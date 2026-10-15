Анъаналар ва реализм: Тошкентда Туркманистон рассомлари кўргазмаси очилди

ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Бугун Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Павел Беньков номидаги ихтисослаштирилган рассомлик мактаби галереясида "Воқеалар уфқи" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасида навбатдаги ноёб кўргазма тантанали равишда ўз эшикларини очди.Кўргазма майдончасида Туркманистоннинг таниқли рассомлари — Азат Мурадов, Гунча Мурадова ва Тойли Чопановнинг реалистик йўналишда яратилган 30 дан ортиқ энг сара ижодий ишлари ўрин олган. Биенналенинг "Воқеалар уфқи" деб номланган умумий концепцияси аниқ ўтмиш ва ноаниқ келажак бўсағасини ифодалаган ҳолда, ҳар қандай замонавий ва концептуал санъат қатламлари замирида, энг аввало, академик пойдевор ётишини яққол намоён этади.Кўргазма иштирокчиси Азат Мурадов академик мактабнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирар экан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтди:Мазкур тадбир мактабнинг ёш иқтидорлари учун бебаҳо жонли дарслик ва улкан руҳий рағбат манбаига айланди. Тажрибали усталарнинг полотнолари ёшларга рангшунослик, пухта тасвир ва академик база ҳар қандай жасур ғояни мукаммал кўринишга келтиришда қанчалик зарурлигини амалда исботлайди.Мусаввир Тойли Чопанов ҳам ижодий мулоқот ва ёшлар билан боғлиқликни алоҳида эътироф этди:Мазкур экспозиция миллий анъаналар, муаллифлик услуби ва академик мактаб уйғунлигини намойиш этиб, биеннале тадбирлари орасида алоҳида ўрин эгаллади.
XI Тошкент биенналеси доирасида Беньков номидаги мактаб галереясида туркманистонлик мусаввирларнинг 30 дан зиёд реалистик асари кўргазмаси очилди.
ТОШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Бугун Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Павел Беньков номидаги ихтисослаштирилган рассомлик мактаби галереясида "Воқеалар уфқи" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасида навбатдаги ноёб кўргазма тантанали равишда ўз эшикларини очди.
Кўргазма майдончасида Туркманистоннинг таниқли рассомлари — Азат Мурадов, Гунча Мурадова ва Тойли Чопановнинг реалистик йўналишда яратилган 30 дан ортиқ энг сара ижодий ишлари ўрин олган. Биенналенинг "Воқеалар уфқи" деб номланган умумий концепцияси аниқ ўтмиш ва ноаниқ келажак бўсағасини ифодалаган ҳолда, ҳар қандай замонавий ва концептуал санъат қатламлари замирида, энг аввало, академик пойдевор ётишини яққол намоён этади.
Кўргазма иштирокчиси Азат Мурадов академик мактабнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирар экан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтди:
"Академик маҳорат ижодкорни асло чеклаб қўймайди, балки унга ҳақиқий эркинлик беради. Композиция қонуниятлари, мукаммал чизгилар ва рангтасвир илмини чуқур эгалламасдан туриб, замонавий санъат оламида дадил ва таъсирчан ғояларни тўлақонли ифода этиб бўлмайди".
Мазкур тадбир мактабнинг ёш иқтидорлари учун бебаҳо жонли дарслик ва улкан руҳий рағбат манбаига айланди. Тажрибали усталарнинг полотнолари ёшларга рангшунослик, пухта тасвир ва академик база ҳар қандай жасур ғояни мукаммал кўринишга келтиришда қанчалик зарурлигини амалда исботлайди.
Мусаввир Тойли Чопанов ҳам ижодий мулоқот ва ёшлар билан боғлиқликни алоҳида эътироф этди:
"Ўз асарларимизни узоқ йиллик академик таълим анъаналарига эга ушбу муаззам билим даргоҳида тақдим этаётганимиздан бағоят мамнунмиз. Биз миллий ўзига хослик ва реалистик анъаналар орқали замонамиз нафасини акс эттириб, ёш авлодга санъатдаги тинимсиз меҳнатнинг қадрини кўрсатишни мақсад қилдик".
Мазкур экспозиция миллий анъаналар, муаллифлик услуби ва академик мактаб уйғунлигини намойиш этиб, биеннале тадбирлари орасида алоҳида ўрин эгаллади.