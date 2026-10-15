Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261015/ananalar-va-realizm-toshkentda-turkmaniston-rassomlari-korgazmasi-ochildi-61207176.html
Анъаналар ва реализм: Тошкентда Туркманистон рассомлари кўргазмаси очилди
Анъаналар ва реализм: Тошкентда Туркманистон рассомлари кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
XI Тошкент биенналеси доирасида Беньков номидаги мактаб галереясида туркманистонлик мусаввирларнинг 30 дан зиёд реалистик асари кўргазмаси очилди.
2026-10-15T20:27+0500
2026-10-15T20:27+0500
кўргазма
фото
туркманистон
рассом
санъат
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61215390_0:0:2732:1536_1920x0_80_0_0_97651d1b13905d2021adb43c549a8f32.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Бугун Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Павел Беньков номидаги ихтисослаштирилган рассомлик мактаби галереясида "Воқеалар уфқи" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасида навбатдаги ноёб кўргазма тантанали равишда ўз эшикларини очди.Кўргазма майдончасида Туркманистоннинг таниқли рассомлари — Азат Мурадов, Гунча Мурадова ва Тойли Чопановнинг реалистик йўналишда яратилган 30 дан ортиқ энг сара ижодий ишлари ўрин олган. Биенналенинг "Воқеалар уфқи" деб номланган умумий концепцияси аниқ ўтмиш ва ноаниқ келажак бўсағасини ифодалаган ҳолда, ҳар қандай замонавий ва концептуал санъат қатламлари замирида, энг аввало, академик пойдевор ётишини яққол намоён этади.Кўргазма иштирокчиси Азат Мурадов академик мактабнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирар экан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтди:Мазкур тадбир мактабнинг ёш иқтидорлари учун бебаҳо жонли дарслик ва улкан руҳий рағбат манбаига айланди. Тажрибали усталарнинг полотнолари ёшларга рангшунослик, пухта тасвир ва академик база ҳар қандай жасур ғояни мукаммал кўринишга келтиришда қанчалик зарурлигини амалда исботлайди.Мусаввир Тойли Чопанов ҳам ижодий мулоқот ва ёшлар билан боғлиқликни алоҳида эътироф этди:Мазкур экспозиция миллий анъаналар, муаллифлик услуби ва академик мактаб уйғунлигини намойиш этиб, биеннале тадбирлари орасида алоҳида ўрин эгаллади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0f/61215390_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950b381cb193592d364c50b062f5a4fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, фото, туркманистон, рассом, санъат, тошкент
кўргазма, фото, фото, туркманистон, рассом, санъат, тошкент

Анъаналар ва реализм: Тошкентда Туркманистон рассомлари кўргазмаси очилди

20:27 15.10.2026
Oбуна бўлиш
XI Тошкент биенналеси доирасида Беньков номидаги мактаб галереясида туркманистонлик мусаввирларнинг 30 дан зиёд реалистик асари кўргазмаси очилди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Бугун Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Павел Беньков номидаги ихтисослаштирилган рассомлик мактаби галереясида "Воқеалар уфқи" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасида навбатдаги ноёб кўргазма тантанали равишда ўз эшикларини очди.
Кўргазма майдончасида Туркманистоннинг таниқли рассомлари — Азат Мурадов, Гунча Мурадова ва Тойли Чопановнинг реалистик йўналишда яратилган 30 дан ортиқ энг сара ижодий ишлари ўрин олган. Биенналенинг "Воқеалар уфқи" деб номланган умумий концепцияси аниқ ўтмиш ва ноаниқ келажак бўсағасини ифодалаган ҳолда, ҳар қандай замонавий ва концептуал санъат қатламлари замирида, энг аввало, академик пойдевор ётишини яққол намоён этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка туркменских художников в Ташкенте
Выставка туркменских художников в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон
7/23
© Sputnik / Бахром Хатамов
Выставка туркменских художников в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
14/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
15/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
16/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
17/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
18/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
19/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
20/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
21/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
22/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
23/23
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентда туркман рассомлари кўргазмаси

Кўргазма иштирокчиси Азат Мурадов академик мактабнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирар экан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтди:

"Академик маҳорат ижодкорни асло чеклаб қўймайди, балки унга ҳақиқий эркинлик беради. Композиция қонуниятлари, мукаммал чизгилар ва рангтасвир илмини чуқур эгалламасдан туриб, замонавий санъат оламида дадил ва таъсирчан ғояларни тўлақонли ифода этиб бўлмайди".

Мазкур тадбир мактабнинг ёш иқтидорлари учун бебаҳо жонли дарслик ва улкан руҳий рағбат манбаига айланди. Тажрибали усталарнинг полотнолари ёшларга рангшунослик, пухта тасвир ва академик база ҳар қандай жасур ғояни мукаммал кўринишга келтиришда қанчалик зарурлигини амалда исботлайди.
Мусаввир Тойли Чопанов ҳам ижодий мулоқот ва ёшлар билан боғлиқликни алоҳида эътироф этди:

"Ўз асарларимизни узоқ йиллик академик таълим анъаналарига эга ушбу муаззам билим даргоҳида тақдим этаётганимиздан бағоят мамнунмиз. Биз миллий ўзига хослик ва реалистик анъаналар орқали замонамиз нафасини акс эттириб, ёш авлодга санъатдаги тинимсиз меҳнатнинг қадрини кўрсатишни мақсад қилдик".

Мазкур экспозиция миллий анъаналар, муаллифлик услуби ва академик мактаб уйғунлигини намойиш этиб, биеннале тадбирлари орасида алоҳида ўрин эгаллади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0