"Воқеалар горизонти": Тошкентда Хитой рассомлари кўргазмаси очилди

ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистон Бадиий академияси ва Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Камолиддин Беҳзод номидаги Шарқ миниатюра санъати музейида "Воқеалар горизонти" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасидаги янги экспозиция тантанали равишда очилди.Мазкур кўргазма майдончасининг асосий ўзига хослиги шунда бўлдики, унда маҳаллий муаллифларнинг ишлари ўрин олмади — музей заллари тўлиқ Хитойнинг таниқли замонавий рассомлари ихтиёрига берилди. Экспозицияда кўп асрлик Шарқ анъаналари ҳамда замонавий санъат амалиёти ўртасидаги нозик мувозанат моҳирона акс эттирилиб, рангтасвир битиклари ва ноёб хаттотлик намуналари томошабинлар эътиборига ҳавола этилди. Музей макони маданий хотира, борлиқ фалсафаси ва ўзликни англаш изланишларини ўзида мужассам этган маданиятлараро мулоқот марказига айланди.Биенналенинг параллел дастури доирасида хитойлик таниқли рассом Хуан Чжичэн (Хуан Жичан) томонидан ўтказилган маҳорат дарси тадбирнинг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлди. Уста санъатсеварлар ва мутахассисларга туш ҳамда минерал бўёқлар билан ишлаш сирларини намойиш этиб, анъанавий "тоғлар ва сувлар" (шан-шуй) манзара жанрининг фалсафий моҳиятини очиб берди.Кўргазма санъат ихлосмандларига Шарқнинг жонли анъаналари ҳамда замон билан ҳамнафас концептуал изланишлар чорраҳаси билан яқиндан танишиш имкониятини берди.
Камолиддин Беҳзод номидаги музейда XI Тошкент халқаро биенналеси доирасида Хитойнинг етакчи мусаввирлари ижодига бағишланган ноёб кўргазма иш бошлади.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Ўзбекистон Бадиий академияси ва Бадиий кўргазмалар дирекцияси ташаббуси билан Камолиддин Беҳзод номидаги Шарқ миниатюра санъати музейида "Воқеалар горизонти" XI Тошкент халқаро замонавий санъат биенналеси доирасидаги янги экспозиция тантанали равишда очилди.
Мазкур кўргазма майдончасининг асосий ўзига хослиги шунда бўлдики, унда маҳаллий муаллифларнинг ишлари ўрин олмади — музей заллари тўлиқ Хитойнинг таниқли замонавий рассомлари ихтиёрига берилди. Экспозицияда кўп асрлик Шарқ анъаналари ҳамда замонавий санъат амалиёти ўртасидаги нозик мувозанат моҳирона акс эттирилиб, рангтасвир битиклари ва ноёб хаттотлик намуналари томошабинлар эътиборига ҳавола этилди. Музей макони маданий хотира, борлиқ фалсафаси ва ўзликни англаш изланишларини ўзида мужассам этган маданиятлараро мулоқот марказига айланди.
"Камолиддин Беҳзод номидаги музейдаги экспозиция турли бадиий қарашлар, муаллифлик услублари ва замонавий дунёни англаш йўлларининг чинакам учрашув майдонига айланди. Биз хитойлик усталар лойиҳалари орқали томошабинларга биенналенинг глобал ғоясини уларнинг миллий фалсафаси ва эстетикаси призмаси орқали чуқурроқ кўриш, муаллифларнинг „Воқеалар горизонти“га тўлиқ шўнғиш имконини яратдик", — дея таъкидлади биеннале куратори, санъатшунослик бўйича фалсафа доктори (PhD) Зуҳра Зайнутдинова.
Биенналенинг параллел дастури доирасида хитойлик таниқли рассом Хуан Чжичэн (Хуан Жичан) томонидан ўтказилган маҳорат дарси тадбирнинг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлди. Уста санъатсеварлар ва мутахассисларга туш ҳамда минерал бўёқлар билан ишлаш сирларини намойиш этиб, анъанавий "тоғлар ва сувлар" (шан-шуй) манзара жанрининг фалсафий моҳиятини очиб берди.
"Бой маданият ва санъат бешиги бўлган Тошкентда ижодимизни намойиш этиш биз учун улкан шараф. Анъанавий „шан-шуй“ жанри шунчаки тасвирий санъат бўлиб қолмай, инсон ва табиат уйғунлигини англатувчи чуқур фалсафадир. Бугунги замонавий дунёда ушбу қадимий мулоқот тили барча халқлар учун бирдек яқин ва тушунарлидир", — дея ўз фикрларини билдирди кўргазма иштирокчиси, мусаввир Хуан Чжичэн.
Кўргазма санъат ихлосмандларига Шарқнинг жонли анъаналари ҳамда замон билан ҳамнафас концептуал изланишлар чорраҳаси билан яқиндан танишиш имкониятини берди.