вилояти раиси ўринбосари Василий Потемкинлар иштирок этди.
Унда Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлигининг Халқаро ҳамкорлик ва протокол департаменти бошлиғи Эрвин Турғунов; Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг Инвестицияларни жалб қилиш ва халқаро брендлар билан ишлаш департаменти бошлиғи Азамат Тохтахунов; Фарғона шаҳар ҳокими ўринбосари Жаҳонгир Исроилов; Омск вилояти раиси ўринбосари Андрей Шпиленко ва Томск вилояти раиси ўринбосари Василий Потемкинлар иштирок этди.
Эрвин Турғуновнинг сўзларига кўра, иккита йирик тадбир - Ҳудудлар кенгаши йиғилиши ва Иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 27-йиғилишидан сўнг, томонлар умумий қиймати 4,7 миллиард долларга тенг ташаббуслар тўпламини туздилар. Бунга электротехника ва нефть-кимёдан тортиб машинасозлик, қурилиш ва озиқ-овқат саноатигача деярли барча асосий соҳаларда инвестиция лойиҳалари ва савдо шартномалари киради.
2026 йил охирига келиб, Ўзбекистон ва Россия умумий қиймати қарийб 300 миллион долларга тенг 16 та қўшма лойиҳани фойдаланишга топширишни режалаштирмоқдалар. Уларнинг амалга оширилиши мамлакатда 1000 дан ортиқ иш ўринларини яратади.
Яна бир эътибор саноат инфратузилмасини ривожлантиришдир. Йил охирига қадар Тошкент вилоятининг Бекобод шаҳрида Бошқирдистон иштирокида янги саноат парки қурилиши бошланиши режалаштирилган. Россия иштирокида яратилган учта технологик парк Ўзбекистонда — Тошкент, Бухоро ва Навоий вилоятларида аллақачон фаолият юритмоқда.
Омск вилояти логистика ва қишлоқ хўжалиги соҳасида қўшма лойиҳаларни, жумладан, улгуржи тарқатиш марказини кенгайтириш, экин навларини синовдан ўтказиш, картошка етиштириш ва чорвачилик лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда.
Томск вилояти нефть-газ, кимё ва машинасозлик саноатида ҳамкорлик қилишдан манфаатдор. Тиббий ўғитлар, ёғоч уй тўпламлари ва кончилик ускуналарини етказиб бериш, шунингдек, 20 000-30 000 квадрат метрлик логистика марказини қуриш муҳокама қилинмоқда. Таълим алмашинувлари алоҳида соҳадир: Томскда Ўзбекистондан тахминан 1200 талаба таҳсил олмоқда.
Красноярск ўлкаси сўнгги бир йил ичида Ўзбекистон билан савдо айланмасини икки баравар оширди. Сибир минтақаларидан 30 дан ортиқ компаниялар ва 65 та ўзбек корхоналари иштирок этган 204 та Б2Б учрашувлари ўтказилди. Томонлар Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва Фарғона ва Самарқандга авиақатновни кенгайтириш имкониятларини ўрганмоқдалар.
Келишувлар ва истиқболли лойиҳалар ҳамда ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш режалари ҳақида батафсил видеолавҳада танишинг.